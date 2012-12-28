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сегодня, 12:22
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Раненому при атаке БПЛА становится лучше: он начал есть и поговорил по телефону с матерью

Но молодой мужчина по-прежнему в реанимации.

Раненый в грудь и голову при атаке БПЛА ночью 22 октября 25-летний липчанин продолжает находиться в реанимации. При этом врачи отмечают у него положительную динамику.

«Пациенту лучше, он в сознании. Вчера вечером смог даже поговорить по телефону с матерью. Мужчина начал есть самостоятельно. Но травмы серьёзные, и в реанимации он пробудет как минимум до понедельника», — рассказали GOROD48 в пресс-службе министерства здравоохранения Липецкой области.

Напомним, мужчину ранило при падении беспилотника на дом в спальном районе Липецка. Во время атаки он вышел на балкон, и тут произошел взрыв.

Мужчине диагностировали сквозное проникающее ранение грудной клетки и сердца, черепно-мозговую травму. Вчера рано утром кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы удалили из его сердца металлический осколок, ушили перикард и плевру. Во второй половине дня врачи вывели пациента из медикаментозной комы, и он пришел в сознание.

Ночью 22 октября над Липецкой областью были сбиты 20 беспилотников. В Липецке один БПЛА влетел в дом на улице Игнатьева: в нем пострадали 10 квартир. Еще один упал на дом в спальном районе. Третий дрон упал на крышу филиала поликлиники №4 на улице Меркулова. Вчера боевую часть этого беспилотника обезвредили сапёры, но поликлиника на Меркулова пока так и не работает, её пациентов принимают в поликлинике микрорайона «Елецкий».
воздушная тревога
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Комментарии (5)

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Л. Н.
13 минут назад
Парень, помоги тебе ГОСПОДЬ выздороветь!
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Садовод
13 минут назад
Удивительно, просто удивительно, что у нас в Липецке есть такие врачи, которые могут успешно оперировать пробитое сердце! Снимаю шляпу в низком поклоне!
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Фунтик
56 минут назад
А я специально ночью балкон не закрываю чтобы не профукать когда жужжать будут
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Антуан
сегодня, 12:50
Все будет хорошо, надо укрываться а не на балкон выходить
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Низкий
сегодня, 12:32
Поклон врачам.Раненому скорейшего выздоравления!!!!
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