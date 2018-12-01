Здоровье
15 минут назад
Грядет «свиной» грипп. В группе риска — беременные, люди с лишним весом и маленькие дети.
Грядет «свиной» грипп. В группе риска — беременные, люди с лишним весом и маленькие дети.
На календаре зима, а значит, впереди новый эпидсезон. По прогнозам эпидемиологов, зимой 2018-2019 года на территории России ожидается циркуляция вируса гриппа Н1N1, который в народе прозвали «свиным». Это тот самый возбудитель вирусной инфекции, который серьезно перепугал жителей Липецкой области в 2009, 2010, 2012, 2015 годах и унес немало человеческих жизней. Как можно умереть от гриппа в XXI веке, и что нужно делать, чтобы избежать этой печальной участи, читателям GOROD48 рассказывает главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов.
Итак, что необходимо знать липчанам о гриппе?
1. «Свиной» грипп смертельно опасен.
Хотя это для липчан и не новость, не грех лишний раз об этом напомнить. Вирус Н1N1 отличается тем, что вызывает болезнь с резким, бурным началом и сильными осложнениями на легкие.
- «В пристежку» к этому вирусу обычно ходит грипп более легкой формы — группы В. Он подхватывает, усиливает и продлевает эпидемию, устраивая вторую волну заболеваемости, - говорит Андрей Филатов. - «Свиной» грипп — это так называемая характеристика новой вирусной частицы, новая эволюционная форма того гриппа, который в начале ХХ века называли «испанкой», а в 50-70 годы - «гонконгским вирусом».
В 2009-2010 годах, когда от вируса Н1N1 умирали люди — был пик опасности, максимальное воздействие вируса на популяцию. Дальнейшие вспышки были не такими страшными. С чем это связано? С вакцинацией населения. Современные вакцины содержат штамм вируса Н1N1 уже на протяжение 8 лет, после эпидемии 2009 года.
2. Привиться от гриппа не поздно и сейчас.
- Массовая прививочная кампания в области уже завершается: по заданию Минздрава до 15 ноября мы должны вакцинировать не менее 45% населения области. Мы эту норму даже перевыполи: прививки от гриппа сделали более 530 тысяч жителей Липецкой области, а это 46,3 % населения, - рассказывает Андрей Филатов.
Обязательная норма вакцинирования людей дается для создания иммунной прослойки среди людей: это препятствует распространению вируса среди народных масс, но, к сожалению, не исключает передачи его от человека к человеку.
На территории нашей области используются трехвалентные вакцины, содержащие два штамма вируса группы А и один штамм вируса группы В. Штамм группы А более агрессивен, с более яркими клиническими проявлениями, и чаще вызывает смертность, штамм В полегче, но уже тоже «научился убивать».
По словам нашего эксперта Андрея Филатова, привиться можно и до 1 января — главное успеть до начала подъема заболеваемости. То же самое и с детьми — еще не поздно привить. Чтобы выработался иммунитет, нужно не менее двух недель, а кому-то потребуется целый месяц. Но важно знать: в разгар эпидемии прививаться уже поздно.
3. Даже платная прививка дешевле лечения гриппа.
Если человек не успел вакцинироваться от гриппа во время массовой прививочной кампании, он может воспользоваться этой услугой в любой поликлинике по месту жительства, или обратиться в платный медицинский кабинет.
Самая дорогая, 4-валентная вакцина (2 штамма группы А и 2 штамма группы В), имеющая самый высокий спектр предохранения, стоит в Липецкой области вместе с самой услугой введения максимум 600 рублей.
Лечение же от гриппа, с противовирусной терапией и борьбой с осложнениями, обойдется не менее чем в 5 тысяч рублей.
4. Привитый человек может подхватить грипп, но не умрет.
- Даже если человек подхватит форму вируса, не «предусмотренную» вакциной, вероятность летального исхода при болезни будет сведена к нулю, - комментирует Андрей Филатов. - У него не разовьется главное и самое опасное осложнение, какое бывает при «свином» гриппе — тотальная пневмония.
Поясним по поводу тотальной пневмонии: это состояние вызывается скоплением в легких жидкости на фоне активного выделения белка. Эта смесь словно цементирует легкие, не давая человеку дышать. Спасти задыхающегося пациента может в данном случае лишь подключение его к аппарату искусственной вентиляции легких или насыщение крови кислородом с помощью специальных препаратов.
