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Липчанин предлагает запретить парковку у подъездов

54 1522
#парковка #запрет #инициатива
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Липчанин предлагает запретить парковку у подъездов

«Пешеходы не умеют перелетать через машины, у них нет крыльев», - аргументирует свою позицию автор идеи.

Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области предложил на федеральном уровне запретить парковать автомобилей у подъездов жилых домов. Липчанин считает, что от реализации его инициативы будут сплошные плюсы: водители и пешеходы перестанут ругаться во дворах, за счет штрафов с нарушителей будет пополняться казна, запрет станет толчком для развития системы платных стоянок.

- Уважаемые шоферы, вы умудряетесь сбивать людей даже на переходах на зелёный цвет светофора для пешеходов и оправдываетесь, что люди слишком быстро выскочили на проезжую часть. Так хотя бы освободите тротуары от машин, пешеходы не умеют перелетать через автомобили, у них нет крыльев. Тротуар специально создан для пешеходов. Посмотрите: парковки стоят пустые, - обращает внимание липчанин.

Контроль за соблюдением запрета на стоянку на тротуарах отдают на откуп неравнодушным гражданам. Липчанин предлагает создать сайт, где можно выкладывать фото нарушений, а ГИБДД на основе этих данных потом выпишет штрафы.

Предложение о запрете парковки на тротуарах у домов должно до 22 ноября 2019 года набрать 100 000 голосов, чтобы его рассмотрели на федеральном уровне.

54 1522
#парковка #запрет #инициатива
2

Комментарии (54)

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48

2 минуты назад
Вопрос! А кто будет штрафовать ? ДПС ? Вы что люди правда думаете что наши ДПС будут ездить по дворам и штрафовать кто паркуется у подъездов? Откройте глаза на реальность!!!!!!!
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аннит

3 минуты назад
нравятся комментарии, сижу и смеюсь. Т.е.с одной стороны люди постоянно жалуются, что у нас бардак и грязь в городе, а с другой вполне считают нормой нарушать закон и ставить машины где вздумается, у нас же каждый человек царь и административный закон ему ни к чему. Вот чисто по нашему. По русски.
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просто так

5 минут назад
48, жаль конечно что у вас у подъезда такие неадекваты! Я вот тоже ставлю но не мешаю ни кому ни грамма!
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гостья

6 минут назад
просто так, а при чем здесь нытик то и деньги на машину? быстрее всего просто неправильно сформулировано, а так стоянка у подъездов (впритык к дверям) и на тротуарах запрещена. Это закон. И если завтра все авто с тротуаров и от подъездов увезут на штрафстоянку, то увы, но не правы те, кто нарушил закон)))
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Липчанка

6 минут назад
Не путай божий дар с яичницей!
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Сука

7 минут назад
Игорь, а ты дома сиди. В каменном веке. Слава * -архитекторам липецким!
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48

8 минут назад
Значит комуто тупо не понравилось что паркуются около подъезда . Я например инвалид 1 гр и мне не нравиться что паркуются на местах для инвалидов . И что теперь? Я обращался в разные инстанции и итог каков? А воз и ныне там. Никому это ненужно
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нора

8 минут назад
Поставят зады своих машин к окнам и разогревают по полчаса. Пожгли все кустарники.
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просто так

9 минут назад
Очередной нытик который никогда в своей жизни не заработает на автомобиль!
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Злюка

9 минут назад
Запретить ходьбу по тротуарам и ездьбу автобусов по дорогам.и перекопать дворы. Не дам шоятбся по дворам. Хай дома все сидят. Ходят и ходят по дворам всякие....
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