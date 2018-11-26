Общество

сегодня, 14:20

Липецк обошелся без Дня жестянщика

6 668
#ДТП
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Липецк обошелся без Дня жестянщика

Дорожная служба муниципалитета сработала на "пять".

Сегодня Липецк обошелся без Дня жестянщика - первый снег не привел к дорожно-транспортным происшествиям. 

- Сегодня в ночь с учетом прогноза погоды на дежурстве стояли 56 единиц техники МБУ "Управление благоустройства Липецка", - сообщил GOROD48 председатель дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Анатолий Бахтин. - Уже к началу рабочего дня пескосоляной смесью с большим, чем обычно, содержанием соли, были обработаны все мосты, подъемы и спуски на городских магистралях. Позже техника посыпала такой смесью те улицы, по которым ходит общественный транспорт. В настоящее время противогололедная обработка проводится на улицах частного сектора.

По словам чиновника, даже сотрудники ДПС не заметили какого-либо увеличения аварийности в связи со снегом. Да, утром были заторы у памятника танкистам и на улице Металлургов, но вызваны они были обычными авариями. 
6 668
#ДТП
1

Комментарии (6)

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ALEX

41 минуту назад
Логика, в реальный снегопад у них техника внезапно ломается.
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Логика

44 минуты назад
ха ха ха....еще бы летом написали что техника по уборке снега сработала на "пять". намело то с гулькин нос.....такую бы прыть показывали когда реально снегопад начнется
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Как стараются

47 минут назад
Я наверно поздно сегодня встала (в 5.00) , поэтому не увидела за окном метель и сильный снегопад.Печально...
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Катерина

58 минут назад
А утром тут писали об обратном...
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лавров

сегодня, 14:55
https://gorod48.ru/news/1388393/ дебилы, ..ля
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Опять врут

сегодня, 14:45
К 8 утра на каждом направлении было по аварии
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