Медведи липецкого зоопарка ушли в спячку

Москвичка спит «мертвым» сном, а вот Кальянчик и Машка просыпаются периодически

Три медведя липецкого зоопарка впали в спячку. Как сообщил GOROD48 директор зоопарка Александр Осипов, медведица Москвичка уснула давно и спит беспробудным сном. А вот медведь Кальянчик и медведица Машка часто просыпаются, чтобы поесть. Но и их уже не видно дня три.

Пока медведи спят, зоопарк пополняется новыми зверями. Как сообщил Александр Осипов, на следующей неделе в Липецк привезут самку такина к имеющемуся самцу.

Также самца приобретут для двух девочек-обезьянок – беличьих саймири.