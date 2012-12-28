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Происшествия
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сегодня, 09:38
Над областью снова сбиты БПЛА
Режим воздушной опасности действовал в регионе девять часов.
Режимы желтого и красного уровней воздушной угрозы вводились в области на девять часов: с восьми вечера до половины шестого утра.
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