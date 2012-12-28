Сейчас они в Белоруссии.

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Двое липчан освобождены из украинского плена, cейчас они в Белоруссии. Там с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.Бывшим пленникам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Только после этого они вернутся домой в Липецкую область, где при необходимости лечение и реабилитация продолжатся.Как cообщил губернатор Игорь Артамонов, большой вклад в работу по освобождению липчан внесла нуполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова.«Её неравнодушие, терпение и настойчивостью помогли многим землякам снова увидеть родных. Это уже не первый случай, когда благодаря её личному участию наши ребята возвращаются домой», — написал Игорь Артамонов в соцсетях.Всего сегодня из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ. Такие данные приводит министерство обороны России.