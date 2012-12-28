Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Неделя 48
456
сегодня, 08:00
3
Хотите правду вы услышать иль просто факты изложить?
Итоги недели
31 октября из кардиохирургии областной больницы выписали 25-летнего Ивана, раненного при атаке БПЛА на Липецк 22 октября. Липчанин вышел на балкон и угодил под поражающий элемент от взорвавшегося беспилотника. Металлический шарик угодил ему в сердце. В течение четырёх часов его спасали 12 врачей и медсестёр. После извлечения шарика Иван несколько дней провёл в реанимации. А 2 ноября из елецкой больницы выписали 55-летнего мужчину, раненного при ракетной атаке на Елец 25 октября. С непроникающим осколочным ранением грудной клетки он обратился к врачам на следующий день после налёта. Ещё один пострадавший, 47-летний ельчанин, продолжает лечение: из его бедра врачи достали металлический осколок.
5 ноября из больницы «Липецк-Мед» вышла 37-летняя Вероника, единственная выжившая при падении БПЛА на коттедж в селе Косырёвка 26 августа. Ее 13-летний сын и 55-летний отец погибли на месте, а 55-летняя мать 5 сентября умерла в реанимации от тяжелейших ожогов 34% тела и термоингаляционной травмы. Вероника, выпрыгнувшая из второго этажа коттеджа, два с половиной месяца она провела в больнице с переломом пяточных костей и компрессионным переломом пятого поясничного позвонка. Через месяц ей предстоит реабилитация в центре «Сосновый бор» под Липецком.
На этой неделе сессия областного Совета приняла закон о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате ЧС природного и техногенного характера. Единовременная материальная помощь составит 15 675 рублей на человека для тех, чьё жильё попало в зону ЧС. Выплату в размере 1 567 500 рублей как пособие в случае гибели пострадавшего разделят поровну между членами его семьи.
Нам говорили, что на грабли
нельзя два раза наступать,
но ничего не говорили
про третий и четвертый раз
2 ноября на оперативном совещании мэр Липецка Михаил Щербаков жёстко раскритиковал за проблемы с отоплением управляющие компании. Энергетики подали тепло во все жилые дома, но в 10 многоэтажках его в минувший понедельник не было. Виной тому — утечки на гнилых сетях, как-то переживших двукратные летние гидравлические испытания, но не выдержавших напора кипятка. Департамент ЖКХ зафиксировал рекордные с начала отопительного сезона 2654 жалобы на УК, так и не разобравшихся с работой внутридомовых сетей. Больше всего жалоб — на УК «Домком» (75) и УК «Перспектива» (30). Про «Перспективу» мэр сказал: «Дошло до безумия! Зачем нам такая управляющая компания?» По его словам, в штате «управляшки» нет ни слесаря, ни теплотехника». При всем при этом департамент ЖКХ ждет от Ростехнадзора к 20 ноября получения паспорта готовности города к зиме!
И тут же новость в вдогонку: на внеочередной сессии горсовета депутаты согласовали рост тарифа «РВК-Липецк» на водоотведение с 1 июля 2027 года сразу на 45,9%! В целом же со второй половины следующего года предельный рост тарифов ЖКХ для жителей Липецка составит 28,8%. Главный инженер «РВК-Липецк» Александр Шачнев попытался успокоить депутатов. По его словам, для 59% абонентов, платящих сегодня за водоотведение до 250 рублей в месяц, платёж вырастет до 77 рублей, для 29% (до 500 рублей) — до 155 рублей, для 8% (до 750 рублей) — до 250.
— Скоро от пенсии минус останется, не будет хватать на еду, все уйдет на коммуналку, — констатировала Галка.
А в четверг, 5 ноября, на улице Литаврина порвало трубу «РИР Энерго» с кипятком. Находящаяся на 23-й неделе беременности 19-летняя липчанка провалилась ногами в промоину. С ожогами второй степени она попала в больницу. Областной министр здравоохранения Лилия Самошина сообщила, что состоянию здоровья будущей мамы и ее ребенка ничего не угрожает. Однако региональный Следком начал доследственную проверку, а затем возбудил уголовное дело по подозрению в халатности должностных лиц ресурсоснабжающей организации. Прокуратура Советского района также взяла ситуацию на контроль. А на месте порыва появилась информационная табличка со сроком окончания замены проржавевшей трубы к 15 ноября.
В «РИР Энерго» заявили, что окажут пострадавшей всю необходимую помощь. Компания уточнила, что в этом году участок успешно прошёл гидравлические испытания, а по результатам экспертной оценки было получено разрешение на дальнейшую эксплуатацию трубопровода сроком на три года. Но прогноз не сбылся.
