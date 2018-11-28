В Липецке установят скамейки по цене трех квартир

Три лавки обойдутся в 7,3 млн рублей.

Городское управление строительства ищет подрядчика на контракт в 19,1 млн рублей. В эту сумму оценили поставку и монтаж уличных скамеек.



В списке на поставку — 191 единица. Это лавочки, скамейки, урны и игровые комплексы. Самая занятная часть аукциона — три скамейки. Их общая стоимость - 7 329 000 рублей, то есть цена каждой составляет 2 443 000 рублей. За эти деньги в Липецке без проблем можно купить стандартную двухкомнатную квартиру. Но эти финансы потратят на общее благо: на длинные фигурные скамьи в зоне отдыха у Комсомольского пруда. В чем уникальность скамеек, в учреждении оперативно уточнить не смогли.



Остальные лавочки и скамейки, урны и игровые комплексы установят в трех зонах — сквере у Комсомольского пруда, на Театральной площади и Городище. Например, на Городище установят игровые комплексы рассчитанные на детей от года до 12 лет. Это песочницы, одноместные качели, веревочные городки и игровые полосы препятствий, карусели, качалки-балансиры.



Малые архитектурные форм должны украсить Липецк до 25 декабря. Эта дата смутила потенциальных поставщиков. По их подсчетам, исполнителю контракта будет сложно уложиться в сроки. Впрочем, в управлении строительства Липецка спокойны: если делать все максимально быстро, то выполнить заказ реально. «Заключение контракта возможно 24.12.2018, таким образом, участник может выполнить работы до 25.12.2018», указано в разъяснении от заказчика.