Скорая помощь: что показывает «социальный термометр»?

Почему людям кажется, что «скорая» едет долго и что делается для того, чтобы она приезжала быстрее.

В декабре этого года Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф готовится запустить в работу новую централизованную диспетчерскую службу, где на семи новых рабочих местах будут приниматься вызовы бригад скорой помощи от жителей всех районов области. Прежде всего, это нововведение упростит для жителей области вызов экстренной помощи по единому номеру 112, а переадресовывать вызов местным медучреждениям будут сотрудники Центральной подстанции в Липецке. Кроме того работа единой диспетчерской позволит контролировать быстроту и качество исполнения своих обязанностей отделениями скорой медицинской помощи в районах.Главврач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф», главный внештатный специалист управления здравоохранения по скорой медицинской помощи Александр Игнатовский, возглавляющий эту организацию уже пятый год, считает: служба скорой помощи является своеобразным «социальным термометром».- Как театр начинается с вешалки, так систему здравоохранения в обществе представляет первичное звено. Скорая помощь — это лицо медицины, - констатирует Александр Игнатовский. - Это сложно организованная структура, работающая круглосуточно и оказывающая экстренную и неотложную помощь бесплатно и всем, независимо от возраста, национальности, вероисповедания и социального статуса.Областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф в нашей области базируется в двух городах — Липецке (6 подстанций) и Ельце (2 подстанции), еще 18 отделений работает в районах. В ведении медиков — территории всех населенных пунктов области и участки федеральных трасс М-4 и Р-119.Очевидно, что от слишком хорошей жизни и в прекрасном настроении в «скорую» никто не звонит: сюда обращаются, когда случилась беда или, как минимум, крупная неприятность. Однако всем гражданам, набирающим номер 03, стоит знать: организация, призванная круглосуточно решать проблемы населения, сама сталкивается с рядом проблем.- Жалобы на работу скорой помощи нередки, каждую из них мы тщательно разбираем, наличие жалоб не скрываем и реагируем на все. Не напрасно на нашем официальном сайте опубликованы телефоны горячей линии 22-94-15 и 22-94-10, - говорит Александр Игнатовский. – Но иногда причиной претензий становится элементарная неосведомленность граждан о работе скорой медицинской помощи.Итак, разберем прямо сейчас самую популярную жалобу потребителей: приезда бригады скорой помощи порой очень долго приходится ждать.- Главная и вполне понятная беда «скорой» - кадровый голод, потому и не хватает бригад. С каждым годом врачей в нашей службе все меньше и меньше: опытные специалисты уходят на пенсию, умирают, а притока кадров такого же профессионального уровня почти нет, - констатирует главврач Александр Игнатовский. - Врачей постепенно заменяют фельдшеры, то есть, специалисты со средним образованием. На современном этапе требуемый врач скорой медпомощи – это человек с высшим медицинским образованием и двухлетней целевой клинической ординатурой за плечами. Нам всегда требуются и врачи, в том числе специализированных бригад — анестезиологи-реаниматологи, психиатры, педиатры. Например, педиатров у нас в штате мало и это все специалисты пенсионного и предпенсионного возраста.Проблему дефицита кадров руководство станции скорой помощи решает за счет студентов местных медколледжей: ежегодно ряды фельдшеров «скорой» пополняют 24-28 выпускников лечебного и сестринского факультетов. Сейчас Станцией заключены целевые договоры на обучение с 58 фельдшерами и медицинским сестрами (2019 – 2022 годов окончания медколледжа ) и одним врачом анестезиологом- реаниматологом.Но и притоку новоиспеченных медиков иногда радоваться приходится недолго: набравшись опыта, обученные специалисты рассчитываются и отправляются работать в Москву и Санкт-Петербург — в больших городах и зарплата выше, и перспективы шире.- С такой естественной трудовой миграцией справиться непросто - считает главврач. - Но замечу, что уровень зарплаты у нас неплохой: врачи «скорой» зарабатывают в среднем 57 627 рублей в месяц , средние медицинские работники -31 442 рубля. Дорожную карту по региону среди медработников мы полностью соблюдаем. Не вошли в «указные » категории водители скорой помощи, и это неправильно: они являются членами выездных бригад, от них зависит безопасность медиков и пациентов. Мы планируем выступить с инициативой о рассмотрении на федеральном уровне вопроса о включении водителей скорой медицинской помощи в категорию по уровню зарплаты близкой к медработникам. Для привлечения выпускников медицинских колледжей в Службу областным парламентом решен вопрос о двукратном, до 100 000 рублей, повышении единовременных выплат при поступлении на работу, и повышении выплаты на компенсацию съемного жилья.Положа руку на сердце: заработки врачей скорой помощи в провинции несоизмеримы с теми нагрузками, которые они несут. Работать врачом или фельдшером скорой помощи — все равно, что ежедневно воевать: в любую погоду, с увесистыми чемоданчиками-укладками, с «тяжелыми» больными, в условиях постоянной опасности. Каждый вызов как приключение: то посиневший от передозировки наркоман, то умирающая жертва ДТП, то обезумевшие от тревоги молодые родители у постели пылающего высокой температурой ребенка. При этом за сутки медики отрабатывают летом 400-500, а в эпидсезон – от 600 до 800 вызовов только в Липецке.