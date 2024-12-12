Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель

Нас ждут открытие юбилейного творческого сезона ДК «Сокол», спектакли, занятие с психологом.

Днём в Липецке от +13 до +15 градусов. Осадки всё-таки добрались до нашего региона, но слабый дождь шёл только ночью, день пройдёт без существенных осадков.









- ул. Юношеская, 42, 43, 43м, 44, 44б, 44в, 44д, 44ж, 45, 45 стр. 1, 47, 47а, 49, 49а.









– Садоводчество «Ферросплавщик», 127, 138, 143.









Несмотря на отмену системы чёт/нечёт, ситуация с бензином пока далека от идеала. Поискам помогут электронные приложения, такие, как система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports , которая не передаёт данных по Липецку, но покажет наличие топлива в округах на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Поликлиника на улице Меркулова, пострадавшая от воздушного налёта в ночь на 22 октября, сегодня не возобновит работу.













В 14:00 в парке «Рудничном» все желающие смогут посадить деревья (0+).













Новая выставка

Выставка объединяет работы Эдуарда Аниконова и скульпторов Вадима и Станислава Кирилловых.













В 19:00 в Липецком государственной академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Зойкина квартира» по пьесе М.Булгакова (18+).









В 11:00 и в 13:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Ашик-Кериб» (0+).









В 17:15 Липецкая областная детская библиотека (ул. Л. Толстого, 40) окажется в распоряжении взрослых, которых приглашают на очередное занятие клуба «Наука антистресса» (16+).







