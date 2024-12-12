«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
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Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Общество
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42 минуты назад
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Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Нас ждут открытие юбилейного творческого сезона ДК «Сокол», спектакли, занятие с психологом.
Днём в Липецке от +13 до +15 градусов. Осадки всё-таки добрались до нашего региона, но слабый дождь шёл только ночью, день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Артёмова, 1, 3, 1а, 3а;
- ул. Котовского, 37;
- ул. Осканова, 2;
- ул. П. Смородина, 2;
- ул. Юношеская, 42, 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр. 1, 47, 47а, 49, 49а.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Юношеской.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Адмирала Макарова, 14а, 16, 1 18, 18а, 20, 20б;
– ул. Вольная, 13, 15;
– ул. М.И. Неделина, 1а, 1в;
– ул. Лучистая, 15, 40;
– ул. Новая, 33, 38;
– ул. Новотепличная, 38, 49б, 49в, 53;
– ул. Отрадная;
– ул. Пришвина;
– ул. Просторная, 2, 12;
– ул. Раздольная, 34;
– ул. Совхозная, 128а, 132;
– ул. Фрунзе, 43;
– ул. Утренняя, 1;
– ул. Ягодная, 12, 38;
– ул. Ясная, 11;
– Садоводчество «Металлург» 1 д, 7, 31, 42, 44;
– Садоводчество «Ферросплавщик», 127, 138, 143.
Пробки
Попасть в пробку в пятницу проще, чем в любой другой день. Чтобы этого не произошло, лучше перед поездкой проверить загруженность маршрута по «Яндекс-картам».
Бензин
Несмотря на отмену системы чёт/нечёт, ситуация с бензином пока далека от идеала. Поискам помогут электронные приложения, такие, как система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports, которая не передаёт данных по Липецку, но покажет наличие топлива в округах на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».
По открытым источникам работает электронная карта get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.
Поликлиника на Меркулова всё ещё закрыта
Поликлиника на улице Меркулова, пострадавшая от воздушного налёта в ночь на 22 октября, сегодня не возобновит работу.
В облздраве сообщили, что крыша здания повреждена и ей необходим ремонт. Приём детей и взрослых будет осуществляться в поликлинике «Елецкого».
Посадить дерево
В 14:00 в парке «Рудничном» все желающие смогут посадить деревья (0+).
Фонд «Милосердие» приглашает приглашает желающих и планирует высадить 110 деревьев. Это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой, научить детей заботиться о природе и просто хорошо провести время в кругу единомышленников. Сбор у ДК «Рудничный» (ул. Ушинского, 13).
75-й творческий сезон
В 17:00 Дворец культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 3) открывает 75-й творческий сезон (0+).
Лучшие творческие коллективы ДК порадуют своим выступлением. А в фойе дворца откроется выставка редких фотографий ДК «Сокол», реставрацию которых провели воспитанники Школы креативных индустрий.
Фото vk.ru/kultura_lip
Новая выставка
В 16:00 в «Художественном музее» (ул. Ленина, 9) состоится торжественное открытие выставки «Архетипы» (12+).
Выставка объединяет работы Эдуарда Аниконова и скульпторов Вадима и Станислава Кирилловых.
Нехорошая квартира
В 19:00 в Липецком государственной академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М.Булгакова (18+).
1920-е годы. 35-летняя Зоя Денисовна Пельц под прикрытием швейной мастерской превращает свою квартиру в подпольный дом свиданий и бордель.
Театр кукол
В 11:00 и в 13:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Ашик-Кериб» (0+).
Постановка Олега Пономарёва по пьесе Э. Кораблиной. Бродячий певец и музыкант Ашик-Кериб поклялся добиться богатства и славы, чтобы добиться руки и сердца прекрасной Магюль-Мигери. Продолжительность спектакля 45 минут, без антракта.
Встреча с психологом
В 17:15 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) окажется в распоряжении взрослых, которых приглашают на очередное занятие клуба «Наука антистресса» (16+).
Психолог Евгения Цехош поговорит с собравшимися о том, как бывает трудно принимать свои промахи и как научиться относиться к себе с большим пониманием. Гости обсудят, как справляться со страхом неудачи, не бояться пробовать новое и чувствовать себя увереннее. Участие бесплатное.
Дорогие липчане! Подходит к концу очередная рабочая неделя, но новостей будет ещё много и GOROD48 обо всём успеет рассказать. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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