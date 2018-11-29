Общество
57 минут назад
К 2022 году каждый второй липчанин будет лечиться у частного доктора
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ФАС проанализировал присутствие частного бизнеса в сферах экономики и составил план по развитию конкуренции.
Федеральная антимонопольная служба РФ провела анализ рынка регионов и выявила те сферы экономики, в которых должен произойти рост притока частного капитала. Аналитики выяснили, как сейчас обстоят дела в региональной экономике, и установили прогноз по росту присутствия бизнеса в разных сферах.
Активный рост конкуренции в Липецкой области прогнозируют компаниям медицинских услуг. Сейчас на рынке только 10% пациентов пользуются услугами частных клиник и врачей, а к началу 2022 года ожидается, что коммерческая медицина станет выбором практически каждого второго липчанина. Например, к частным эндокринологам или кардиологам будут ходить 59 липчан из 100, а к стоматологам еще больше: на их долю должно выпасть 73% пациентов.
Рост конкуренции также прогнозируют племенному животноводству и семеноводству. Сейчас 8 из 10 компаний в это сфере — государственные, а к 2022 года их должен полностью вытеснить частный бизнес (доля присутствия государства до 50%). Аналогичный прогноз по сферам услуг такси, производству бетона и кирпича, легкой промышленности, рынку нефтепродуктов, производству и купле-продаже электроэнергии. Здесь к 2020 году должен работать только частный бизнес.
Вместе с этим, по данным отчета, роста конкуренции не ожидают в сферах социальных услуг, отдыхе и оздоровлению детей, их дополнительном образовании, в ритуальных услугах, ветеринарии. Эти рынки уже насыщены предложениями. Частный бизнес в Липецкой области в этих сферах уже сейчас достиг тех ключевых показателей, которые установили к 2022 году.
Активный рост конкуренции в Липецкой области прогнозируют компаниям медицинских услуг. Сейчас на рынке только 10% пациентов пользуются услугами частных клиник и врачей, а к началу 2022 года ожидается, что коммерческая медицина станет выбором практически каждого второго липчанина. Например, к частным эндокринологам или кардиологам будут ходить 59 липчан из 100, а к стоматологам еще больше: на их долю должно выпасть 73% пациентов.
Рост конкуренции также прогнозируют племенному животноводству и семеноводству. Сейчас 8 из 10 компаний в это сфере — государственные, а к 2022 года их должен полностью вытеснить частный бизнес (доля присутствия государства до 50%). Аналогичный прогноз по сферам услуг такси, производству бетона и кирпича, легкой промышленности, рынку нефтепродуктов, производству и купле-продаже электроэнергии. Здесь к 2020 году должен работать только частный бизнес.
Вместе с этим, по данным отчета, роста конкуренции не ожидают в сферах социальных услуг, отдыхе и оздоровлению детей, их дополнительном образовании, в ритуальных услугах, ветеринарии. Эти рынки уже насыщены предложениями. Частный бизнес в Липецкой области в этих сферах уже сейчас достиг тех ключевых показателей, которые установили к 2022 году.
23 977
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