Для профилактики эмоционального выгорания, обучения навыкам бесконфликтного общения с пациентами в самое ближайшее время начнутся психологические тренинги сотрудников скорой помощи. Психологическую «скорую помощь» готовы оказать специалисты Липецкого педагогического университета.- Я сам не так давно оставил практику анестезиолога-реаниматолога и много лет испытывал на себе все, что ложится на плечи врачей скорой помощи: колоссальную ответственность за жизнь пациента, огромное психологическое и эмоциональное напряжение, - продолжает Александр Игнатовский. – К тому же работа сотрудника бригады скорой помощи сопряжена с постоянной опасностью. Из-за того, что машине скорой водители не уступают дорогу, происходят аварии, врачи подвергаются нападениям агрессивных или неадекватных людей. Так, 2015 год стал для нас в этом плане пиковым: было зафиксировано 11 нападений на сотрудников скорой помощи!Но все эти вопиющие факты стали поводом для дискуссии и в обществе, и среди законодателей о введении ответственности не только административной, но и уголовной за нападение на врача и возможности приравнивания медицинских работников к специалистам других экстренных служб и даже спецслужб – полиции, ФСБ и так далее. Уже готов проект статьи Уголовного кодекса, ужесточающей ответственность лиц, которые препятствую работе оперативных служб и скорой помощи.Еще одна частая претензия граждан к врачам «скорой» - дескать, приезжают без минимального набора необходимых препаратов.Во время экскурсии в комплектовочную комнату, где специальные сотрудники готовят для бригад медицинские укладки, мы собственными глазами смогли увидеть, что представляет собой «минимальный набор», который медики возят с собой на каждый вызов. У обычной бригады всегда при себе семь «мест багажа», у реанимационной – и того больше, до двенадцати.Загибаем пальцы на руке: укладки общепрофильные, акушерские, травматологические (детские и взрослые), кардиографы в железных чемоданах, кислород, ингалятор, подогреваемый контейнер для хранения растворов, и прочее. Причем, среди врачей много женщин, а укладки весят отнюдь не как дамский ридикюль, а лифты есть не во всех домах…Одну из выездных укладок раскрывают перед нами – она на глазах превращается в маленький процедурный кабинетик. К ней прилагается список содержимого, где одних лекарств пунктов 150, не меньше.Все, что возят с собой в укладках врачи, строго регламентировано приказом Министерства здравоохранения. За каждую потраченную на вызове ампулу врачи отчитываются по возвращении на подстанцию. К тому же, комплектацию медицинских препаратов и оборудования регулярно проверяют контролирующие органы. Малейшее расхождение с министерским приказом чревато серьезными последствиями для сотрудников «скорой».Всем, кому доводилось нервно считать минуты в ожидании приезда бригады скорой помощи, полезно знать: очередность обслуживания вызовов тоже строго регламентирована законом. Человек с высокой температурой, ожидающий врача дома в постели – это повод для неотложной помощи (нет угрозы жизни, приезд в течение 2 часов). Человек, лежащий без сознания на улице, даже если он пьян или под наркотиками, ДТП, сосудистые катастрофы, жизнеугрожающие состояния, угрозы терактов – это повод для экстренной помощи (есть опасность для жизни, приезд в течение 20 минут).Неотложные вызовы принимаются к исполнению тогда, когда на очереди нет экстренных. Но бывает и так, что бригада обслуживает неотложный случай, а в это время где-то на дороге ждет помощи, например, сбитый машиной человек, или балансирует между жизнью и смертью инфарктник. И сорваться по экстренному вызову медики не имеют права – надо завершить оказание помощи.- Хочу заметить, что бывают жалобы населения на грубость диспетчеров или врачей – добавляет Александр Игнатовский. – Мы, медики хорошо знаем, что такое профессиональное выгорание, но это не освобождает нас от соблюдения этических и деонтологических норм , при доказанных фактах нарушения трудовой дисциплины виновные сотрудники всегда наказываются штрафом.Однако руководство и коллектив ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» не сидят, сложа руки, и потому есть хорошие новости.Считанные месяцы остались до открытия еще одного пункта базирования машин скорой помощи в офисе врачей общей практики в микрорайоне «Университетский». Новый пункт экстренной помощи позволит обеспечить потребности быстро растущих районов («Университетский», «Елецкий») и ускорить время приезда бригад медиков.В сжатые сроки были организованы рабочие места в будущей централизованной диспетчерской, проведена модернизация телефонной станции с возможностью голосового оповещения вызывающего и системы аварийного энергоснабжения, обучен персонал – все для того, чтобы в конце года заработала диспетчерская, о которой шла речь в самом начале.Кроме того, автопарк Липецкой областной станции скорой помощи, состоящий из 58 машин, в начале будущего года пополнится новыми автомобилями - четырьмя машинами на базе «ГАЗель NEXT». Все автомобили скорой помощи оснащены блоками системы GPS/ГЛОНАСС и специальным медицинским оборудованием. Они комфортнее, просторнее старых, и очень теплые. Еще шесть автомобилей на базе «УАЗ» получат отделения скорой помощи районов.Чего ждут от этих перемен сотрудники скорой помощи? Конечно, надеются, что смогут работать еще качественнее и оперативнее, и тогда, возможно, вместо жалоб они будут гораздо чаще слышать слова благодарности.