Липчане встали грудью на защиту двора от сотовой вышки

Сегодня во дворе дома №34 по улице Катукова разгорелся конфликт.

Жильцы дома уже несколько месяцев выступают против монтажа во дворе LTE-оборудования ООО «ВымпелКом».



По словам местных жителей, этой весной во дворе началось возведение металлической вышки. Сначала им говорили, что устанавливается опора освещения. Но вскоре стало ясно, что жильцов дома обманывают - на вершине столба появились характерные для вышек сотовой связи конструкции. Тогда фирма подрядчик начала сталкиваться с противодействием жильцов.



Сегодня, когда уже подвезли оборудование, строители заручились поддержкой охранного предприятия и адвоката, а жильцы вызвали сотрудников полиции. После недолгих ожиданий первые, наконец, подвезли документ, который дает им право на строительство в этом месте. И подписала его бывший начальник управления земельных и имущественных отношений Ольга Крючкова еще в августе прошлого года.



Жильцы тоже оказались не лыком сшиты. Так, председатель ТОС «Вымпел» Владимир Головкин предоставил целый пакет бумаг, где подтверждается создание товарищества, которому решением сессии горсовета 30 января текущего года были установлены границы участка придомовой территории. И мачту сотовый оператор установил как раз на этой территории. Привлеченный строителями адвокат, возразил, что разрешение на вышку получено раньше, чем были установлены границы придомового участка.



Кроме того, юрист предъявил данные экспертизы, по которой вышка с работающим оборудованием полностью безопасна. Жильцы же ссылались на СНиПы, в которых черным по белому указано, что оборудование должно стоять выше домов, а не на уровне окон. Да и в непосредственной близости от вышки находится школьный стадион. .



По словам Владимира Головкина, жалоба на всю эту ситуацию и ущемление в правах уже направлена врио губернатора Липецкой области. Все попытки монтажа оборудования пресекаются жильцами на корню как ранее, так и сегодня.



За комментарием по земельному вопросу мы обратились в департамент градостроительства и архитектуры Липецка. Там отметили, что границы участка, которые были установлены решением горсовета, определяют только место, где ТОС осуществляет общественную деятельность. То есть никаких прав управлять землей или вести хозяйственную деятельность представители ТОСа не имеют.



Единственный выход из ситуации, о котором в ходе конфликта неоднократно заявлялось разными сторонами – это суд, который должен будет поставить точку в этом споре.





