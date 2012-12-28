Из центра Липецка наблюдали за столбом дыма

В районе старого студёновского карьера горел мусор.

Днем 23 октября из центра Липецка можно было наблюдать столб густого черного дыма.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в районе старого студёновского карьера горел мусор.