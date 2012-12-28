Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Читать все
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
«Вот такое столпотворение»
Общество
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Общество
219
53 минуты назад
5

Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы

Минус 3,7 миллиарда. На столько параметры бюджета-2026 меньше параметров бюджета 2025-го.

Сегодня профильная комиссия горсовета рассмотрела в первом чтении бюджет Липецка на 2026 год.

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова была краткой, ведь параметры бюджета муниципалитета на следующий год уже представлялись на общественных обсуждениях в горсовете на прошлой неделе. С тех пор ничего не изменилось. По доходам он составит 21,2 млрд рублей, по расходам — 21,7 миллиарда. Меж тем этот год мэрия заканчивает с доходами в 24 миллиарда.

— Бюджет следующего года будет сложнее, чем обычно, но со своими социальными обязательствами мы справимся, — была лаконичной главный финансист городской администрации.

5e21fa6d-533e-4e98-8360-940d2f162926.jpg

Собственные доходы муниципалитета составят 8,1 млрд рублей, безвозмездные трансферты из областного и федерального бюджетов — 12,9 миллиарда. Хуже всего то, что правительство области срезало Липецку норматив отчисления от собираемого на территории города налога на доходы физических лиц с нынешних 22,9% до 17,5%. В итоге городская казна в 2026 году получит 4,6 млрд рублей от НДФЛ, в то время как в этом году — 5,3 миллиарда.

2f424c78-1ec0-4ea6-9403-bdc5c10563b8.jpg

В итоге на муниципальные выплаты в 500 тысяч рублей для участников СВО денег пока хватило лишь на январь и февраль, на дотации перевозчикам — на первые полгода, на дотацию МУП «Липецктеплосеть» — на семь месяцев.

38fcdcf0-1ee5-4a28-8e9a-8c57baf7944b.jpg

Председатель бюджетной комиссии горсовета Андрей Выжанов, вздохнув, выразил надежду на то, что в следующем году у горожан вырастут зарплаты, а значит, и от НДФЛ муниципалитет получит больше налогов.

Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова также была разочарована в бюджете, который сверстала мэрия. «Это совсем не то, что нам хотелось бы получить. Будем выживать при тех источниках финансирования, которые у нас есть». При этом главный аудитор муниципалитета выразила надежду на рост собственных доходов мэрии за счет роста фондов оплаты труда на предприятиях, увеличения тарифов за оплату мест на платных парковках, штрафов, которые можно наложить на бизнес и граждан.
бюджет
Липецкий горсовет
1
0
3
0
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
vlad
8 минут назад
И эти люди полагают вопреки законам экономики повысить доходы?
Ответить
Веселый
38 минут назад
И как раньше без этого обходились?
Ответить
vlad
39 минут назад
После того, как я ввел налог на воздух, вы стали реже дышать! Чипполино.
Ответить
Эмиль
42 минуты назад
Конечно есть вероятность, что зарплаты вырастут, но есть вероятность, что резко упадут. Тогда НДФЛ резко уменьшится, и ... всё стает очень грустно. Причём вероятность второго исхода больше чем первого.
Ответить
Штрафы
48 минут назад
Это тоже бизнес прибыльный)
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить