Общество
23 минуты назад
Реноваторы «Спутника» попали в ловушку
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Они полностью снесли бывший кинотеатр, хотя имели право лишь на его реконструкцию.
В августе 60 лет простоявшее на площади Победы в Липецке здание кинотеатра «Спутник» было ударно снесено, хотя оно, по заявлению владельца земельного участка, ООО «Поликолор», должно было быть лишь реконструировано. С тех пор на окруженной забором стройплощадке царит тишина.
Из-за чего же застопорились работы?
Этот вопрос GOROD48 ответила и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина.
Из него следовало, что владелец объекта нарушил существующее законодательство. В частности, застройщик запоздал с обращением в ведомство за продлением срока реконструкции «Спутника». Кроме того, выяснилось, что вместо реконструкции коммерсанты, по сути, начали строительство административно-торгового комплекса с нуля, так как снесли и фундамент бывшего кинотеатра.
- Сейчас ООО «Поликолор» необходимо собрать новый пакет документов, на этот раз на строительство. Если они его получат, на публичных слушаниях будет решено, сможет ли собственник этого земельного участка построить на месте снесенного «Спутника» новый объект, - сказала Татьяна Шульгина.
По словам другого источника GOROD48 в администрации Липецка, может так случится, что ООО «Поликолор» не получит разрешения на строительство и тогда возникнет вопрос, что делать с этим земельным участком. Одним из вариантов развития событий может стать его выкуп мэрией. Но пока цена вопроса очень высока: за земельный участок на площади Победы его собственник будто бы просит 40 млн рублей.
Кстати, на одном из заседаний в Липецком горсовете депутаты просили мэрию рассмотреть вопрос использования территории, которую ранее занимал «Спутник», под иные, рекреационные цели.
- Нам нужна площадь Победы, свободная от каких-то лишних, не вписывающихся в ее архитектуру, строений! Почему мы идем на поводу у частного бизнеса? - заявил тогда первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
Жигарова поддержал спикер горсовета Игорь Тиньков. Он сказал, что мэрии было бы правильно создать прецедент, выкупив земельный участок у его собственника.
- Липчанам хотелось бы видеть на месте «Спутника» общественное пространство, - отметил Игорь Тиньков.
А депутат Вера Урываева просто назвала будущий административно-торговый центр на площади Победы конюшней.
В конце августа два экскаватора разнесли кинотеатр в хлам
Из-за чего же застопорились работы?
Этот вопрос GOROD48 ответила и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина.
Из него следовало, что владелец объекта нарушил существующее законодательство. В частности, застройщик запоздал с обращением в ведомство за продлением срока реконструкции «Спутника». Кроме того, выяснилось, что вместо реконструкции коммерсанты, по сути, начали строительство административно-торгового комплекса с нуля, так как снесли и фундамент бывшего кинотеатра.
- Сейчас ООО «Поликолор» необходимо собрать новый пакет документов, на этот раз на строительство. Если они его получат, на публичных слушаниях будет решено, сможет ли собственник этого земельного участка построить на месте снесенного «Спутника» новый объект, - сказала Татьяна Шульгина.
По словам другого источника GOROD48 в администрации Липецка, может так случится, что ООО «Поликолор» не получит разрешения на строительство и тогда возникнет вопрос, что делать с этим земельным участком. Одним из вариантов развития событий может стать его выкуп мэрией. Но пока цена вопроса очень высока: за земельный участок на площади Победы его собственник будто бы просит 40 млн рублей.
Кстати, на одном из заседаний в Липецком горсовете депутаты просили мэрию рассмотреть вопрос использования территории, которую ранее занимал «Спутник», под иные, рекреационные цели.
- Нам нужна площадь Победы, свободная от каких-то лишних, не вписывающихся в ее архитектуру, строений! Почему мы идем на поводу у частного бизнеса? - заявил тогда первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
Жигарова поддержал спикер горсовета Игорь Тиньков. Он сказал, что мэрии было бы правильно создать прецедент, выкупив земельный участок у его собственника.
- Липчанам хотелось бы видеть на месте «Спутника» общественное пространство, - отметил Игорь Тиньков.
А депутат Вера Урываева просто назвала будущий административно-торговый центр на площади Победы конюшней.
7 820
гостья
Мнение
Народ+
Елена Бондарь
гостья
Kot Begemot
ктулху