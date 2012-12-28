Женщина пострадала в столкновении «Калины» с «ВАЗом»

Авария произошла в Тракторном.



Вечером 22 октября в Липецке на улице Краснознамённой столкнулись автомобили «Лада Калина» с 58-летним мужчиной за рулём и «ВАЗ-2107» с 40-летним водителем. В аварии получила травмы 64-летняя пассажирка «Калины», она госпитализирована.Вчера на дорогах области получили травмы ещё три человека.На трассе «Дон» в Становлянском округе в столкновении «Лады Весты» и «ВАЗа-2115» пострадали 50-летний водитель и 16-летняя пассажирка «пятнадцатой».Ещё одна девушка-подросток получила травмы в столкновении «Фольксвагена» под управлением 65-летнего водителя и «Форда» с 36-летней женщиной за рулём. 17-летнюю пассажирку «Форда» госпитализировали. Эта авария произошла в посёлке Соколье Елецкого округа.Также 22 октября автоинспекторы зарегистрировали ещё 21 столкновение автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.