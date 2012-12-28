Избитого знакомым мужчину нашли бродящим по лесу, позже он умер в больнице

Дело 35-летнего жителя села Двуречки рассмотрит суд.



Передаётся в суд дело 35-летнего жителя села Двуречки Грязинского округа, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.По данным следствия, 20 октября прошлого года мужчина выпивал с 43-летним знакомым, поссорился с ним и жестоко избил тупыми предметами, причинив закрытую черепно-мозговую травму.«Впоследствии дезориентированного потерпевшего обнаружили в лесном массиве жители села Фащевка. Они доставили пострадавшего в травмпункт, откуда его госпитализировали в районную больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», — рассказали в управлении Следственного комитета России по Липецкой области.После задержания обвиняемый был арестован. Ему грозит до 15 лет колонии.