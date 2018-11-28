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Мандат Олега Королева разыграют в партийную рулетку

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#Олег Королев
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Мандат Олега Королева разыграют в партийную рулетку

От новоявленного сенатора ждут заявления о сложении им полномочий депутата областного Совета.

Как известно, экс-губернатора области Олега Королева после решения Политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» о вручении ему вакантного мандата депутата областного Совета (после отказа от него депутата от «ЕР» Ольги Сотниковой) врио губернатора Игорь Артамонов наделил полномочиями члена Совета Федерации. Итак, Олег Королев стал сенатором, хотя в своем последнем «губераторском» интервью GOROD48, отрицал такую возможность.

- Я, по честному, не знаю, каким будет мое новое место работы, - сказал Олег Королев.

- Одна из версий - Совет Федерации. Другая - облсовет. Вы же формально по спискам «Единой России» стали депутатом, но решили продолжить работу губернатора.

- По закону я свободно могу стать депутатом областного Совета. Но я этого никогда не сделаю. Королев имеет свой почерк, свой стиль. И с моим опытом идти в облсовет, где все уже отстроено, идти туда, где все хорошо и эффективно работает, не хочу. Мешать я никому не хочу. Не хочу быть пятым колесом в телеге.

- А вдруг это должность по линии МИДа, по линии сельского хозяйства, лесного хозяйства, мелиорации?

- Не хочу никогда уезжать. Я, конечно, могу претендовать на московские должности разные. Но я не хочу никуда уезжать. Я не для Москвы рожден.

Итак, «не рожденный для Москвы» Королев вот-вот получит весь пакет бонусов сенатора - от неприличной по липецким меркам зарплаты до квартиры в столице.

Правда, в отделе по работе с членами Совета федерации Верхней палаты пока не знают, членом какого комитета станет новенький сенатор (хотя почему новенький - он был сенатором в 1993-1998 годы).

Итак, Олег Королев получил должность, которую, очевидно, выторговал себе в Администрации президента, когда узнал о своей отставке.

Но возникает следующий вопрос: кому достанется вновь ставший вакантным мандат депутата областного Совета от «ЕР», который стал уже переходящим (Олег Королев был депутатом регионального парламента всего сутки - он получил мандат 15 ноября, а сенатором стал 16-го).

В региональном отделении «ЕР» GOROD48 сообщили, что мандат областного парламентария пока числится за Олегом Королевым. И что от него ждут заявления о сложении депутатских полномочий. Как только этот документ появится на столе спикера областного Совета Павла Путилина и сессия примет отставку Олега Королева, этот мандат вновь будет разыгран в партийную рулетку.

- На заседании Политсовета областного регионального отделения партии «Единая Россия» будет названо имя того, кто мог бы получить свободный мандат. Потом соответствующее решение уйдет в Президиум Генерального Совета партии для согласования кандидатуры. И уже оттуда имя обладателя мандата попадет в облизбирком (в случае с получением удостоверения и значка члена областного Совета Олегом Королевым весь этот путь занял всего пару часов).
24 1235
#Олег Королев
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Комментарии (24)

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blb yf [

4 минуты назад
У меня есть предложение к местной ячейке ЕР : разыграть вакантный мандат не в в "партийную " ,а в русскую рулетку. Пусть сам Провидение выберет достойнейшего.
ответить

Олег Петрович

11 минут назад
Вот помру сволочи, посмотрим как будете по мне рыдать! Вот тогда оцените, но будет поздно.
ответить

АГА ОПЛАЧЕНЫ

14 минут назад
Из своего кармана
ответить

Совет Федерации РФ

15 минут назад
пансионат для бывших коммунистов,
ответить

Олег Петрович

15 минут назад
Липчане! Вы за что меня так? Старика? 20 лет на вас угробил! Всю жизнь мне испортили!
ответить

Козел он,

17 минут назад
тербунский.Лжец,жулик и вор!
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Оля

17 минут назад
Ну и твари. Когда же они передохнут? А пособника лысого гнать отсюда с позором, гнида очередная, который помог провернуть очередную едросовскую аферу.
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Автору города 48

18 минут назад
Не лопните от злости! Вот как вам Королев не даёт покоя, что вы из себя вон. А как же на разных королевских мероприятиях винцо попивали, харчишки в три рта наворачивали? Они ведь Королевым были оплачены...
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липчанин

18 минут назад
Ему много дорог открыто , в метростроевцы, в клоуны, в сатирику, Петросяну на смену, а лучше на пенсию, мемуары для потомков писать, например история города Глупова.
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Сено и навоз

19 минут назад
Этому сенатору место на деревенском сеновале.
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