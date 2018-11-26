Дорожная служба муниципалитета сработала на "пять".

Сегодня Липецк обошелся без Дня жестянщика - первый снег не привел к дорожно-транспортным происшествиям.



- Сегодня в ночь с учетом прогноза погоды на дежурстве стояли 56 единиц техники МБУ "Управление благоустройства Липецка", - сообщил GOROD48 председатель дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Анатолий Бахтин. - Уже к началу рабочего дня пескосоляной смесью с большим, чем обычно, содержанием соли, были обработаны все мосты, подъемы и спуски на городских магистралях. Позже техника посыпала такой смесью те улицы, по которым ходит общественный транспорт. В настоящее время противогололедная обработка проводится на улицах частного сектора.



По словам чиновника, даже сотрудники ДПС не заметили какого-либо увеличения аварийности в связи со снегом. Да, утром были заторы у памятника танкистам и на улице Металлургов, но вызваны они были обычными авариями.

