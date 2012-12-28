Хотите правду вы услышать иль просто факты изложить?

Итоги недели

В ночь на субботу горожан и жителей Липецкого округа разбудили взрывы. Красный уровень действовал в Липецкой области почти 8 часов. По данным Минобороны, за ночь в 11 регионах России, включая нашу область,. Также в регионе31 октября из кардиохирургии областной больницы, раненного при атаке БПЛА на Липецк 22 октября. Липчанин вышел на балкон и угодил под поражающий элемент от взорвавшегося беспилотника. Металлический шарик угодил ему в сердце. В течение четырёх часов его спасали 12 врачей и медсестёр. После извлечения шарика Иван несколько дней провёл в реанимации. А 2 ноября из елецкой больницы выписали 55-летнего мужчину, раненного при ракетной атаке на Елец 25 октября. С непроникающим осколочным ранением грудной клетки он обратился к врачам на следующий день после налёта. Ещё один пострадавший, 47-летний ельчанин, продолжает лечение: из его бедра врачи достали металлический осколок.5 ноября из больницы «Липецк-Мед» вышла 37-летняя Вероника,на коттедж в селе Косырёвка 26 августа. Ее 13-летний сын и 55-летний отец погибли на месте, а 55-летняя мать 5 сентября умерла в реанимации от тяжелейших ожогов 34% тела и термоингаляционной травмы. Вероника, выпрыгнувшая из второго этажа коттеджа, два с половиной месяца она провела в больнице с переломом пяточных костей и компрессионным переломом пятого поясничного позвонка. Через месяц ей предстоит реабилитация в центре «Сосновый бор» под Липецком.На этой неделе сессия областного Совета приняла закон о мерах социальной поддержки граждан,. Единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей на человека для тех, чьё жильё попало в зону ЧС. Выплату в размере 1 567 500 рублей как пособие в случае гибели пострадавшего разделят поровну между членами его семьи.2 ноября на оперативном совещании мэр Липецка Михаил Щербаков жёстко раскритиковал за проблемы с отоплением управляющие компании. Энергетики подали тепло во все жилые дома, но в 10 многоэтажках его в минувший понедельник не было. Виной тому — утечки на гнилых сетях, как-то переживших двукратные летние гидравлические испытания, но не выдержавших напора кипятка. Департамент ЖКХ зафиксировал рекордные с начала отопительного сезона 2654 жалобы на УК, так и не разобравшихся с работой внутридомовых сетей. Больше всего жалоб — на УК «Домком» (75) и УК «Перспектива» (30). Про «Перспективу» мэр сказал:По его словам, в штате «управляшки» нет ни слесаря, ни теплотехника». При всем при этом департамент ЖКХ ждет от Ростехнадзора к 20 ноября получения паспорта готовности города к зиме!И тут же новость в вдогонку: на внеочередной сессии горсовета депутаты согласовали рост тарифа «РВК-Липецк» на водоотведение с 1 июля 2027 года сразу на 45,9%! В целом же со второй половины следующего года предельный. Главный инженер «РВК-Липецк» Александр Шачнев попытался успокоить депутатов. По его словам, для 59% абонентов, платящих сегодня за водоотведение до 250 рублей в месяц, платёж вырастет до 77 рублей, для 29% (до 500 рублей) — до 155 рублей, для 8% (до 750 рублей) — до 250.— Скоро от пенсии минус останется, не будет хватать на еду, все уйдет на коммуналку, — констатировалаА в четверг, 5 ноября, на улице Литаврина порвало трубу «РИР Энерго» с кипятком. Находящаяся на 23-й неделе беременности. С ожогами второй степени она попала в больницу. Областной министр здравоохранения Лилия Самошина сообщила, что. Однако региональный Следком начал доследственную проверку, а затемпо подозрению в халатности должностных лиц ресурсоснабжающей организации. Прокуратура Советского района также взяла ситуацию на контроль. А на месте порыва появилась информационная табличка со сроком окончания замены проржавевшей трубы к 15 ноября.В «РИР Энерго» заявили, что. Компания уточнила, что в этом году участок успешно прошёл гидравлические испытания, а по результатам экспертной оценки. Но прогноз не сбылся.