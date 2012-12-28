Над областью снова сбиты БПЛА

Режим воздушной опасности действовал в регионе девять часов.



443 беспилотника сбиты над страной за прошедшую ночь, сообщает Минобороны РФ. В числе 21 атакованного региона — Липецкая область.Режимы желтого и красного уровней воздушной угрозы вводились в области на девять часов: с восьми вечера до половины шестого утра.