Игорь Тиньков: «Елец помойкой я назвать не могу»

Спикер Липецкого горсовета не получал предложений стать главой Ельца.

Игорь Тиньков станет мэром Ельца? Такая информация появилась в телеграмм-каналах и в соцсетях. Вот образец такого сообщения (язык оригинала сохранен):



"По информации из инсайдерских источников, близких к областной администрации, Игорь Артамонов ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЕН мэром Ельца Сергеем Пановым. Во время посещения города Артамонов назвал его "помойкой". Скорее всего мэр Ельца напишет заявление по собственному желанию, а его место займет ельчанин Игорь Тиньков.... Однако у Игоря Тинькова ярко выражены амбиции на губернаторство, это может в будущем создать конкуренцию Артамонову. Поэтому, назначив Тинькова в Елец - ВРИО избавляется от двух головных болей сразу".



Действительно, спикер Липецкого горсовета - человек амбициозный. Так, месяц назад, GOROD48 задашл ему такой вопрос:



- Вам - 50 лет и вы - спикер горсовета. Это - финиш карьеры? Это - все?



- Очень не хотелось бы, чтобы это было все. Нет, через пять лет я не хотел бы занимать эту должность. Это неправильно. Как для меня самого, так и для общества. Человек живет в движении. Если ты себя «отлил в граните», как высказался один политик, то ты остановился в развитии. Если я увижу себя востребованным в другом деле, мне в горсовете станет не интересно. Буду работать в народном хозяйстве, как говорится. Не хочу тормозить естественные процессы, закрывать кому-то дорогу наверх.



Хочет ли Игорь Тиньков стать мэром Ельца? Что он думает по поводу "инсайдерских" сливов из областной администрации?



- Никаких предложений по этому поводу я ни от кого не получал. У меня до истечения депутатских полномочий есть еще два года. То есть два года я собираюсь работать на благо Липецка как председатель городского Совета. И я хочу этот срок доработать, - сказал Игорь Тиньков.



Он же добавил, что Елец для него - родной город, малая родина. У него к этому городу - трепетное отношение:



- Елец помойкой я назвать не могу. Но этот город, так же, как и Липецк, нуждается в постоянном улучшении. Ведь нет пределов совершенству. Но Елец - точно не помойка!