Подобное происшествие в Липецке уже было. 14 января 2021 года на улице Стаханова в промоину с кипятком попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний водитель автомобиля «Лада Веста». Тогда сети принадлежали предшественнику «РИР Энерго» — липецкому филиалу ПАО «Квадра». Под суд попали два сотрудника «Квадры», диспетчер и мастер аварийно-диспетчерской службы. Их обвинили в нарушении инструкции: получив сообщение о порыве теплотрассы и подмыве грунта, они не оградили опасную зону с предупреждающей информацией. Обоих приговорила к году условно.
А в ночь на 5 ноября на улице Гагарина в Липецке «Лада Веста» въехала в коммунальный раскоп. Водитель покинул место ДТП и теперь его ищет полиция. В мэрии сообщили, что раскопка не была оформлена документально, однако в «РИР Энерго» это отрицают, утверждая, что аварийная раскопка появилась накануне, а подрядчик уже в обед уведомил управление главного смотрителя. На специализированной карте map48 GOROD48 насчитал минимум 87 раскопок «РИР Энерго» с просроченными сроками восстановления благоустройства. С начала года только на эту компанию в мэрии составили 378 протоколов о нарушении Правил благоустройства. На втором месте по числу просрочек находится «РВК-Липецк» (127), на третьем — её подрядчик, ООО «Интех» (58). Из общей суммы наложенных судами штрафов в 9,3 млн рублей на долю «РИР Энерго» приходится 7,2 миллиона. В оправдание энергетики годами говорят об износе теплосетей более чем на 80%, нехватке слесарей, сварщиков и водителей.
Чтоб стать плохим для человека,
всегда все делай для него,
потом один разок не сделай,
и все, и ты уже плохой!
Мэрия Липецка откажется в 2027–2029 годах от областной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Вместо неё муниципалитет выбрал увеличение доли дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Председатель департамента финансов Татьяна Григорова сообщила депутатам горсовета: в 2027 году к базовым 15% НДФЛ правительство области добавило 3,04% дополнительного норматива, что даст городу дополнительные 950 млн рублей. Всего от НДФЛ в 2027 году планируется привлечь 5,5 млрд рублей (в этом в мэрии надеются получить 4,6 миллиарда этого налога).
Введение второго этапа платных парковок в мэрии сдвинули с 5-го на 16-е ноября. Под них отведены 2 696 машиномест на 26 улицах, площадях и переулках к тем, что появились в Липецке в мае 2024 года. Стоимость часа парковки останется прежней — 44 рубля в час. Мэр сообщил, что прорабатывается расширение резидентских разрешений по квартальному принципу, а также введение парковочных абонементов. Одновременно мэрия объявила о начале рейдов по эвакуации автомобилей, припаркованных в нарушение ПДД.
Платные парковки — это допдоходы бюджета, который с трудом сводит дебет с кредитом. Еще в прошлом году Счетная палата Липецка назвала увеличение тарифов за парковки и размеров штрафов резервами роста доходов городской казны. Ранее заявлялось, что за счет увеличения платной парковочной зоны мэрия собирается получить дополнительные 43 млн рублей. Пока же денег не хватает даже на насущные потребности, например, на зимнюю консервацию городских фонтанов. Они отключены 1 октября, но лишь на этой неделе управление главного смотрителя нашло подрядчика на консервацию фонтанов.
Из-за скудности бюжджета мэрия передала ФОК «Рекорд» на улице Титова региональному министерству спорта. Михаил Щербаков поинтересовался, вернёт ли область ФОК городу после завершения строительства в 2033 году кампуса с 50-метровым бассейном в Молодёжном парке? На этот вопрос региональный министр спорта Александр Митин ответил отрицательно.
Дорог хороших нам не надо,
а вдруг по ним придут враги?
Поработят нас и заставят
дороги делать хорошо
Из мэрии Липецка уволился председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства 46-летний Александр Суворин — он не проработал в должности и полутора лет. В администрацию его привёл глава Липецка Роман Ченцов; до этого Суворин возглавлял МБУ «Благоустройство города» воронежских Лисок. В Липецке он себя ничем не проявил. А месяцем ранее мэр расстался с руководителем МБУ «Управление благоустройства Липецка» Александром Мальневым (в интервью GOROD48 Михаил Щербаков сказал, что тот пытался его обманывать).
В воскресенье, 2 ноября, памятник Танкистам и Октябрьский мост вновь связало четырехполосное движение. Подрядчик «РВК-Липецк» завершил строительство под дорогой 800-миллиметрового чугунного самотечного канализационного коллектора. А старый стальной полностью сгнил за 50 лет эксплуатации. В следующем году «РВК-Липецк» продлит новый коллектор длиной 1,7 км ещё на 200 метров к приёмной камере на улице Речной. В октябре ярославская «Группа компаний «ЕКС» начала по двухлетнему контракту прокладку к городским очистным 900-миллиметрового коллектора длиной 2,4 км с переходом под рекой Воронеж. По этому поводу Михаил Щербаков заявил: «Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет».