- Среди людей, получивших прививку от гриппа не было зафиксировано ни одного смертельного случая во время самых тяжелых эпидемий, - еще раз подтверждает Андрей Филатов.
5. Маски нужно менять каждые 4 часа.
Если вы в разгар эпидсезона часто и подолгу находитесь в местах большого скопления людей (поликлиника, общественный транспорт, работа в большом коллективе), то медицинская маска на вашем лице после четырех часов становится не защитой от заражения, а потенциальным источником инфекции, накапливая на своей поверхности возбудителей болезней.
- Проглаживать маски утюгом, как некоторые делают, тоже бессмысленно, вирус это не убьете, к тому же маски сейчас синтетические, - добавляет наш собеседник.
6. Нужно чаще мыть руки.
Все привыкли, что частой мытье рук — это «лайфхак» против кишечных инфекций. Тем не менее, стоит знать, что вирус гриппа поджидает свои жертвы на поручнях в транспорте, на кнопках лифта, на поверхности мобильного телефона, и конечно, попадает в организм часто через немытые руки.
7. Оксолиновая мазь в нос — можно, но это не панацея.
- Смазывать носовые ходы хозяйственным мылом и подсолнечным маслом, как многие советуют — бессмысленная мера против вируса. Оксолиновая мазь — это как раз противовирусное средство, но она не сможет защитить от особенно агрессивного возбудителя, - говорит Андрей Филатов. - Лучше почаще промывайте носовые ходы водой.
8. Проветривания снижают концентрацию вируса в воздухе.
Медики не зря рекомендуют проветривать помещения, даже если в доме больной, а на улице холодно. Больного можно закутать, а приток свежего воздуха снизит риск заболевания для домочадцев. Вирус гриппа концентрируется в воздухе и по воздуху же передается.
9. «Моржевание» и закаливание не гарантирует полной защиты от гриппа.
- Проще говоря, иммунитет бывает общий, а бывает специфический. Холодные обливания и другие закаливающие процедуры повышают именно общий иммунитет, который хорошо борется с бактериальными инфекциями. Для подавления вируса гриппа нужен именно специфический иммунитет, который не достигается никакими обливаниями ледяной водой, - поясняет наш собеседник.
10. Полные люди и беременные женщины — в группе риска.
Как и диабетики, люди старше 60 лет и дети до 6 лет — это люди с наиболее уязвимым иммунитетом. Для курящих тоже опасен «свиной» грипп — их дыхательные пути и так ослаблены табаком.
- Беременных и пожилых людей грипп Н1N1 просто «выщелкивает» из рядов больных — очень велик риск летального исхода! - констатирует Андрей Филатов. - Поэтому мы очень внимательно относимся к иммунизации беременных женщин: прививка дает защиту и ей, и плоду на внутриутробном этапе, и новорожденному малышу на протяжении полугода.
Почему среди жертв свиного гриппа было так много людей с лишним весом? Потому что вирус тропен к жировой ткани и сосудам, то есть, любит в них селиться и продуцировать новые вирусы. Жировые клетки являются как бы резервуаром, который аккумулирует вирус. Отсюда и такое тяжелое течение болезни и такая опасность смертельного исхода среди полных людей и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
11. Перенося болезнь «на ногах», вы рискуете получить тяжелые осложнения.
А именно осложнения после гриппа наносят самый болезненный удар по здоровью человека.
Один выходит на работу с температурой, другой ведет в садик больного ребенка, третий считает, что подростку нельзя пропустить контрольную в школе и потому пусть идет учиться, наглотавшись жаропонижающих препаратов. И после этого люди удивляются, что в городе эпидемия.
Кстати, если у вас билет на детский новогодний утренник, а ребенок чувствует себя плохо, то елку лучше пропустить. Елок в его жизни будет еще много, а тяжелые послегриппозные осложнения ему на пользу точно не пойдут. Если же дитя здорово и привито — вполне можно посетить елку, если ее не отменили из-за превышения порога заболеваемости.
12. Поливитамины — не щит от вируса.
Пока вы здоровы, вполне можно принимать противовирусные препараты в профилактических дозах. Важно обращать внимание на здоровое питание — овощи и фрукты должны быть в рационе обязательно.
Кстати, задумав отбиться от недуга поливитаминами, обязательно действуйте по рекомендации врача: не все витаминные комплексы могут быть вам показаны из-за некоторых приобретенных заболеваний.
