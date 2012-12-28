Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
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Происшествия
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сегодня, 15:41
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Из центра Липецка наблюдали за столбом дыма
В районе старого студёновского карьера горел мусор.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в районе старого студёновского карьера горел мусор.
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