Мэрия собралась штрафовать концессионера «Мовиста Регионы Липецк» за неприглядный вид трамвайных остановок. Первое предписание департамента развития территории — о чистоте на остановке «Полиграфическая улица» — осталось без реакции. Но не тут-то было. Концессионер ответил, что передал землю под остановкой концеденту — администрации Липецка в лице МУП «Городской электротранспорт». В дептрансе заявили, что приняли только землю, а не созданное концессионером имущество в виде остановки, поэтому тратиться на уборку МУП не имеет законного права. Чиновники не исключают суда: мэрия ежегодно платит концессионеру инвестиционный платёж, за счёт которого компания обязана содержать построенное в исправном виде до передачи городу. На баланс администрации всё имущество концессионера примут лишь в конце декабря 2027 года. Пока новые остановки стоят грязными, оклеенными рекламой и расписанными граффити.
— Трамвайная остановка у Центрального рынка и прилегающая территория — грязь, мусор, раскопки, горы снятого асфальта, пищевые отходы! Скоро крысы побегут, — написал по этому поводу житель Липецка.
— Да уж, ТАКАЯ гениально спроектированная «остановка» не защитит ни от дождя, ни от ветра. Ее «глубина» — менее 1 метра, — резонно заметил ваня грозный.
А на площади Франценюка установят новую остановку для пассажиров автобусов. Управление главного смотрителя купило его за 1 173 500 рублей. Павильон будет укомплектован электронным информационным табло и камерой уличного наблюдения. Это единственная такая закупка в этом году (в конце прошлого года мэрия приобрела две остановки за 1,5 млн рублей, а в 2024-м обновила 35).
— Уже вечером после установки подъедет затонированная Лада, обклеит стекла объявлением «бригада строителей построит вам…», и павильон будет соответствовать липецким стандартам, — поделился наболевшим Андрей.
Приятно думать о мужчине
случайно встреченным в кафе,
поулыбаться и расстаться
не поломав друг другу жизнь
150 тысяч просмотров за два дня набрало в соцсети видео избиения в Липецке 56-летней начальницы склада подчинённым. GOROD48 выяснил подробности: 21-летний Дмитрий избил Маргариту 23 октября. Женщина полгода работает начальником склада, через который транзитом проходят автозапчасти. Дмитрий — кладовщик, её непосредственный подчинённый, работал на складе и раньше. По словам Маргариты, умный и исполнительный кладовщик старался хитрить, избегая физической работы. Начальница стала высказывать ему претензии. Последний такой случай закончился тем, что кладовщик избил Маргариту запчастью.
Дочь Маргариты написала, что 24 октября мать в шоковом состоянии отправилась в отдел полиции писать заявление, поскольку никто не приехал в больницу. До обращения женщины в GOROD48 Дмитрия не опросили. Семья попросила УМВД, прокуратуру и СК взять ситуацию под контроль. Пока же, до получения заключения медиков о состоянии здоровья пострадавшей, полицейские составили на кладовщика административный материал по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и направили его в суд. Ему грозит штраф от 5000 до 30 000 рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.
Ну и ну!
В суд передано дело о мошенничестве более чем на 160 млн рублей. По данным прокуратуры, 56-летний мужчина предлагал знакомым вложиться в строительство коттеджей в деревне Кулешовка, уговаривал брать кредиты и передавать деньги ему. Он обманул 18 человек более чем на 110 млн рублей. Также он уговорил своего клиента взять заём на 40 млн рублей для выкупа туристического комплекса «Чайка» в Задонском округе, после чего перепродал объект. Отправленный под домашний арест подследственный попытался сбежать, но был пойман и определен уже в СИЗО.
На улице Гагарина наряд ДПС задержал подозреваемого в угоне. Полицейские обратили внимание на «Ладу Калину» со спящим водителем и установили, что машина ему не принадлежит. Оказалось, пьяный 25-летний липчанин разбил стёкла, залез в салон, снял автомобиль с ручного тормоза, но уткнулся в соседний «Ниссан» и заснул.
11-летняя школьница Анастасия Гогина снова побила мировой рекорд по поднятию тяжестей. На соревнованиях в Воронеже в становой тяге Настя оторвала от земли и зафиксировала штангу 45 кг, превысив мировой рекорд на 2,5 кг. GOROD48 выяснил, что на её счету уже более 50 рекордов мира. Девочку тренирует ее дед Николай Грачёв, знаменитый «Коля Домкрат», трижды занесённый в Книгу рекордов Гиннесса.
Кролики съели украденные у 86-летней пенсионерки 30 000 рублей. К такому выводу пришла полиция, расследуя кражу из дома пенсионерки в Данкове 51 тысячи ее 49-летней помощницей по хозяйству. Часть денег воровка припрятала в сене, часть — в клетке с кроликами.
0
0
1
0
1
Комментарии (3)