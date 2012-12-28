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Общество
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26 минут назад
Около 90 домов в Липецке остаются без тепла
Отставание от графика подключения тепла составляет уже четыре дня.
«На сегодняшний день в Липецке остаётся порядка 90 домов, где тепло ещё не работает в штатном режиме. По некоторым адресам ситуация зачастую осложняется тем, что РИР и управляющие компании не могут определить, на чьей стороне проблема, — написал мэр в соцсетях, — Поехали на места вместе со специалистами. Проверили подвалы, тепловые узлы и люки. Там, где была возможность оперативно восстановить подачу, тепло в дома уже пошло».
Михаил Щербаков пообещал ежедневно ездить по проблемным адресам, пока энергетики и коммунальщики не наладят отопление.
Напомним, отопительный сезон для многоэтажных домов в Липецке начался 14 октября. По графику все дома должны были подключить до конца прошлой недели.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
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