Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Происшествия
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сегодня, 15:09
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«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Момент попадания беспилотника в дом он хорошо помнит.
«Состояние пострадавшего по-прежнему тяжелое, но стабильное. Сознание ясное. Момент попадания беспилотника в квартиру он хорошо помнит. Во время атаки он вышел на балкон и произошел взрыв», — рассказала министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
Напомним, рано утром мужчину прооперировали кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы. Врачи удалили металлический осколок из его сердца, ушили перикард и плевру.
По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с восьми вечера 21 октября до восьми утра 22 октября силами ПВО уничтожены 808 БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В Липецкой области были сбиты 20 беспилотников. Повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов. Беспилотник также упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Его боевая часть не разорвалась, её обезвредили сапёры.
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