Подобное происшествие в Липецке уже было. 14 января 2021 года на улице Стаханова: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Тогда сети принадлежали предшественнику «РИР Энерго» — липецкому филиалу ПАО «Квадра». Под суд попали два сотрудника «Квадры», диспетчер и мастер аварийно-диспетчерской службы. Их обвинили в нарушении инструкции: получив сообщение о порыве теплотрассы и подмыве грунта, они не оградили опасную зону с предупреждающей информацией.А в ночь на 5 ноября на улице Гагарина в Липецке. Водитель покинул место ДТП и теперь его ищет полиция. В мэрии сообщили, что, однако в «РИР Энерго» это отрицают, утверждая, что аварийная раскопка появилась накануне, а подрядчик уже в обед уведомил управление главного смотрителя. На специализированной карте map48 GOROD48 насчитал минимум 87 раскопок «РИР Энерго» с просроченными сроками восстановления благоустройства. С начала года только на эту компанию в мэрии составили 378 протоколов о нарушении Правил благоустройства. На втором месте по числу просрочек находится «РВК-Липецк» (127), на третьем — её подрядчик, ООО «Интех» (58). Из общей суммы наложенных судами штрафов в 9,3 млн рублей на долю «РИР Энерго» приходится 7,2 миллиона. В оправдание энергетики годами говорят об износе теплосетей более чем на 80%, нехватке слесарей, сварщиков и водителей.Мэрия Липецка откажется в 2027–2029 годах от областной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Вместо неё муниципалитет выбрал увеличение доли дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Председатель департамента финансов Татьяна Григорова сообщила депутатам горсовета: в 2027 году к базовым 15% НДФЛ правительство области добавило 3,04% дополнительного норматива, что. Всего от НДФЛ в 2027 году планируется привлечь 5,5 млрд рублей (в этом в мэрии надеются получить 4,6 миллиарда этого налога).. Под них отведены 2 696 машиномест на 26 улицах, площадях и переулках к тем, что появились в Липецке в мае 2024 года. Стоимость часа парковки останется прежней — 44 рубля в час. Мэр сообщил, что прорабатывается расширение резидентских разрешений по квартальному принципу, а также введение парковочных абонементов. ОдновременноПлатные парковки — это допдоходы бюджета, который с трудом сводит дебет с кредитом. Еще в прошлом году Счетная палата Липецка назвала увеличение тарифов за парковки и размеров штрафов. Ранее заявлялось, что за счет увеличения платной парковочной зоны мэрия собирается получить дополнительные 43 млн рублей. Пока же денег не хватает даже на насущные потребности, например,. Они отключены 1 октября, но лишь на этой неделе управление главного смотрителя нашло подрядчика на консервацию фонтанов.Из-за скудности бюжджетарегиональному министерству спорта. Михаил Щербаков поинтересовался, вернёт ли область ФОК городу после? На этот вопрос региональный министр спорта Александр Митин ответил отрицательно.Из мэрии Липецка— он не проработал в должности и полутора лет. В администрацию его привёл глава Липецка Роман Ченцов; до этого Суворин возглавлял МБУ «Благоустройство города» воронежских Лисок. В Липецке он себя ничем не проявил. А месяцем ранее мэр расстался с руководителем МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александром Мальневым (в интервью GOROD48 Михаил Щербаков сказал, что).В воскресенье, 2 ноября, памятник Танкистам и Октябрьский мост вновь связало четырехполосное движение.