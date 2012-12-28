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Общество
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сегодня, 19:21
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Поликлиника на улице Меркулова останется закрытой и завтра
Крыша здания повреждена и ей необходим ремонт.
«Обломки БПЛА на кровле здания успешно обезврежены. Однако крыша получила повреждения. Требуется составление акта комиссионного осмотра. После этого примем решение о ремонте и дополнительно сообщим о сроках возобновления приёма», — сообщила глава минздрава области Лилия Самошина.
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