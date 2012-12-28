Водитель предложил сотруднику ДПС 15 000 рублей — заплатил государству 65 000

Мужчина попался пьяным за рулём. А теперь ещё осужден за покушение на дачу взятки.

Лебедянский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей 49-летнего водителя, предложившего сотруднику ДПС взятку в 15 000 рублей. Также конфискована сама взятка.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в мае этого года мужчина попался пьяным за рулём. Чтобы избежать административной ответственности, водитель попытался подкупить инспектора взяткой в 15 тысяч рублей. Но тот от денег категорически отказался.