под дорогой 800-миллиметрового чугунного самотечного канализационного коллектора. А старый стальной полностью сгнил за 50 лет эксплуатации. В следующем году «РВК-Липецк» продлит новый коллектор длиной 1,7 км ещё на 200 метров к приёмной камере на улице Речной. В октябре ярославская «Группа компаний «ЕКС» начала по двухлетнему контракту прокладку к городским очистным 900-миллиметрового коллектора длиной 2,4 км с переходом под рекой Воронеж. По этому поводу Михаил Щербаков заявил:Мэрия собралась штрафовать концессионера «Мовиста Регионы Липецк». Первое предписание департамента развития территории — о чистоте на остановке «Полиграфическая улица» — осталось без реакции. Но не тут-то было. Концессионер ответил, что передал землю под остановкой концеденту — администрации Липецка в лице МУП «Городской электротранспорт». В дептрансе заявили, что приняли только землю, а не созданное концессионером имущество в виде остановки, поэтому тратиться на уборку МУП не имеет законного права. Чиновники не исключают суда: мэрия ежегодно платит концессионеру инвестиционный платёж, за счёт которого компания обязана содержать построенное в исправном виде до передачи городу. На баланс администрации всё имущество концессионера примут лишь в конце декабря 2027 года. Пока новые остановки стоят грязными, оклеенными рекламой и расписанными граффити.— Трамвайная остановка у Центрального рынка и прилегающая территория — грязь, мусор, раскопки, горы снятого асфальта, пищевые отходы! Скоро крысы побегут, — написал по этому поводу— Да уж, ТАКАЯ гениально спроектированная «остановка» не защитит ни от дождя, ни от ветра. Ее «глубина» — менее 1 метра, — резонно заметилдля пассажиров автобусов. Управление главного смотрителя купило его за 1 173 500 рублей. Павильон будет укомплектован электронным информационным табло и камерой уличного наблюдения. Это единственная такая закупка в этом году (в конце прошлого года мэрия приобрела две остановки за 1,5 млн рублей, а в 2024-м обновила 35).— Уже вечером после установки подъедет затонированная Лада, обклеит стекла объявлением «бригада строителей построит вам…», и павильон будет соответствовать липецким стандартам, — поделился наболевшим150 тысяч просмотров за два дня набрало в соцсети. GOROD48 выяснил подробности: 21-летний Дмитрий избил Маргариту 23 октября. Женщина полгода работает начальником склада, через который транзитом проходят автозапчасти. Дмитрий — кладовщик, её непосредственный подчинённый, работал на складе и раньше. По словам Маргариты, умный и исполнительный кладовщик старался хитрить, избегая физической работы. Начальница стала высказывать ему претензии. Последний такой случай закончился тем, что кладовщик избил Маргариту запчастью.Дочь Маргариты написала, что 24 октября мать в шоковом состоянии отправилась в отдел полиции писать заявление, поскольку никто не приехал в больницу. До обращения женщины в GOROD48 Дмитрия не опросили. Семья попросила УМВД, прокуратуру и СК взять ситуацию под контроль. Пока же, до получения заключения медиков о состоянии здоровья пострадавшей,по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и направили его в суд. Ему грозит штраф от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.В суд передано. По данным прокуратуры, 56-летний мужчина предлагал знакомым вложиться в строительство коттеджей в деревне Кулешовка, уговаривал брать кредиты и передавать деньги ему. Он обманул 18 человек более чем на 110 млн рублей. Также он уговорил своего клиента взять заём на 40 млн рублей для выкупа туристического комплекса «Чайка» в Задонском округе, после чего перепродал объект. Отправленный под домашний арест подследственный попытался сбежать, но был пойман и определен уже в СИЗО.На улице Гагарина наряд ДПС задержал подозреваемого в угоне. Полицейские обратили внимание на «Ладу Калину» со спящим водителем и установили, что машина ему не принадлежит. Оказалось, пьяный 25-летний липчанин разбил стёкла, залез в салон, снял автомобиль с ручного тормоза, но. На соревнованиях в Воронеже в становой тяге Настя оторвала от земли и зафиксировала штангу 45 кг, превысив мировой рекорд на 2,5 кг. GOROD48 выяснил, что на её счету уже более 50 рекордов мира. Девочку тренирует ее дед Николай Грачёв, знаменитый «Коля Домкрат», трижды занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.. К такому выводу пришла полиция, расследуя кражу из дома пенсионерки в Данкове 51 тысячи ее 49-летней помощницей по хозяйству. Часть денег воровка припрятала в сене, часть — в клетке с кроликами.