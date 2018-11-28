В администрации Липецкой области появится новый отдел по работе с обращениями граждан

Изменения в структуре администрации Липецкой области одобрила комиссия регионального парламента.

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, комиссия рассмотрела проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области в связи с изменениями системы исполнительных органов государственной власти Липецкой области».

Предлагается выделить отдельную структуру в областной администрации, которая займется обращениями граждан. Планируется, что новый отдел начнет свою работу в конце этого года. Сейчас готовится штатное расписание.

По словам разработчиков законопроекта, это позволит более эффективно и качественно осуществлять работу по рассмотрению обращений жителей региона.

Кроме того, в результате оптимизации в областной администрации предлагается включить пресс-службу в структуру управления по делам печати, телерадиовещания и связи. В связи с этим вводится должность - заместитель начальника управления по делам печати, телерадиовещания и связи - руководитель пресс-службы. Соответствующие поправки вносятся в закон «О Реестре должностей государственной службы Липецкой области».