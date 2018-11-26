Зимой в Липецке зальют 30 ледяных площадок

В предстоящем зимнем сезоне любителей активного отдыха ждут 10 катков, 26 хоккейных коробок и 7 лыжных трасс.

Как и в предыдущие годы будут организованы катки и прокат коньков на центральном стадионе «Металлург», спортивном комплексе «Сокол», на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя», на стадионе спортивного комплекса «Липецкий металлург».

Традиционно места массового катания появятся в Нижнем парке и Парке Победы, а также в парке «Быханов сад». Для жителей района «Сырский рудник» планируется организовать каток на стадионе «Литейщик»

Кроме того, муниципальное автономное учреждение «Спортивный город», планирует залить 17 хоккейных коробок по месту жительства в различных районах областного центра.

1. пер. Виноградный, 1

2. ул. Ярославского, 19

3. ул. Лазарева, 10

4. ул. Стаханова,8

5. пр. 60 лет СССР, 6

6. ул. 15 м-н, 16

7. ул. Циолковского, 38

8. ул. Циолковского, 37/2

9. ул. Гагарина, 103/1

10. ул. Липовская, 4

11. ул. Филипченко, 7/2

12. ул. Терешковой, 10/3

13. ул. Детская, 2-а

14. ул. 50 лет НЛМК, 3

15. ул. Космонавтов, 6

16. ул. Первомайская, 38

17. ул. Космонавтов, 29

Согласно информации департамента образования, планируется залить хоккейные коробки на территории школ №№ 33, 42,50, 51, 62,64,69. В жилом микрорайоне «Силикатный» (ул. Архангельская, 20) такой объект будет подготовлен силами городского детско-юношеского центра «Спортивный».

Популярны у горожан крытые площадки спортивных комплексов «Звездный» и «Ледовый». Ежегодно здесь обновляют инвентарь, который предлагают взять на прокат. Как и прежде, будут организованы сеансы семейного катания на коньках по льготным ценам. Любителей лыжного спорта будут ждать трассы в парке Победы, Нижнем Парке, парке «Быханов сад», а также проложенные в парковой зоне дворца культуры «Сокол», на территории Каменного лога в 19 микрорайоне и на стадионе «Янтарь» спортивной школы № 12.

Пресс – служба администрации города Липецка