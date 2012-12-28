В Липецкой области сухо и до +18

Антициклон снова поставит преграду дождям.





В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием юго-западной периферии Атлантического антициклона, центр которого сместится с Поволжья на территорию Казахстана, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 7–9 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 4–9 м/сек, днём 6–11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днём от +13 до +18 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +1 до +3 градусов, днём — от +14 до +16.День 24 октября стал самым тёплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 10 градусов мороза.