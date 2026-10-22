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Липецкая вечЁрка: ночная атака на город, «РВК» может поднять тариф, и смерть дирижера
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26 минут назад
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Липецкая вечЁрка: ночная атака на город, «РВК» может поднять тариф, и смерть дирижера

Сегодня, 22 октября, Липецк пережил массированную атаку беспилотников, «РВК» требует больше денег, и умер дирижер Липецкого симфонического оркестра Константин Барков

Ночь сегодня выдалась страшной: над городом гудели беспилотники и раздавались взрывы. Один БПЛА  влетел в дом на улице Игнатьева: в нем  пострадали 10 квартир. Еще один упал на дом в спальном районе, тяжелые ранения  получил вышедший на балкон 25-летний мужчина.



У липчанина диагностировали сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговую травму — осколок попал и в голову. После успешной операции его на несколько часов ввели в искусственную кому, из которой он  уже вышел.

Третий БПЛА упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Часть заряда не взорвалась, но на крыше все равно начался пожар. Обломки на крыше саперы  обезвредили к середине дня. Из-за закрытия филиала на Меркулова (он будет закрыт и завтра) другие подразделения поликлиники № 4 весь работали с перегрузкой. Но  врачи справились.

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Во время налета повреждения также получили частные дома и десятки автомобтилей.

Всего же этой ночью в области  сбиты 20 БПЛА,

Для тех, чье имущество пострадало во время атаки, работают «горячие линии» в прокуратуре Липецкой области: 8 (4742) 27-34-59 и  в мэрии: 8 (4742) 23-03-52 и 8 (4742) 22-02-87

Городская администрация подсчитывает ущерб от ночной атаки. По словам мэра Михаила Щербакова, к концу дня сотрудники администрации Липецка обследовали практически все пострадавшие при атаке БПЛА квартиры и составили акты по каждому адресу. 

Для получения компенсационных выплат владельцам поврежденного имущества необходимо обратиться в департамент развития территорий по адресу: улица Советская, дом 68, телефон: 8 (4742) 23-03-52) с заявлением о возмещении ущерба и полным пакетом необходимых документов.

В Липецке действует следующий порядок компенсации ущерба от атак беспилотников: за счёт бюджета восстанавливают кровлю, стены, конструктивные элементы, остекление. Владельцы машин могут получить до 100 000 рублей при их частичном повреждении и до 600 000 — в случае полного уничтожения автомобиля.

Выплаты осуществляются в заявительном порядке за счёт средств резервного фонда администрации города. Средства выделяются гражданам, официально признанным потерпевшими по уголовному делу, или имеющим документы, подтверждающие ущерб.

«Ужас, а не ночка», — написал Житель.

«Никто не знает новые матерные слова? А то старыми уже не получается описать своё отношение к ситуации», — спросил Вопрос.

«К сожалению, когда слышишь звук БПЛА, бежишь к окну, чтобы посмотреть. Со мной такое было дважды. Один серебристый самолетик пролетел мимо, второго сбили напротив моего окна, смотрела, как он горит с треском, но хорошо, что этот огненный шар не сразу взорвался, а пролетел подальше, видно пропеллеры оказались целы. Рухнул удачно, поджог заброшку, которая еще раньше пострадала от БПЛА. Так что этот паренек тоже похоже такой же как я любопытный, вышел на балкон посмотреть», — поделилась впечатлениями Гостья.

«Очень сочувствую тем, чьи квартиры и дома пострадали. Не дай Бог оказаться в такой страшной ситуации», — посочувствовала Лиза.

«Когда у нас будет цениться жизнь людей. Почему беспилотники сбивают в черте города?», — возмутилась Наталия.

«Страшно прежде всего за детей. Нет никакой уверенности, что скоро всё закончится. На Соколе, сирены слышны практически всем. Только вот за всё время, в нашей хрущевке ни разу никто в подвал не спускался. Сегодня ночью беспилотники были слышны как никогда. Казалось, их не только видел весь город, можно было до них руками дотронуться. Чувство незащищенности, думаю, присутствует у всех жителей. Обязательно нужно власти говорить правду, какой бы она не была. Будет больше понимания, веры и отсутствия всякого рода сплетен», — написал Сокол.

«Да уж. Нет слов, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Смешные выплаты, просто денег нет, но вы держитесь», — считают Смешные выплаты.

Сегодня комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета рассмотрела обращение «РВК-Липецк» и регионального Министерства энергетики и тарифов об увеличении тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года аж на 45,9%!.

«РВК» уверяет, что для 90% жителей Липецка рост платежей будет не таким заметным, как может показаться. В городе у компании чуть более 252 тысяч абонентов. Для 60% горожан, которые платят за водоотведение до 250 рублей в месяц, рост тарифа добавит к квитанции не более 77 рублей. Для 29% жителей, платящих за эту услугу до 500 рублей, увеличение составит не более 155 рублей. 

Главный инженер компании Александр Шачнев объяснил, что доля услуг водоснабжения и водоотведения в общей квитанции составляет 7,7% от всех начислений. То есть в общем росте оплаты по всем квитанциям надбавка от «РВК» составит около 1%.

Наверное, каждый липчанин сам для себя определит, заметным окажется это повышение или нет. Тем более, что оно вряд ли будет единственным. Неудивительно, что эта новость вызвала негативную реакцию комментаторов GOROD48.

«Может вам сразу всю зарплату переводить за водоотведение? Вы же нуждаетесь! А мы нет!», — написал Житель города Липецка.

«Даже АА дорожает, а зарплаты?», — добавил Ха-ха-ха.

Сегодня скоропостижно скончался 59-летний главный дирижер Липецкого симфонического оркестра Константин Барков. Накануне его отвезли в больницу, где он и умер.



Барков руководил оркестром более 16 лет. За это время коллектив дважды выезжал на гастроли на международный фестиваль «На Жемчужном берегу» во Францию, провёл 13 гастролей по городам Китая.

«Лично знал Константина Владимировича. С огромным удовольствием посещал с семьёй все концерты его замечательного коллектива. Это большая потеря для культуры региона! Помним, ценим, скорбим!», — написал Анатолий.

Сегодня ночью в Липецке ожидается слабый дождь, а температура воздуха может опуститься до +2 градусов. Завтра в городе, по прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся не выше +15 градусов. Осень перевалила на вторую половину. Холодает, а примерно в 90 домах до сих пор нет отопления!

И обратите внимание, в ночь с 24 на 25 октября с 19:00 до 06:00 будет перекрыто движение на улице Вермишева у КРК «Мегаполис»: дорожники заасфальтируют трамвайный переезд.
вечЁрка
БПЛА
тарифы
Константин Барков
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Комментарии (1)

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15 минут назад
Если автомобиль стоит 5 миллионов, и он полностью уничтожен, то за это дадут компенсацию всего 600 тысяч рублей?
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