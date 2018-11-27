Плюс 300 миллионов рублей собственных доходов

Депутаты горсовета приняли бюджет Липецка на 2019 год. Против голосовала лишь фракция КПРФ.

Бюджет муниципалитета на 2019 год таков: доходы - 10,8 млрд рублей, расходы - 11,1 млрд рублей. Дефицит - 311,7 миллиона. Сегодня на очередной сессии Липецкого городского Совета депутат было предложено проголосовать за эти параметры.



По словам председателя департамента финансов мэрии Татьяны Грргоровой, собственные доходы мэрии вырастут в следующем году на 300 млн рублей и составят 4,6 млрд рублей. И это, пожалуй, главная новость. В основном, казна пополнится за счет двух налогов - на доходы физических лиц и земельного налога. В совокупности эти два налога пополнят бюджет на 3,1 млрд рублей. Остальная сумма набежит по мелочам - от единого налога на вмененный доход, например, в казну попадет 250 млн рублей, от приобретения патентов самозанятыми гражданами - 34,4 миллиона, от налога на имущество физлиц - 230 миллионов, от арендной платы за землю - 265 миллионов, от платы за негативное воздействие на окружающую среду - 24,7 миллиона…



Говоря о расходах бюджета-2019, председатель департамента финансов мэрии сообщила депутатам, что львиная их доля, как обычно, придется на департамент образования - 6,2 млрд рублей или на 8,3% больше, чем ведомство получило в нынешнем году. Департаменту культуры и туризма перепадет 385 млн рублей (+14,4% по сравнению с этим годом), департаменту физической культуры и спорта - 217,7 миллионов (+3,4%). Не повезет, как это стало уже традиционно, департаменту ЖКХ, которому в который раз срежут финансирование. В этот раз - на 21,1%. В итоге ведомству Евгения Лепекина перепадет всего 620 млн рублей. А вот на охрану окружающей среды в кои-то веки подкинули деньжат - мэрия выделила 8,4 млн рублей, или более чем вдвое больше, чем годом ранее. На социальную политику будет направлено на 18,9% средств больше, чем в этом году: 267 миллионов. Прибавку в 3,2% получит финансирование расходов на СМИ. В итоге на свой пиар чиновники и депутаты потратят 18,2 млн рублей.



Крупные расходы мэрии - дорожное строительство (миллиард рублей), муниципальный общественный транспорт (370 млн рублей), благоустройство общественных пространств (200 млн рублей), ремонт дворов (50 млн рублей), освещение улиц (155,9 млн рублей), развитие гражданского общества (97,7 млн рублей), строительство и содержание кладбищ (53,7 млн рублей).



В следующем году будут финансировать из городского бюджета строительство школы на Манеже, реконструкцию здания ДЮСШ-1, возведение семи помещений под ясельные группы, покупку электробусов. Вместе с тем, в казне не нашли средств на охрану школ, - а на это требуется 75 млн рублей. Если областная администрация не выделит муниципалитету эти средства, то родителям школьников будет предложено и дальше финансировать эти расходы за свой счет.



Мэрия собирается взять в следующем году 950 млн рублей кредитов в коммерческих банках и 200 тысяч рублей - в администрации области на погашение ранее взятых кредитов. Из них 700 миллионов будет отдано назад в банки на погашение ранее полученных кредитов, 250 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, а еще 200 миллионов рублей будут привлечены при необходимости из вышестоящих бюджетов в случае возникновения кассовых разрывов между расходами и доходами.



Объем муниципального долга на начало следующего года составит 3,6 млрд рублей, и к концу года, по прогнозу, уменьшиться до 2,7 млрд рублей. Увеличение размера муниципального долга связано, в первую очередь, с направлением значительных средств на погашение имеющихся у мэрии долговых обязательств.



Зарплаты работников бюджетных организаций на 2019 год вырастут на 9,5%.



Так как до сессии на заседаниях постоянных комиссий горсовета бюджет был разобран по косточками. Поэтому у депутатов к этому документу не было вопросов. Зато они нашлись у депутата-коммуниста Николая Быковских:



- Наша фракция не будет голосовать за принятие этого бюджета по моральным причинам. И вот почему. В Липецке нет собственной программы переселения горожан из аварийного жилья. А на это всего-то надо 5 миллиардов рублей. Изношенные трамваи ездят по изношенных рельсам, а в мэрии молятся на некоего инвестора со скоростным трамваем. А как быть с шестью тысячами очередников по жилью? Как быть с многомиллиардным недофирансированием сферы ЖКХ? Почему, если бюджет социальный, родители учеников и дошкольников платят деньги на все - от штор до кондиционеров и туалетной бумаги до охраны? Мэрия не видит способов увеличения собственных доходов, а только распределяет дотации и субсидии. Зато на семь миллионов рублей в следующем году вырастут расходы на содержание первых лиц города.



- А семь миллионов это кому? У меня зарплата не вырастет ни на копейку! - сказал глава Липецка Сергей Иванов.



- Вы просто врете! - обратился к коллеге спикер горсовета Игорь Тиньков.