- Хочу сказать, что как только вы почувствовали симптомы гриппа — сразу же необходимо обратиться к врачу! - настоятельно рекомендует главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов. - Не поможет ни чеснок, ни медовые обертывания с горчицей — грипп не шутит! Вся наша система здравоохранения к эпидсезону готовится основательно, поэтому медики обслужат все вызовы.
Елена Фролова.
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Итак, что необходимо знать липчанам о гриппе?
1. «Свиной» грипп смертельно опасен.
Хотя это для липчан и не новость, не грех лишний раз об этом напомнить. Вирус Н1N1 отличается тем, что вызывает болезнь с резким, бурным началом и сильными осложнениями на легкие.
- «В пристежку» к этому вирусу обычно ходит грипп более легкой формы — группы В. Он подхватывает, усиливает и продлевает эпидемию, устраивая вторую волну заболеваемости, - говорит Андрей Филатов. - «Свиной» грипп — это так называемая характеристика новой вирусной частицы, новая эволюционная форма того гриппа, который в начале ХХ века называли «испанкой», а в 50-70 годы - «гонконгским вирусом».
В 2009-2010 годах, когда от вируса Н1N1 умирали люди — был пик опасности, максимальное воздействие вируса на популяцию. Дальнейшие вспышки были не такими страшными. С чем это связано? С вакцинацией населения. Современные вакцины содержат штамм вируса Н1N1 уже на протяжение 8 лет, после эпидемии 2009 года.
2. Привиться от гриппа не поздно и сейчас.
- Массовая прививочная кампания в области уже завершается: по заданию Минздрава до 15 ноября мы должны вакцинировать не менее 45% населения области. Мы эту норму даже перевыполи: прививки от гриппа сделали более 530 тысяч жителей Липецкой области, а это 46,3 % населения, - рассказывает Андрей Филатов.
Обязательная норма вакцинирования людей дается для создания иммунной прослойки среди людей: это препятствует распространению вируса среди народных масс, но, к сожалению, не исключает передачи его от человека к человеку.
На территории нашей области используются трехвалентные вакцины, содержащие два штамма вируса группы А и один штамм вируса группы В. Штамм группы А более агрессивен, с более яркими клиническими проявлениями, и чаще вызывает смертность, штамм В полегче, но уже тоже «научился убивать».
По словам нашего эксперта Андрея Филатова, привиться можно и до 1 января — главное успеть до начала подъема заболеваемости. То же самое и с детьми — еще не поздно привить. Чтобы выработался иммунитет, нужно не менее двух недель, а кому-то потребуется целый месяц. Но важно знать: в разгар эпидемии прививаться уже поздно.
3. Даже платная прививка дешевле лечения гриппа.
Если человек не успел вакцинироваться от гриппа во время массовой прививочной кампании, он может воспользоваться этой услугой в любой поликлинике по месту жительства, или обратиться в платный медицинский кабинет.
Самая дорогая, 4-валентная вакцина (2 штамма группы А и 2 штамма группы В), имеющая самый высокий спектр предохранения, стоит в Липецкой области вместе с самой услугой введения максимум 600 рублей.
Лечение же от гриппа, с противовирусной терапией и борьбой с осложнениями, обойдется не менее чем в 5 тысяч рублей.
4. Привитый человек может подхватить грипп, но не умрет.
- Даже если человек подхватит форму вируса, не «предусмотренную» вакциной, вероятность летального исхода при болезни будет сведена к нулю, - комментирует Андрей Филатов. - У него не разовьется главное и самое опасное осложнение, какое бывает при «свином» гриппе — тотальная пневмония.
Поясним по поводу тотальной пневмонии: это состояние вызывается скоплением в легких жидкости на фоне активного выделения белка. Эта смесь словно цементирует легкие, не давая человеку дышать. Спасти задыхающегося пациента может в данном случае лишь подключение его к аппарату искусственной вентиляции легких или насыщение крови кислородом с помощью специальных препаратов.
- Среди людей, получивших прививку от гриппа не было зафиксировано ни одного смертельного случая во время самых тяжелых эпидемий, - еще раз подтверждает Андрей Филатов.
5. Маски нужно менять каждые 4 часа.
Если вы в разгар эпидсезона часто и подолгу находитесь в местах большого скопления людей (поликлиника, общественный транспорт, работа в большом коллективе), то медицинская маска на вашем лице после четырех часов становится не защитой от заражения, а потенциальным источником инфекции, накапливая на своей поверхности возбудителей болезней.
