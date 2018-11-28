Общество

сегодня, 14:29

В Липецке установят скамейки по цене трех квартир

35 1539
#тендер #мебель
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В Липецке установят скамейки по цене трех квартир

Три лавки обойдутся в 7,3 млн рублей.

Городское управление строительства ищет подрядчика на контракт в 19,1 млн рублей. В эту сумму оценили поставку и монтаж уличных скамеек.

В списке на поставку — 191 единица. Это лавочки, скамейки, урны и игровые комплексы. Самая занятная часть аукциона — три скамейки. Их общая стоимость - 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке без проблем можно купить стандартную двухкомнатную квартиру. Но эти финансы потратят на общее благо: на длинные фигурные скамьи в зоне отдыха у Комсомольского пруда. В чем уникальность скамеек, в учреждении оперативно уточнить не смогли.

Остальные лавочки и скамейки, урны и игровые комплексы установят в трех зонах  — сквере у Комсомольского пруда, на Театральной площади и Городище. Например, на Городище установят игровые комплексы рассчитанные на детей от года до 12 лет. Это песочницы, одноместные качели, веревочные городки и игровые полосы препятствий, карусели, качалки-балансиры.

Малые архитектурные форм должны украсить Липецк до 25 декабря. Эта дата смутила потенциальных поставщиков. По их подсчетам, исполнителю контракта будет сложно уложиться в сроки. Впрочем, в управлении строительства Липецка спокойны: если делать все максимально быстро, то выполнить заказ реально. «Заключение контракта возможно 24.12.2018, таким образом, участник может выполнить работы до 25.12.2018», указано в разъяснении от заказчика.
35 1539
#тендер #мебель
1

Комментарии (35)

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\\\

3 минуты назад
вот мразоты, на охрану в школе и садиках денег нет. Гнать колхозника вместе * ...лом кассиров. Деньги уже в наглую " не по детски дербанят" и опять штат работников и начальник увеличивают. Какая то безнадега из за дебилов, кто голосуют за едрисню.
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111

3 минуты назад
Тут за эту квартиру 20 лет платишь экономишь на всем! А она сцка лавки ставят! Идиоты! Позор вам всем. СерОжу в отставку!
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Анна михална

4 минуты назад
Да сажать их всех! Мерия ржет над нами! То каток заливают, то арки ставят, то лавки и на все им миллионы нужны!
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Пенсионер

6 минут назад
Все в нищите погрязли, а мер наш миллионами разбрасывается в открытую!
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Ххх

7 минут назад
Главный воротила проворовался. Иванов, хорош борзеть! Куда в тебя влезает-то?!
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Ххх

8 минут назад
Ни х*** деревянные скамеечки...!
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МИХАЙЛУ ИВАНОВИЧУ

8 минут назад
НО ЭТО ЖЕ ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ ВОТ ВАМ И НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР
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???

9 минут назад
Из платины
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Кукловод

12 минут назад
Совсем стыд потеряли! Сволочи! Ни стыда ни совести! Гнать всех чинюш к черту!
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Читаем кто положил в карман себе со скамеек !

17 минут назад
Липчане - читаем кто и сколько заработал себе с этих скамеек !!!! Все расписано ! Подписываемся на первый телеграмм канал - @Сталевар Вбиваем в телеграмме в поиске @Сталевар ! Будьте в курсе !!
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