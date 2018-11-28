Общество

сегодня, 14:27

В администрации Липецкой области появится новый отдел по работе с обращениями граждан

21 1563
#администрация Липецкой области
В администрации Липецкой области появится новый отдел по работе с обращениями граждан

Изменения в структуре администрации Липецкой области одобрила комиссия регионального парламента. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, комиссия рассмотрела проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области в связи с изменениями системы исполнительных органов государственной власти Липецкой области».

Предлагается выделить отдельную структуру в областной администрации, которая займется обращениями граждан. Планируется, что новый отдел начнет свою работу в конце этого года. Сейчас готовится штатное расписание. 

По словам разработчиков законопроекта, это позволит более эффективно и качественно осуществлять работу по рассмотрению обращений жителей региона. 

Кроме того, в результате оптимизации в областной администрации предлагается включить пресс-службу в структуру управления по делам печати, телерадиовещания и связи. В связи с этим вводится должность -  заместитель начальника управления по делам печати, телерадиовещания и связи -  руководитель пресс-службы. Соответствующие поправки вносятся в закон «О Реестре должностей государственной службы Липецкой области».  


21 1563
#администрация Липецкой области

Комментарии (22)

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Как гость
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Ххх

23 секунды назад
Беспредел полный творится везде! На руководящих должностях одни идиоты, которые работают только на све благо!
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Гость

2 минуты назад
Вот Вам и сокращения! Штат ещё больше раздули! Руслана и Юля продолжат работу на посту заместителей? Не слишком ли много зам естителей? Одна занимается только своими проблемами,другая бухгалтерией и экономикой,бухгалтерия имеется в управлении делами,а экономикой-целое управление экономики, Руслана вообще бездельник,занимается днями напролёт личными делами! Вот Вам и оптимизация!
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Бухгалтер

2 минуты назад
Гостю,поддерживаю 100%,давно пора сократить должность,которую занимает Пономаренко,как не нужную!
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\\\

7 минут назад
неужели найдутся дебилы, кто проголосуют за недоумка лысого. Господи, еще хлеще прислали. Это пипец, опять новые управления, новые начальники за охренительную зарплату.
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???

10 минут назад
Откуда такие ценники??? Лавочки из платины??
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Гость

14 минут назад
Вот Вам и сокращения! Штат ещё больше раздули! Руслана и Юля продолжат работу на посту заместителей? Не слишком ли много зам естителей? Одна занимается только своими проблемами,другая бухгалтерией и экономикой,бухгалтерия имеется в управлении делами,а экономикой-целое управление экономики, Руслана вообще бездельник,занимается днями напролёт личными делами! Вот Вам и оптимизация!
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!

22 минуты назад
Главное чтобы толк был, а то будем обращаться и ничего делать они не будут. Зачем тогда этот цирк делать.
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дед

22 минуты назад
все это передать в ведомство шикина , он справиться , человек со стажем .
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Госсужащий

24 минуты назад
Вы действительно наивно полагаете, что от 190 уволенных госслужащих у Вас в кармане прибавиться?!
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Госсужащий

28 минут назад
Народ!!! А Вы что думаете, Вам станет лучше от сокращения госслужащих?! Сократят то обычных консультантов в отделах, которые никогда ничего не решали, а исполняли приказы высшего руководства.
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