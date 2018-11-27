Общество

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Игорь Тиньков: «Елец помойкой я назвать не могу»

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#Игорь Артамонов #кадры #Игорь Тиньков
Игорь Тиньков: «Елец помойкой я назвать не могу»

Спикер Липецкого горсовета не получал предложений стать главой Ельца.

Игорь Тиньков станет мэром Ельца? Такая информация появилась в телеграмм-каналах и в соцсетях. Вот образец такого сообщения (язык оригинала сохранен):

"По информации из инсайдерских источников, близких к областной администрации, Игорь Артамонов ОЧЕНЬ НЕДОВОЛЕН мэром Ельца Сергеем Пановым. Во время посещения города Артамонов назвал его "помойкой". Скорее всего мэр Ельца напишет заявление по собственному желанию, а его место займет ельчанин Игорь Тиньков.... Однако у Игоря Тинькова ярко выражены амбиции на губернаторство, это может в будущем создать конкуренцию Артамонову. Поэтому, назначив Тинькова в Елец - ВРИО избавляется от двух головных болей сразу".

Действительно, спикер Липецкого горсовета - человек амбициозный. Так, месяц назад, GOROD48 задашл ему такой вопрос:

- Вам - 50 лет и вы - спикер горсовета. Это - финиш карьеры? Это - все? 

 - Очень не хотелось бы, чтобы это было все. Нет, через пять лет я не хотел бы занимать эту должность. Это неправильно. Как для меня самого, так и для общества. Человек живет в движении. Если ты себя «отлил в граните», как высказался один политик, то ты остановился в развитии. Если я увижу себя востребованным в другом деле, мне в горсовете станет не интересно. Буду работать в народном хозяйстве, как говорится. Не хочу тормозить естественные процессы, закрывать кому-то дорогу наверх. 

Хочет ли Игорь Тиньков стать мэром Ельца? Что он думает по поводу "инсайдерских" сливов из областной администрации?

- Никаких предложений по этому поводу я ни от кого не получал. У меня до истечения депутатских полномочий есть еще два года. То есть два года я собираюсь работать на благо Липецка как председатель городского Совета. И я хочу этот срок доработать, - сказал Игорь Тиньков.

Он же добавил, что Елец для него - родной город, малая родина. У него к этому городу - трепетное отношение:    

- Елец помойкой я назвать не могу. Но этот город, так же, как и Липецк, нуждается в постоянном улучшении. Ведь нет пределов совершенству. Но Елец - точно не помойка!
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#Игорь Артамонов #кадры #Игорь Тиньков

Комментарии (21)

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И _С_Т_О_Р_И_Ч_Е_С_К_А_Я СПРАВКА

8 минут назад
В своё время Тинькова исключили из "Единой РОССИИ" за то, что он во время выборов выдвинулся на должность кандидата в мэры, без согласия местного руководства и однопартийцев. А когда восстановился в партии жуликов и воров, то пришёл к Михаилу Гулевскому открыто сказав: - Я могу осваивать деньги в ЖКХ. Гулевский это учёл и когда в Горсовете совершили подковёрный переворот, свергнув А.Соколова, Тинькова поставили на его место. Согласовав его кандидатуру с Королёвым и Путилиным.
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Ни то, ни се

14 минут назад
При прежней конфигурации власти Тиньков был компромиссной фигурой и всех устраивал. Никуда не лез, не вякал, ничего не решал. При нынешней ситуации он никому не нужен. Самостоятельным политиком он может себя представлять только в интервью. Роботизацией и информатизацией он не бредит, большим бизнесом не рулит, не оратор и не крайний популист. Значит шансов у него нет. Мэр Ельца - это потолок.
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Артамонов подумал

18 минут назад
Я Игорь Артамонов и поставлю ка я Игоря мэром г.Ельца,весёлый Тамбовский клоун. А он не задавал вопрос высшему руководству страны что все эти годы делал Соковых т.е 17 лет.,дороги как после бомбёжки,ни школ,ни тротуаров,ни садиков. И это всё благоустроил и дело рукПанова. Возможно минусы есть,а они есть везде,но кидаться словами последними о таком великом,старейшем городе как Елец очень и очень стыдно. Поэтому Артамонову надо задуматься немного. Управлять это не воровать страну и жителей по 12 млн. в месяц,где он объясняет всем жителям области ,что это слухи и сплетни. А как же декларация официальная в 130 млн. от Сбербака работы,вот и получается более12 млн в месяц. Поэтому Артамонов вы даже не нюхали ,что такое заработать,а воровали деньги вкладчиков и россиян за счёт воровских %,это 20-25%,когда на западе ,3% это много,люди стремяться найти 2%. Жириновский правильно говорил ,что надо вернуться к смертной казни и где-то она уместна для таких воров Российского народа.
ответить

И _С_Т_О_Р_И_Ч_Е_С_К_А_Я СПРАВКА

18 минут назад
В своё время Тинькова исключили из "Единой РОССИИ" за то, что он во время выборов выдвинулся на должность кандидата в мэры, без согласия местного руководства и однопартийцев. А когда восстановился в партии жуликов и воров, то пришёл к Михаилу Гулевскому открыто сказав: - Я могу осваивать деньги в ЖКХ. Гулевский это учёл и когда в Горсовете совершили подковёрный переворот, свергнув А.Соколова, Тинькова поставили на его место. Согласовав его кандидатуру с Королёвым и Путилиным.
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Дуралей

18 минут назад
Забудь о карьерных перспективах, бедолага....
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А кто именно

20 минут назад
Максим, называет себя элитой? Местной? Для интереса просто-кто стал ещё одним элитарным свекловодом?
ответить

И _С_Т_О_Р_И_Ч_Е_С_К_А_Я СПРАВКА

20 минут назад
В своё время Тинькова исключили из "Единой РОССИИ" за то, что он во время выборов выдвинулся на должность кандидата в мэры, без согласия местного руководства и однопартийцев. А когда восстановился в партии жуликов и воров, то пришёл к Михаилу Гулевскому открыто сказав: - Я могу осваивать деньги в ЖКХ. Гулевский это учёл и когда в Горсовете совершили подковёрный переворот, свергнув А.Соколова, Тинькова поставили на его место. Согласовав его кандидатуру с Королёвым и Путилиным.
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Бывший БОМЖ

21 минуту назад
Собирай монатки, олух! А то точно в сельское хозяйство попадешь...Привет от Тощего.....
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со стороны.

24 минуты назад
Господа, будь моя воля нашёл бы им должности по их уровню развития и культуры. Но уж нельзя совсем - губернатором - только швейцаром в бардель.
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Максим

25 минут назад
А я бы всю эту колхозную бражку, которую почему-то называют местной элитой, разогнал бы и попересажал бы. Дел у ФСБ там на них на всех достаточно.
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