сегодня, 14:27
В администрации Липецкой области появится новый отдел по работе с обращениями граждан
Изменения в структуре администрации Липецкой области одобрила комиссия регионального парламента.
Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, комиссия рассмотрела проект закона «О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области в связи с изменениями системы исполнительных органов государственной власти Липецкой области».
Предлагается выделить отдельную структуру в областной администрации, которая займется обращениями граждан. Планируется, что новый отдел начнет свою работу в конце этого года. Сейчас готовится штатное расписание.
По словам разработчиков законопроекта, это позволит более эффективно и качественно осуществлять работу по рассмотрению обращений жителей региона.
Кроме того, в результате оптимизации в областной администрации предлагается включить пресс-службу в структуру управления по делам печати, телерадиовещания и связи. В связи с этим вводится должность - заместитель начальника управления по делам печати, телерадиовещания и связи - руководитель пресс-службы. Соответствующие поправки вносятся в закон «О Реестре должностей государственной службы Липецкой области».
Ххх
Гость
Бухгалтер
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Гость
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дед
Госсужащий
Госсужащий