Общество

19 минут назад

Алексей Бахтин: «Двойной оплаты за установку новогодних елок не будет»

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#Новый год
Алексей Бахтин: «Двойной оплаты за установку новогодних елок не будет»

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства считает, что мэрия успеет украсить Липецк к праздникам.

Как уже сообщал GOROD48, управление главного смотрителя Липецка и со второго раза не смогло найти подрядчика на установку новогодних елей на Соборной площади, у ДС «Звездный» и в микрорайоне «Университетский». На тендер в 1,8 млн рублей не поступило ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся.

Однако вчера на площади Петра Великого установили каркас под главную новогоднюю елку города. А как же запланированные на 3 декабря торги?

- Не волнуйтесь, двойной оплаты за установку новогодних елок не будет. Просто МУП "Зеленхоз" установил свой каркас для елки на площади Петра Первого, чтобы будущий подрядчик как можно скорее сделал свою часть работы - собрал большую ель и нарядил ее, - прокомментировал ситуацию GOROD48 председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин.      

Напомним, что, по планам мэрии, елки в Липецке должны нарядить до 10 декабря, а разобрать украшения к 22 января 2019 года.
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#Новый год

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