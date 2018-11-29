Дополнительное образование детей перестает быть бесплатным

В Липецкой области выданы более 35 000 сертификатов дополнительного образования.



С 1 сентября этого года Липецкая область вошла в число 20 регионов России, где внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Пилотными площадками для нововведения стали 8 муниципалитетов области. Федеральная поддержка дополнительного образования детей подразумевает получение именных сертификатов на определенную сумму — с их помощью родители смогут оплачивать кружки и секции своих детей.



Региональным оператором для внедрения новой системы в Липецке стало Государственное областное автономное образовательное учреждение «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия».



По словам директора центра Инессы Шуйковой за неполные три месяца внедрения системы именные сертификаты получили 35 926 жителей Липецкой области, из них 9990 липчан. Сертификат выдается раз в жизни и рассчитан на детей от 5 до 18 лет.



Стоит отметить, что суммы, которыми подкреплен сертификат, в каждом пилотном населенном пункте области разные. В Липецке это 5000 рублей, в Ельце — 2880, в Данкове — 3561, в Добринке — 2760, в Елецком районе — 3367, в Липецком районе — 1007, в Грязинском районе — 3000, в Задонске — 1688 рублей.



При расчете этих сумм было взято за образец среднее количество средств, которое выделяется в каждом муниципалитете на оплату дополнительного образования одного ребенка. Эти деньги рассчитаны на четыре месяца 2018 года. В начале января сертификаты пополнятся суммами на будущий год — и снова в каждом муниципалитете эти суммы будут разными, в зависимости от местных затрат на дополнительное образование одного ребенка.



Многие родители интересуются: сертификат может быть активирован лишь одним образовательным учреждением, или можно, платить им и за музыку, и за танцы, и за секцию борьбы одновременно?



Инесса Шуйкова поясняет: ограничений нет. Семья имеет право выбрать несколько образовательных программ для ребенка, лишь бы они входили в реестр участников этого проекта. В каждом муниципалитете реестр участников свой и в нем обозначен максимум учреждений, которые ребенок может посещать (в Липецке всего два учреждения). Однако, если на четрые месяца оплаты денег на сертификате не хватило — разницу родители доплачивают сами.



Образовательные организации, желающие стать участниками этой программы, должны иметь государственную лицензию на право заниматься образовательной деятельностью, все условия для оказания таких услуг и зарегистрироваться в реестре образовательных программ, начав с подачи заявления.



Если претензий к организации нет, она попадает в реестр. Если это бюджетное учреждение, его включает в реестр муниципалитет, а если коммерческое — включением в реестр занимается региональный оператор. Зарегистрированная образовательная программа попадает в навигатор, где может быть выбранной обладателями сертификата.



Если ребенок занимается в бюджетном образовательном учреждении, входящим в реестр участников, и для семьи его занятия бесплатны, его родителей все равно попросят получить сертификат — в таком случае он сработает как сертификат учета, а не оплаты.



Именно поэтому некоторые родители удивляются, получив на руки сертификат и узнав, что он уже активирован в том бюджетом учреждении дополнительного образования, где занимается ребенок. Согласно постановлению администрации города, все обучающиеся в бюджетных организациях дополнительного образования дети должны обязательно получить сертификаты. Педагоги и руководители активируют сертификат, как документ учета, пользуясь правом на использование персональных данных ребенка (согласие на использование этих данных письменно дают сами родители перед началом обучения).



- Если ребенок обучался на бюджетной программе, то есть, его дополнительное образование полностью оплачивалось государством и ничего не стоило его родителям, оно по-прежнему останется бесплатным для семьи. Активированный сертификат в таком случае будет действовать лишь как документ учета, - говорит директор регионального модельного центра дополнительного образования детей Липецкой области Евгений Беляев. - Однако стоит учитывать, что в муниципальных бюджетных учреждениях существуют и коммерческие услуги, и если программа дополнительного обучения, выбранная ребенком, относится к таким, то сумма на сертификате послужит для их оплаты.



По задумке авторов этого федерального проекта, практика введения сертификатов должна сделать дополнительное образование для детей более доступным и качественным: ведь если занятия будут несодержательными и неинтересными, ученики покинут эти кружки или секции, а значит, уйдут и деньги. При этом особое внимание уделяется программам естественно-научного и технического направления — детей готовят к выбору будущих профессий и жизни в новых условиях.



По планам руководителей регионального модельного центра, к сентябрю 2019 году к проекту пресонификации дополнительного образования присоединятся еще 10 муниципалитетов Липецкой области.



