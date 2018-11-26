101 единица спецтехники вышла на борьбу со снегом

На устранение последствий снегопада, который прошел в Липецке минувшей ночью, выведена 101 единица спецтехники. Как сообщили в управлении благоустройства, работы стартовали накануне в 23:00 и продолжались до утра.

Особое внимание по традиции уделялось спускам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. По словам специалистов, на дороги высыпано 136 тонн соли и 403 тонны пескосоляной смеси.

В настоящий момент противогололедные мероприятия продолжаются и в городских дворах. Придомовые территории приводят в порядок более 400 дворников. По информации департамента ЖКХ, с началом зимы следить за качеством уборки сотрудники структурного подразделения будут регулярно.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Липецке возможны осадки в виде снега. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.