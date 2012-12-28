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90-летняя старушка отдала почти полмиллиона курьеру мошенников — у него конфисковали «Тойоту» и телефон
Происшествия
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28 минут назад
90-летняя старушка отдала почти полмиллиона курьеру мошенников — у него конфисковали «Тойоту» и телефон
Также ему пришлось вернуть пенсионерке деньги.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 36-летний житель Московской области в апреле этого года забрал деньги у обманутой мошенниками 90-летней липчанки. Пенсионерку обманули «сотрудники Центрабанка» — сначала её убедили открыть банковский счет, а потом запугали тем, что деньги со счета направляются на спонсирование иностранных государств и за это ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать уголовного преследования, женщина и передала курьеру все свои сбережения — более 467 тысяч рублей. А курьер в свою очередь перечислил их кураторам, оставив часть суммы себе в качестве вознаграждения.
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