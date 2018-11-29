Общество

57 минут назад

К 2022 году каждый второй липчанин будет лечиться у частного доктора

23 977
#конкуренция #рынок
1
К 2022 году каждый второй липчанин будет лечиться у частного доктора

ФАС проанализировал присутствие частного бизнеса в сферах экономики и составил план по развитию конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба РФ провела анализ рынка регионов и выявила те сферы экономики, в которых должен произойти рост притока частного капитала. Аналитики выяснили, как сейчас обстоят дела в региональной экономике, и установили прогноз по росту присутствия бизнеса в разных сферах.

Активный рост конкуренции в Липецкой области прогнозируют компаниям медицинских услуг. Сейчас на рынке только 10% пациентов пользуются услугами частных клиник и врачей, а к началу 2022 года ожидается, что коммерческая медицина станет выбором практически каждого второго липчанина. Например, к частным эндокринологам или кардиологам будут ходить 59 липчан из 100, а к стоматологам еще больше: на их долю должно выпасть 73% пациентов.

Рост конкуренции также прогнозируют племенному животноводству и семеноводству. Сейчас 8 из 10 компаний в это сфере — государственные, а к 2022 года их должен полностью вытеснить частный бизнес (доля присутствия государства до 50%). Аналогичный прогноз по сферам услуг такси, производству бетона и кирпича, легкой промышленности, рынку нефтепродуктов, производству и купле-продаже электроэнергии. Здесь к 2020 году должен работать только частный бизнес.

Вместе с этим, по данным отчета, роста конкуренции не ожидают в сферах социальных услуг, отдыхе и оздоровлению детей, их дополнительном образовании, в ритуальных услугах, ветеринарии. Эти рынки уже насыщены предложениями. Частный бизнес в Липецкой области в этих сферах уже сейчас достиг тех ключевых показателей, которые установили к 2022 году.
23 977
#конкуренция #рынок
1

Комментарии (23)

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...Родина-Мать зовёт,

3 минуты назад
Разворотнев гораздо лучше- опыт работы в Гос.думе, связи с комбинатом (много лет возглавлял металлургический колледж), коммунист старой советской закалки, борец. Да не молодой, но в тренде повышения пенсионного возраста- нормально и это шанс , что смазливые девки с лошадками и без посыпяться с горы в разные стороны.
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Родина-Мать зовёт

10 минут назад
Ь, Просто в сентябре 2019 года , губернатора надо выбирать от народной партии рабочих и крестьян , предлагаю в расцвете полных сил коммуниста Токарева Сергея , уверен он не допустит в нашем регионе платного медицинского лечения , да и будут тогда создаваться рабочие места . Надоели эти жулики, воры и лицемеры от партии едросов и эти ставленники кремля , пора уже давно пора постепенно всю страну ставить на рельсы СОЦИАЛИЗМА,
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...

10 минут назад
Главрачи ждут когда пол-ки приватизировать будут
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Ь

17 минут назад
***, Встанет утром Вова Путин.... сразу мысль как народ ??? И икра не лезет в глотку и кисель не льется в рот !!!
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Вася

17 минут назад
То ли еще будет. Зато призывают клиники для собак брошеных открывать, делать им операции и т.д.
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Вася

18 минут назад
То ли еще будет. Зато призывают клиники для собак брошеных открывать, делать им операции и т.д.
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Ь

19 минут назад
--, Этим полисом путинскую лысину натирать будем !!!!
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Ь

20 минут назад
К 2022 г Начнётся гражданская война !!!При нынешней власти она уже давно на пороге стоит!!!
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Коммунист

23 минуты назад
Как и положено при буржуях- рынок все отрегулировал
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чиновники Обладминистрации

24 минуты назад
несите ваши денежки! а полис можете засунуть сами знаете куда.
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