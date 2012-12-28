90-летняя старушка отдала почти полмиллиона курьеру мошенников — у него конфисковали «Тойоту» и телефон

Также ему пришлось вернуть пенсионерке деньги.

Забравший у обманутой мошенниками 90-летней липчанки более 467 тысяч рублей 36-летний житель Московской области осужден за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по части третьей статьи 159 УК РФ). Мужчина получил три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также у него конфискованы автомобиль «Тойота Сиента» и сотовый телефон, использованные при совершении преступления. При этом ущерб подсудимый к моменту вынесения приговора уже возместил.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 36-летний житель Московской области в апреле этого года забрал деньги у обманутой мошенниками 90-летней липчанки. Пенсионерку обманули «сотрудники Центрабанка» — сначала её убедили открыть банковский счет, а потом запугали тем, что деньги со счета направляются на спонсирование иностранных государств и за это ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать уголовного преследования, женщина и передала курьеру все свои сбережения — более 467 тысяч рублей. А курьер в свою очередь перечислил их кураторам, оставив часть суммы себе в качестве вознаграждения.