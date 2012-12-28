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Происшествия
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сегодня, 12:33
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Водитель автобуса зажал дверью руку пассажирки и наехал ей на ногу: дело ушло в суд
Ногу женщине пришлось частично ампутировать. Происшествие в салоне рейсового автобуса записала камера наблюдения.
ДТП произошло днём 14 июля этого года на остановке.
«Водитель автобуса «Волгабас» закрыл двери, не дав возможности 79-летней пассажирке выйти из салона. Руку женщине зажало дверями, она упала, а водитель, продолжив движение, наехал колесом на ее ногу», — сообщает областное управление МВД.
С места происшествия липчанка была госпитализирована. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, правую ногу женщине пришлось частично ампутировать.
Полученные пенсионеркой травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
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