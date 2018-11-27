Общество
сегодня, 12:59
Катка на площади Ленина-Соборной не будет
11 941
Он переедет к ДС "Звездный".
Неудачей закончилась первая попытка установить большой каток, 30 на 60 метров, на площади Ленина-Соборной (первым такую идею озвучил врио губернатора Игорь Артамонов). Как выяснилось, мэрия не успевает приобрести дорогостоящую технику для поддержания на ледовой площадке такого размера минусовой температуры в оттепель. Также в мэрии отказались от этой идеи еще и потому, что на выравнивание уклона на площади Ленина-Соборной под каток нужно было завезти десятки кубометров песка.
Кстати, в пресс-службе Липецкой митрополии опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что Владыка Никон высказался против появления катка у Христорождественского собора.
По словам главы Липецка Сергея Иванова, суперкаток переедет на площадь у ДС "Звездный". И будет он обычным наливным. Т.е. при плюсовой температуре атмосферного воздуха его покрытие потечет.
Возможно, в городе появится и еще один большой каток. Сергей Иванов ухватился за идею общественника Сергея Репки об использовании под каток Комсомольского пруда. Сегодня во время объезда города мэр намерен обсудить эту идею со специалистами.
Кстати, в пресс-службе Липецкой митрополии опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что Владыка Никон высказался против появления катка у Христорождественского собора.
По словам главы Липецка Сергея Иванова, суперкаток переедет на площадь у ДС "Звездный". И будет он обычным наливным. Т.е. при плюсовой температуре атмосферного воздуха его покрытие потечет.
Возможно, в городе появится и еще один большой каток. Сергей Иванов ухватился за идею общественника Сергея Репки об использовании под каток Комсомольского пруда. Сегодня во время объезда города мэр намерен обсудить эту идею со специалистами.
11 941
Шарик сдулся
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Бывший БОМЖ
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мечтатель
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