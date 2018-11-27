На Театральном спуске отшлифовали 1600 старых гранитных ступеней

Подрядчик выбился из графика, но работу делает на "отлично".

Сегодня глава Липецка проконтролировал ход благоустройства Театрального спуска.



Подрядная организация "СтройМастер" должна была за 45 млн рублей отреставрировать старые гранитные ступени на ведущей от Театральной площади к самому областному театру драмы лестницу, выложить широкоформатной тротуарной плиткой с вкраплениями гранитной крошки площадь вокруг храма Мельпомены и подходы к нему, поменять чернозем и посадить многолетние растения. По словам куратора строительных работ, главного строителя мэрии Сергея Косинова, подрядная организация на более чем 90% с работой справилась.



- Мы должны были завершить объект к 10 сентября. Однако по ходу выполнения муниципального контракта выяснилось, что обработки - очистки, шлифовки, снятию фаски, обжигу - требуют не 600 старых гранитных ступеней, как предполагала смета, на тысячу больше. Это и продлило срок работы. Зато если смотреть на лестницу снизу, уже не увидеть зазоров между ступенями, - сообщила главе Липецка директор подрядной организации Елена Киселева.



Сейчас работа подходит к концу. Строителям необходимо поменять чернозем на 10% оставшейся площади, а также выложить гранитной плиткой подход к театру. Всего на Театральном спуске использовано 4,5 тысяч кв.м. нового покрытия, привезенного с завода-изготовителя, получающего камень с месторождения "Цветок Урала".



- Не забудьте, что именно здесь, в театре, пройдут в январе торжества, посвященные 65-летию образования Липецкой области, - напутствовал строителей спикер горсовета Игорь Тиньков.



Однако куда пропало каменное панно с изображением герба Липецка, которое ранее, до начала благоустройства Театрального спуска, украшало наклонную площадку у фонтана? Ответа на этот вопрос GOROD48 не получил ни от главного строителя мэрии Сергея Косинова, ни от первого вице-мэра Михаила Щербакова.

