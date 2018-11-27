На Петровском мосту начались испытания

Главный путепровод Липецка уже готов к приему автотранспортного потока.









Напомним, что реконструкция основного городского путепровода, соединяющего правобережную административно-жилую часть Липецка с промышленным левобережьем, началась в феврале. Для движения старую часть моста, построенного в 1958 году и ни разу капитально не ремонтируемого, перекрыли 23 марта. Стоимость реконструкции - более 700 миллионов рублей.

Движение по Петровскому мосту планируют возобновить до 25 декабря - такую задачу перед строителями еще весной оставил глава Липецка Сергей Иванов. И работы идут по плану.Напомним, что реконструкция основного городского путепровода, соединяющего правобережную административно-жилую часть Липецка с промышленным левобережьем, началась в феврале. Для движения старую часть моста, построенного в 1958 году и ни разу капитально не ремонтируемого, перекрыли 23 марта. Стоимость реконструкции - более 700 миллионов рублей.

Сегодня глава Липецка со спикером горсовета побывали на Петровском мосту."Отцы города" были довольны увиденным, ведь уже сегодня по нему может пойти автотранспортный поток. Субподрядная организация - "Липецкдоравтоцентр" - уже уложила на этом путепроводе и подходах к нему два слоя асфальтобетона: нижний толщиной в четыре сантиметра и семисантиметровый верхний. И даже нанесла на готовое полотно дорожную разметку. Запуск движения транспорта по мосту сдерживают начавшиеся на нем испытания. Как только они будут закончены, мост можно будет открывать.- Думаем, перерезать ли на нем красную ленточку или нет, - пошутил Сергей Иванов.- Перерезать, конечно, ведь это важнейший объект транспортной инфраструктуры Липецка, - подхватил тему Игорь Тиньков.Пока испытательная организация делает свое дело, мостостроители заканчивают свое. Они уже установили 12 опор освещения из необходимых 24 фонарей, и они лампы уже горят в темное время суток. Ведется обустройство полутораметровой пешеходной зоны и 75-сантиметровой технологической - тротуары выполняют в бетоне, так как это «теплолюбивый» материал, и строители работают в палатках. На готовом основании строители монтируют барьерное ограждение и красивые литые чугунные перила. Под полотном моста заканчивается монтаж инженерных сетей, ливневой канализации и технологических проходов.