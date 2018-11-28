Общество

58 минут назад

Медведи липецкого зоопарка ушли в спячку

2 398
#зоопарк
Медведи липецкого зоопарка ушли в спячку

Москвичка спит «мертвым» сном, а вот Кальянчик и Машка просыпаются периодически

Три медведя липецкого зоопарка впали в спячку. Как сообщил GOROD48 директор зоопарка Александр Осипов, медведица Москвичка уснула давно и спит беспробудным сном. А вот медведь Кальянчик и медведица Машка часто просыпаются, чтобы поесть. Но и их уже не видно дня три.

Пока медведи спят, зоопарк пополняется новыми зверями. Как сообщил Александр Осипов, на следующей неделе в Липецк привезут самку такина к имеющемуся самцу.

Также самца приобретут для двух девочек-обезьянок – беличьих саймири.

 

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#зоопарк

Комментарии (2)

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Живи и радуйся

42 минуты назад
Родной зоопарк. Надеюсь новы губер тебя в желтые пески переносить не будет!
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Вика

47 минут назад
Медведики- они хорошие.
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