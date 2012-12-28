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сегодня, 15:09
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«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание

Момент попадания беспилотника в дом он хорошо помнит.

Раненый в грудь и голову  при атаке БПЛА 25-летний липчанин выведен из медикаментозной комы и пришел в сознание.

«Состояние пострадавшего по-прежнему тяжелое, но стабильное. Сознание ясное. Момент попадания беспилотника в квартиру он хорошо помнит. Во время атаки он вышел на балкон и произошел взрыв», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Напомним, рано утром мужчину прооперировали кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы. Врачи удалили металлический осколок из его сердца, ушили перикард и плевру.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с восьми вечера 21 октября до восьми утра 22 октября силами ПВО уничтожены 808 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В Липецкой области были сбиты 20 беспилотников. Повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов. Беспилотник также упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Его боевая часть не разорвалась, её обезвредили сапёры
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Склифосовский
7 минут назад
Ещё 5 таких лет и балконы уже никому не понадобятся.
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Давайте
19 минут назад
Писать бастрыкину. Если бы компенсировали за моральный ущерб, хотя бы семьям с детьми, то очевидно, что над городом бв сбивать перестали. Ведь над соборной ничто не падает уже 5й год, как ни странно
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Липа
24 минуты назад
Если бы жителям обеспечили реальную безопасность в виде убежища, а не подвалов домов... Но всех всё устраивает!
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Слава
41 минуту назад
Богу.Напишите его имя будем за него молиться.
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Гость
41 минуту назад
Там можно сказать форс-мажор произошел. БПЛА кран задел, крыло потерял и спикировал вниз между домами. Никто его не сбивал
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гость
33 минуты назад
Где вы там кран нашли, там нет ни одной стройки со стороны откуда он шел))
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гость
44 минуты назад
Почему фото выложили? Разве запрет отменили?
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Свободный
35 минут назад
Тебя спросить забыли, любитель запретов
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Федя
49 минут назад
100 раз сказали не подходите к окнам
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Гость
33 минуты назад
К сожалению, когда слышишь звук БПЛА бежишь к окну, чтобы посмотреть. Со мной такое было дважды. Один серебристый самолетик пролетел мимо, второго сбили напротив моего окна, смотрела, как он горит с треском, но хорошо, что этот огненный шар не сразу взорвался, а пролетел подальше, видно пропеллеры оказались целы. Рухнул удачно, поджог заброшку, которая еще раньше пострадала от БПЛА. Так что этот паренек тоже похоже такой же как я любопытный, вышел на балкон посмотреть.
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Здороья
50 минут назад
Чтобы Бог дал силы!
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Липчанин
51 минуту назад
Брат скорейшего тебе выздоровления дай Бог тебе здоровья.
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