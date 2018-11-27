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Катка на площади Ленина-Соборной не будет

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#Новый год #катки
Катка на площади Ленина-Соборной не будет

Он переедет к ДС "Звездный".

Неудачей закончилась первая попытка установить большой каток, 30 на 60 метров, на площади Ленина-Соборной (первым такую идею озвучил врио губернатора Игорь Артамонов). Как выяснилось, мэрия не успевает приобрести дорогостоящую технику для поддержания на ледовой площадке такого размера минусовой температуры в оттепель. Также в мэрии отказались от этой идеи еще и потому, что на выравнивание уклона на площади Ленина-Соборной под каток нужно было завезти десятки кубометров песка.

Кстати, в пресс-службе Липецкой митрополии опровергли появившиеся в соцсетях сообщения о том, что Владыка Никон высказался против появления катка у Христорождественского собора.    

По словам главы Липецка Сергея Иванова, суперкаток переедет на площадь у ДС "Звездный". И будет он обычным наливным. Т.е. при плюсовой температуре атмосферного воздуха его покрытие потечет.

Возможно, в городе появится и еще один большой каток. Сергей Иванов ухватился за идею общественника Сергея Репки об использовании под каток Комсомольского пруда. Сегодня во время объезда города мэр намерен обсудить эту идею со специалистами.
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#Новый год #катки

Комментарии (11)

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Шарик сдулся

17 минут назад
А где же самый успешный и самодостаточный миллионер-новатор? Где его новые подходы, нетрадиционные решения, высокотехнологичные прорывы и мощный драйв по исполнению майских указов? Увяз в бумажках и заседаниях? А ведь еще и 100 дней не прошло.
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Тут вам не здесь

22 минуты назад
Вот так и начинает рассыпаться на глазах сказка о новой метле. Появившаяся было на мутной поверхности гнилого болота волна, сошла на нет. И поглотило болото ВРИО, даже не булькнув. Сидят все те же чинуши, и рулят туда, куда и 25 лет до этого рулили. Пообещал каток у Ленина, катка не будет. Пообещал развитие спорта, все увязло в бюрократии. Это не KPI на компьютере считать в Сбербанке.
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)))

25 минут назад
Ха ха, опять был пук в воздух))) Стою на асфальте я в лыжи обутый, о ли лыжи не едут, то ли... сами знаете. За что не возьмутся, все через жо… Точнее не возьмутся, а ляпнут и в кусты. Кстати, что там с отбором машин у жирдяем? Что там с сокращением? То же лысый?Ну у него хорошший пример в Москве сидит, слово дал, слово забрал.
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Бывший БОМЖ

27 минут назад
Рака замерзнет, хочешь катайся, хочешь в хоккей играй, хочешь нормы ГТО сдавай. Катки вам, ага,облезите.....
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житель

28 минут назад
А Иванов один работает.Чего вы нападаете на работягу.Или вам мил тренер по тренингу Артамонов?
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Деб... б...

30 минут назад
Всё о каких-то свистелках-перделках думают-беспокоятся, катки ёлки мишура..
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мечтатель

30 минут назад
Мечты господина Артамонова...Не пробовал осуществить мечты липчан и с центра,как все врио.надергать деньги на благо области.Лектор ты наш...
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гость

31 минуту назад
Иванов * в свои Тербуны и там мути воду!
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Домой!

36 минут назад
Иванов, делом займись! Какие катки? Город в грязи зарос, в каждом дворе помойки, ямы на дорогах в метр глубиной, а этот клоун с катками взмыкался! У него две заботы - зимой катки, летом одуванчики. Возвращался бы ты в родную деревню!
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skrip

37 минут назад
Не хер глаза мозолить.
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