«Вышел на балкон и произошел взрыв»: раненый во время атаки БПЛА липчанин пришёл в сознание
Сегодня в Липецке: пострадавшая поликлиника останется закрытой, подпольная квартира-бордель
Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
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Происшествия
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сегодня, 12:22
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Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью
Но молодой мужчина по-прежнему в реанимации.
«Пациенту лучше, он в сознании. Вчера вечером смог даже поговорить по телефону с матерью. Мужчина начал есть самостоятельно. Но травмы серьёзные, и в реанимации он пробудет как минимум до понедельника», — рассказали GOROD48 в пресс-службе министерства здравоохранения Липецкой области.
Напомним, мужчину ранило при падении беспилотника на дом в спальном районе Липецка. Во время атаки он вышел на балкон, и тут произошел взрыв.
Мужчине диагностировали сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговую травму. Вчера рано утром кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы удалили из его сердца металлический осколок, ушили перикард и плевру. Во второй половине дня врачи вывели пациента из медикаментозной комы, и он пришел в сознание.
Ночью 22 октября над Липецкой областью были сбиты 20 беспилотников. В Липецке один БПЛА влетел в дом на улице Игнатьева: в нем пострадали 10 квартир. Еще один упал на дом в спальном районе. Третий дрон упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Вчера боевую часть этого беспилотника обезвредили сапёры, но поликлиника на Меркулова пока так и не работает, её пациентов принимают в поликлинике микрорайона «Елецкий».
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