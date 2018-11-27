Общество

32 минуты назад

На Петровском мосту начались испытания

14 605
#петровский мост
На Петровском мосту начались испытания

Главный путепровод Липецка уже готов к приему автотранспортного потока.

Сегодня глава Липецка со спикером горсовета побывали на Петровском мосту.

"Отцы города" были довольны увиденным, ведь уже сегодня по нему может пойти автотранспортный поток. Субподрядная организация - "Липецкдоравтоцентр" - уже уложила на этом путепроводе и подходах к нему два слоя асфальтобетона: нижний толщиной в четыре сантиметра и семисантиметровый верхний. И даже нанесла на готовое полотно дорожную разметку. Запуск движения транспорта по мосту сдерживают начавшиеся на нем испытания. Как только они будут закончены, мост можно будет открывать.

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- Думаем, перерезать ли на нем красную ленточку или нет, - пошутил Сергей Иванов.

- Перерезать, конечно, ведь это важнейший объект транспортной инфраструктуры Липецка, - подхватил тему Игорь Тиньков. 

Пока испытательная организация делает свое дело, мостостроители заканчивают свое. Они уже установили 12 опор освещения из необходимых 24 фонарей, и они лампы уже горят в темное время суток. Ведется обустройство полутораметровой пешеходной зоны и 75-сантиметровой технологической - тротуары выполняют в бетоне, так как это «теплолюбивый» материал, и строители работают в палатках. На готовом основании строители монтируют барьерное ограждение и красивые литые чугунные перила. Под полотном моста заканчивается монтаж инженерных сетей, ливневой канализации и технологических проходов. 

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Движение по Петровскому мосту планируют возобновить до 25 декабря - такую задачу перед строителями еще весной оставил глава Липецка Сергей Иванов. И работы идут по плану.

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Напомним, что реконструкция основного городского путепровода, соединяющего правобережную административно-жилую часть Липецка с промышленным левобережьем, началась в феврале. Для движения старую часть моста, построенного в 1958 году и ни разу капитально не ремонтируемого, перекрыли 23 марта. Стоимость реконструкции - более 700 миллионов рублей. 

14 605
#петровский мост

Комментарии (14)

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valerafromsplus

58 секунд назад
Помню в начале 2008-го решил пройтись по мосту. Через каждый метр крестился. Думал, если что, то на дорогу выбегу.
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valerafromsplus

2 минуты назад
А реку почистят?
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valerafromsplus

4 минуты назад
..., вон на фото в снегу торчит разделительная
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...

5 минут назад
Что значит нанесли разметку? Где?
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Блитр

6 минут назад
Наша, бордюры будут укладывать летом.
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Строитель

6 минут назад
Каждый день еду мимо и вижу,как фирма очень правильно все делает.Видимо она одна из тех,кто строил мосты в Сочи.Молодцы ребята.
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Анон

6 минут назад
Осталось трамваев по городу снова позапустить , откопав старые пути
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Наша

7 минут назад
Стройка века,сколько бобла и кредитов,и нервов у населения отняли,,бордюры забыли положить
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Ва

7 минут назад
Теперь Иванов пусть арендует Белаз на НЛМК и по петровскому с ветерком испытывать...
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Гнида

8 минут назад
Начались испытания котка,
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