Общество

23 минуты назад

Реноваторы «Спутника» попали в ловушку

7 820
#"Спутник"
Реноваторы «Спутника» попали в ловушку

Они полностью снесли бывший кинотеатр, хотя имели право лишь на его реконструкцию.

В августе 60 лет простоявшее на площади Победы в Липецке здание кинотеатра «Спутник» было ударно снесено, хотя оно, по заявлению владельца земельного участка, ООО «Поликолор», должно было быть лишь реконструировано. С тех пор на окруженной забором стройплощадке царит тишина.

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В конце августа два экскаватора разнесли кинотеатр в хлам

Из-за чего же застопорились работы?

Этот вопрос GOROD48 ответила и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина.

Из него следовало, что владелец объекта нарушил существующее законодательство. В частности, застройщик запоздал с обращением в ведомство за продлением срока реконструкции «Спутника». Кроме того, выяснилось, что вместо реконструкции коммерсанты, по сути, начали строительство административно-торгового комплекса с нуля, так как снесли и фундамент бывшего кинотеатра.

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- Сейчас ООО «Поликолор» необходимо собрать новый пакет документов, на этот раз на строительство. Если они его получат, на публичных слушаниях будет решено, сможет ли собственник этого земельного участка построить на месте снесенного «Спутника» новый объект, - сказала Татьяна Шульгина.

По словам другого источника GOROD48 в администрации Липецка, может так случится, что ООО «Поликолор» не получит разрешения на строительство и тогда возникнет вопрос, что делать с этим земельным участком. Одним из вариантов развития событий может стать его выкуп мэрией. Но пока цена вопроса очень высока: за земельный участок на площади Победы его собственник будто бы просит 40 млн рублей.

Кстати, на одном из заседаний в Липецком горсовете депутаты просили мэрию рассмотреть вопрос использования территории, которую ранее занимал «Спутник», под иные, рекреационные цели.

- Нам нужна площадь Победы, свободная от каких-то лишних, не вписывающихся в ее архитектуру, строений! Почему мы идем на поводу у частного бизнеса? - заявил тогда первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.

Жигарова поддержал спикер горсовета Игорь Тиньков. Он сказал, что мэрии было бы правильно создать прецедент, выкупив земельный участок у его собственника.

- Липчанам хотелось бы видеть на месте «Спутника» общественное пространство, - отметил Игорь Тиньков.

А депутат Вера Урываева просто назвала будущий административно-торговый центр на площади Победы конюшней.
7 820
#"Спутник"

Комментарии (7)

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гостья

26 секунд назад
т.е.снос здания получается был без разрешительных документов? и никто из чиновников не видел этого? удивительно...
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Мнение

42 секунды назад
А может хватит цацкаться с этим бизнесом. Раз они нарушили закон, отобрать у них этот участок и сделать на его месте сквер с фонтаном для людей, а не идиотский ТРЦ, которых в Липецке больше, чем во всем ЦФО. Понятно, что чинушам очень выгодно разрешать строительство ТРЦ. Это же откаты. Но пора прекращать эту практику. Дальше обрыв.
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Народ+

1 минуту назад
- Липчанам хотелось бы видеть на месте «Спутника» общественное пространство, - отметил Игорь Тиньков. О каких липчанах Тиньков говорит - о заинтересованных чиновниках, наверное. Мнение простого народа давно уже нигде не учитывается.
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Елена Бондарь

1 минуту назад
Казалось бы: причём тут шкурный интерес Тинькова и Жигарова в возможном выкупе площадки ?
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гостья

1 минуту назад
что-то ничего не поняла, но поняла, что где то нас опять дурят)))))))))
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Kot Begemot

5 минут назад
Какой же бред. Этот не знал, этот не успел, этот подписал. Скорее урвать, распилить.
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ктулху

9 минут назад
целью всего мероприятия, является продажа данного участка городу. Вопрос в цене, хотя 40 получат 20 миллионов на этом и разойдутся. А площадку из под кинотеатра заасфальтируют
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