Депутаты горсовета приняли «соломоново решение» по Быханову саду

Парламентарии решили отдать под строительство подстанции восемь соток из ранее предполагавшихся семнадцати.

Сегодня на сессии Липецкого городского Совета возникла очень живая дискуссия вокруг предложения мэрии отторгнуть 17 соток от территории «Быханова сада», являющегося особо охраняемой природной территории.

Напомним, что ранее на заседании профильной комиссии горсовета Липецка обсуждался и был принят к рассмотрению на сессии проект сокращения части парка «Быханов сад»: земельный участок площадью 1770 кв. м. со стороны улицы Тельмана мэрия предложила исключить из особо-охраняемой природной территории и передать под строительство подстанции с пятном застройки всего в 127 кв. м. Некоторые депутаты и общественники предположили, что оставшиеся 1643 кв. м. в дальнейшем могут быть использованы под коммерческую многоэтажную застройку.

Аргументом для сокращения территории парка для чиновников стало то, что эти сотки сейчас никак не используются, и что альтернативного места для размещения подстанции нет.

На сессии горсовета проект отторжения территории в 17 соток от парка презентовала… начальник правления охраны окружающей среды мэрии Татьяна Протасова. Т.е. чиновник, который должен беречь природу, ратовал за уничтожение ее части! Она сообщила, что рядом с подстанцией на отторгаемой территории появится спортивная площадка. Ее поддержал глава Липецка. Сергей Иванов сообщил, что этот участок не может быть использован иначе кроме как под плоскостное спортивное сооружение. Поддержал чиновников и руководитель ЛГЭКа Владимир Башкарев:

- Мы просчитали два варианта размещения подстанции в этой части города. Первый предусматривал бы необходимость прокладывать подземные коммуникации от подстанции у здания Роспотребнадзора через территорию Быханова сада. Второй – минимизировать земляные работы при строительстве подстанции в том месте, где это предусмотрено проектом.





Против предложения мэрии выступили депутаты Юрий Шкляров, Вера Урываева, Игорь Марчуков. Они заявили, что власть должна оставить потомкам то, что получила от предыдущих поколений. И что есть масса возможностей электрифицировать этот район путем использования уже имеющихся подстанций.

- Эта площадка никогда не входила в территорию Быханова сада. Там всегда был асфальт. Там когда-то стояла парашютная вышка. Потом эту вышку как милитаризационный объект убрали. А почему никто не думает о благополучии жильцов недавно построенных домов у Быханова сада? У них у всех – автономные системы отопления. Дома подключены по временной схеме к подаче электроэнергии. Вдруг случится ЧП и зимой люди замерзнут? – обратился к коллегам спикер горсовета Игорь Тиньков.

Депутаты посоветовали чиновникам обратить внимание на пустующие площади рядом с этим парком. Например, на территорию зернохранилища.

- Да, можно найти варианты. Например, экспроприировать экспроприаторов, ведь все земельные участки вокруг сада находятся в частной или областной собственности, - пошутил спикер.

Глава Липецка попросил депутатов выслушать и.о. председателя департамента градостроительсва и архитектуры мэрии Татьяну Шульгину. Она презентовала проект будущего благоустройства Быханова сада, чем увела дискуссию в сторону. По словам Шульгиной, место расположения подстанции идеально вписывается в эту картину будущего, ведь в ином случае нужно будет прокладывать кабели прямо под дорожками парка, что отрицательно скажется на внешнем облике Быханова сада.

Итак, несколько лет назад мэрия прогнулась под застройщиков, позволив им откусить от Быханова сада места под застройку. Потом по улицам Тельмана и Балмочных выросли элитные высотки. А сейчас выяснилось, что их небедным жильцам не хватает электроэнергии!

- На этом участке помимо подстанции может вырасти многоэтажный дом или коттедж! – заявила депутат Вера Урываева, сама, кстати, построившаяся в непосредственной близости от Быханова сада.

- Точно при подстанции не появится никакого жилья, ведь рядом с ней будет охранная зона. Ее можно использовать только под спортивную площадку, – парировал выпад глава Липецка.

- Мы ошибки прошлых лет решаем за счет Быханова сада, так нельзя, - заявил депутат Юрий Шкляров.

На сессии, кстати, известный липецкий краевед Александр Клоков просил слова, но ему его не дали. Спикер горсовета сообщил ученому, что здесь говорят только депутаты.

И вдруг депутат Анатолий Давыдов родил само собой напрашивающуюся идею: отдать под подстанцию всего 8 соток. Т.е. ровно столько, сколько нужно ЛГЭКу. И депутаты проголосовали за это, по словам Игоря Тинькова, соломоново решение.