- Проглаживать маски утюгом, как некоторые делают, тоже бессмысленно, вирус это не убьете, к тому же маски сейчас синтетические, - добавляет наш собеседник.
6. Нужно чаще мыть руки.
Все привыкли, что частой мытье рук — это «лайфхак» против кишечных инфекций. Тем не менее, стоит знать, что вирус гриппа поджидает свои жертвы на поручнях в транспорте, на кнопках лифта, на поверхности мобильного телефона, и конечно, попадает в организм часто через немытые руки.
7. Оксолиновая мазь в нос — можно, но это не панацея.
- Смазывать носовые ходы хозяйственным мылом и подсолнечным маслом, как многие советуют — бессмысленная мера против вируса. Оксолиновая мазь — это как раз противовирусное средство, но она не сможет защитить от особенно агрессивного возбудителя, - говорит Андрей Филатов. - Лучше почаще промывайте носовые ходы водой.
8. Проветривания снижают концентрацию вируса в воздухе.
Медики не зря рекомендуют проветривать помещения, даже если в доме больной, а на улице холодно. Больного можно закутать, а приток свежего воздуха снизит риск заболевания для домочадцев. Вирус гриппа концентрируется в воздухе и по воздуху же передается.
9. «Моржевание» и закаливание не гарантирует полной защиты от гриппа.
- Проще говоря, иммунитет бывает общий, а бывает специфический. Холодные обливания и другие закаливающие процедуры повышают именно общий иммунитет, который хорошо борется с бактериальными инфекциями. Для подавления вируса гриппа нужен именно специфический иммунитет, который не достигается никакими обливаниями ледяной водой, - поясняет наш собеседник.
10. Полные люди и беременные женщины — в группе риска.
Как и диабетики, люди старше 60 лет и дети до 6 лет — это люди с наиболее уязвимым иммунитетом. Для курящих тоже опасен «свиной» грипп — их дыхательные пути и так ослаблены табаком.
- Беременных и пожилых людей грипп Н1N1 просто «выщелкивает» из рядов больных — очень велик риск летального исхода! - констатирует Андрей Филатов. - Поэтому мы очень внимательно относимся к иммунизации беременных женщин: прививка дает защиту и ей, и плоду на внутриутробном этапе, и новорожденному малышу на протяжении полугода.
Почему среди жертв свиного гриппа было так много людей с лишним весом? Потому что вирус тропен к жировой ткани и сосудам, то есть, любит в них селиться и продуцировать новые вирусы. Жировые клетки являются как бы резервуаром, который аккумулирует вирус. Отсюда и такое тяжелое течение болезни и такая опасность смертельного исхода среди полных людей и больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
11. Перенося болезнь «на ногах», вы рискуете получить тяжелые осложнения.
А именно осложнения после гриппа наносят самый болезненный удар по здоровью человека.
Один выходит на работу с температурой, другой ведет в садик больного ребенка, третий считает, что подростку нельзя пропустить контрольную в школе и потому пусть идет учиться, наглотавшись жаропонижающих препаратов. И после этого люди удивляются, что в городе эпидемия.
Кстати, если у вас билет на детский новогодний утренник, а ребенок чувствует себя плохо, то елку лучше пропустить. Елок в его жизни будет еще много, а тяжелые послегриппозные осложнения ему на пользу точно не пойдут. Если же дитя здорово и привито — вполне можно посетить елку, если ее не отменили из-за превышения порога заболеваемости.
12. Поливитамины — не щит от вируса.
Пока вы здоровы, вполне можно принимать противовирусные препараты в профилактических дозах. Важно обращать внимание на здоровое питание — овощи и фрукты должны быть в рационе обязательно.
Кстати, задумав отбиться от недуга поливитаминами, обязательно действуйте по рекомендации врача: не все витаминные комплексы могут быть вам показаны из-за некоторых приобретенных заболеваний.
- Хочу сказать, что как только вы почувствовали симптомы гриппа — сразу же необходимо обратиться к врачу! - настоятельно рекомендует главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Андрей Филатов. - Не поможет ни чеснок, ни медовые обертывания с горчицей — грипп не шутит! Вся наша система здравоохранения к эпидсезону готовится основательно, поэтому медики обслужат все вызовы.
Елена Фролова.
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23.11.2018 13:05Здоровье
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