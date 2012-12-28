Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкой области сухо и до +18
Антициклон снова поставит преграду дождям.
Среднесуточные температуры составят 7–9 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днём от +13 до +18 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +1 до +3 градусов, днём — от +14 до +16.
День 24 октября стал самым тёплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 10 градусов мороза.
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