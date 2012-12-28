Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы

Минус 3,7 миллиарда. На столько параметры бюджета-2026 меньше параметров бюджета 2025-го.

Сегодня профильная комиссия горсовета рассмотрела в первом чтении бюджет Липецка на 2026 год.Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова была краткой, ведь параметры бюджета муниципалитета на следующий год уже представлялись на общественных обсуждениях в горсовете на прошлой неделе. С тех пор ничего не изменилось. По доходам он составит 21,2 млрд рублей, по расходам — 21,7 миллиарда. Меж тем этот год мэрия заканчивает с доходами в 24 миллиарда.— Бюджет следующего года будет сложнее, чем обычно, но со своими социальными обязательствами мы справимся, — была лаконичной главный финансист городской администрации.Собственные доходы муниципалитета составят 8,1 млрд рублей, безвозмездные трансферты из областного и федерального бюджетов — 12,9 миллиарда. Хуже всего то, что правительство области срезало Липецку норматив отчисления от собираемого на территории города налога на доходы физических лиц с нынешних 22,9% до 17,5%. В итоге городская казна в 2026 году получит 4,6 млрд рублей от НДФЛ, в то время как в этом году — 5,3 миллиарда.В итоге на муниципальные выплаты в 500 тысяч рублей для участников СВО денег пока хватило лишь на январь и февраль, на дотации перевозчикам — на первые полгода, на дотацию МУП «Липецктеплосеть» — на семь месяцев.Председатель бюджетной комиссии горсовета Андрей Выжанов, вздохнув, выразил надежду на то, что в следующем году у горожан вырастут зарплаты, а значит, и от НДФЛ муниципалитет получит больше налогов.Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова также была разочарована в бюджете, который сверстала мэрия. «Это совсем не то, что нам хотелось бы получить. Будем выживать при тех источниках финансирования, которые у нас есть». При этом главный аудитор муниципалитета выразила надежду на рост собственных доходов мэрии за счет роста фондов оплаты труда на предприятиях, увеличения тарифов за оплату мест на платных парковках, штрафов, которые можно наложить на бизнес и граждан.