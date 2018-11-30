Общество
сегодня, 12:56
Липчанин предлагает запретить парковку у подъездов
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«Пешеходы не умеют перелетать через машины, у них нет крыльев», - аргументирует свою позицию автор идеи.
Пользователь сервиса «Российская общественная инициатива» из Липецкой области предложил на федеральном уровне запретить парковать автомобилей у подъездов жилых домов. Липчанин считает, что от реализации его инициативы будут сплошные плюсы: водители и пешеходы перестанут ругаться во дворах, за счет штрафов с нарушителей будет пополняться казна, запрет станет толчком для развития системы платных стоянок.
- Уважаемые шоферы, вы умудряетесь сбивать людей даже на переходах на зелёный цвет светофора для пешеходов и оправдываетесь, что люди слишком быстро выскочили на проезжую часть. Так хотя бы освободите тротуары от машин, пешеходы не умеют перелетать через автомобили, у них нет крыльев. Тротуар специально создан для пешеходов. Посмотрите: парковки стоят пустые, - обращает внимание липчанин.
Контроль за соблюдением запрета на стоянку на тротуарах отдают на откуп неравнодушным гражданам. Липчанин предлагает создать сайт, где можно выкладывать фото нарушений, а ГИБДД на основе этих данных потом выпишет штрафы.
Предложение о запрете парковки на тротуарах у домов должно до 22 ноября 2019 года набрать 100 000 голосов, чтобы его рассмотрели на федеральном уровне.
- Уважаемые шоферы, вы умудряетесь сбивать людей даже на переходах на зелёный цвет светофора для пешеходов и оправдываетесь, что люди слишком быстро выскочили на проезжую часть. Так хотя бы освободите тротуары от машин, пешеходы не умеют перелетать через автомобили, у них нет крыльев. Тротуар специально создан для пешеходов. Посмотрите: парковки стоят пустые, - обращает внимание липчанин.
Контроль за соблюдением запрета на стоянку на тротуарах отдают на откуп неравнодушным гражданам. Липчанин предлагает создать сайт, где можно выкладывать фото нарушений, а ГИБДД на основе этих данных потом выпишет штрафы.
Предложение о запрете парковки на тротуарах у домов должно до 22 ноября 2019 года набрать 100 000 голосов, чтобы его рассмотрели на федеральном уровне.
54 1522
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аннит
просто так
гостья
Липчанка
Сука
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нора
просто так
Злюка