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Происшествия
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37 минут назад
Водитель предложил сотруднику ДПС 15 000 рублей — заплатил государству 65 000
Мужчина попался пьяным за рулём. А теперь ещё осужден за покушение на дачу взятки.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в мае этого года мужчина попался пьяным за рулём. Чтобы избежать административной ответственности, водитель попытался подкупить инспектора взяткой в 15 тысяч рублей. Но тот от денег категорически отказался.
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