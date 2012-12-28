Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
Должник по алиментам не открыл приставам: дверь вскрыли, а липчанина арестовали на 10 суток
Общество
902
сегодня, 17:08
4
Двое липчан освобождены из украинского плена
Сейчас они в Белоруссии.
Бывшим пленникам оказывают медицинскую и психологическую помощь. Только после этого они вернутся домой в Липецкую область, где при необходимости лечение и реабилитация продолжатся.
Как cообщил губернатор Игорь Артамонов, большой вклад в работу по освобождению липчан внесла нуполномоченный по правам человека в Липецкой области Ираида Тихонова.
«Её неравнодушие, терпение и настойчивостью помогли многим землякам снова увидеть родных. Это уже не первый случай, когда благодаря её личному участию наши ребята возвращаются домой», — написал Игорь Артамонов в соцсетях.
Всего сегодня из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ. Такие данные приводит министерство обороны России.
Фото, видео Минобороны РФ.
105
2
57
8
2
Комментарии (4)