Катка на площади Ленина-Соборной не будет

Он переедет к ДС "Звездный".

Неудачей закончилась первая попытка установить большой каток, 30 на 60 метров, на площади Ленина-Соборной (первым такую идею озвучил врио губернатора Игорь Артамонов). Как выяснилось, мэрия не успевает приобрести дорогостоящую технику для поддержания на ледовой площадке такого размера минусовой температуры в оттепель. Также в мэрии отказались от этой идеи еще и потому, что на выравнивание уклона на площади Ленина-Соборной под каток нужно было завезти десятки кубометров песка.



Кстати, в пресс-службе Липецкой митрополии опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что Владыка Никон высказался против появления катка у Христорождественского собора.



По словам главы Липецка Сергея Иванова, суперкаток переедет на площадь у ДС "Звездный". И будет он обычным наливным. Т.е. при плюсовой температуре атмосферного воздуха его покрытие потечет.



Возможно, в городе появится и еще один большой каток. Сергей Иванов ухватился за идею общественника Сергея Репки об использовании под каток Комсомольского пруда. Сегодня во время объезда города мэр намерен обсудить эту идею со специалистами.

