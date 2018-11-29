Двое липчан могут лишиться конечностей из-за обморожений

В областном ожоговом центре открыли счет первым тяжелым пациентам.

В областном ожоговом центре, действующем при ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол", открыли счет первым тяжелым пациентам.



Вчера в ожоговый центр были доставлены с улиц Липецка сразу двое мужчин. Одному из них - 40 лет. Будучи подшофе, он заснул на улице. В стационар его привезла "скорая помощь". Медики выявили у выпивохи глубокие обморожения конечностей самой опасной, четвертой, степени. Сейчас врачи бьются за то, чтобы сохранить пациенту и стопы ног, и кисти рук, но, как показывает практика, обычно лечение таких больных заканчивается ампутацией конечностей.



Второму пациенту - 45 лет. Он также попал в ожоговый центр с улицы. Мужчина обморозил ноги, ходя в мокрой обуви. Если медикаментозное лечение не поможет, он может лишиться, по крайней мере, одной стопы



По словам заведующего ожоговым центром Ильи Копылова, самой обычной и, увы, трагической ошибкой тех, кто отморозил себе руки, ноги, носы, уши и щеки, является попытка согреть остывшие части тела теплой и холодной водой, алкоголем, растираниями снегом, согреванием на батареях центрального отопления. Все эти манипуляции приносят только вред, так как от них в отмороженных тканях тела наступают необратимые процессы разрушения.



- Первое правило при обморожениях - никакого наружного, внешнего тепла, - говорит врач. - Обмороженные конечности следует укутать шерстяным платком, на ноги надеть шерстяные носки, на руки - варежки. После этого нужно последовать второму правилу: обратиться за квалифицированной медицинской помощью.



Есть и еще одно правило, которое может спасти руки и ноги тем, кто заснул на морозе на улице: неравнодушие очевидцев.



- Если вы видите обездвиженного человека на остановке, у подъезда или на улице, позвоните медикам или в Единую дежурную диспетчерскую службу, - говорит Илья Копылов.



По словам главного врача ГУЗ "Липецкая городская больница №3 "Свободный сокол" Николая Краснолуцкого, в последние годы наблюдается тенденция сокращения обмороженных. По мнению специалиста, это вызвано профилактической работой медиков.



фото: nazarovo-online.ru

