Общество

50 минут назад

101 единица спецтехники вышла на борьбу со снегом

14 422
#снег #уборка
101 единица спецтехники вышла на борьбу со снегом

На устранение последствий снегопада, который прошел в Липецке минувшей ночью, выведена 101 единица спецтехники. Как сообщили в управлении благоустройства, работы стартовали накануне в 23:00 и продолжались до утра. 

Особое внимание по традиции уделялось спускам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. По словам специалистов, на дороги высыпано 136 тонн соли и 403 тонны пескосоляной смеси.

В настоящий момент противогололедные мероприятия продолжаются и в городских дворах. Придомовые территории приводят в порядок более 400 дворников. По информации департамента ЖКХ, с началом зимы следить за качеством уборки сотрудники структурного подразделения будут регулярно.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки в Липецке возможны осадки в виде снега. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

14 422
#снег #уборка

Комментарии (14)

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3 минуты назад
ой как до бабла соскучились... 2 см снега убирали... посмотрим когда реально навалит
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007

7 минут назад
136 тонн соли 403 тонны песка с солью!!!!!!!????че за бред???как будто весь город занесло зима началсь сказки начали рассказывать
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ха ха

8 минут назад
ЛОЖЬ
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048

9 минут назад
как громко сказано... )))
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Халява

11 минут назад
Техники не видел .... А ВЫ?
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Житель

19 минут назад
Смешно.
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Житель

19 минут назад
Смешно.
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Калдырь

32 минуты назад
Я сегодня утром видел две такие единицы с веником в руках.
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Я

34 минуты назад
А с чем они борются, все уже растаяло.
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Дворник

37 минут назад
Где хоть снегопад?
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