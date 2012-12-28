Водитель автобуса зажал дверью руку пассажирки и наехал ей на ногу: дело ушло в суд

Ногу женщине пришлось частично ампутировать. Происшествие в салоне рейсового автобуса записала камера наблюдения.

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В Липецке перед судом предстанет 60-летний водитель рейсового автобуса, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).ДТП произошло днём 14 июля этого года на остановке.«Водитель автобуса «Волгабас» закрыл двери, не дав возможности 79-летней пассажирке выйти из салона. Руку женщине зажало дверями, она упала, а водитель, продолжив движение, наехал колесом на ее ногу», — сообщает областное управление МВД.С места происшествия липчанка была госпитализирована. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, правую ногу женщине пришлось частично ампутировать.Полученные пенсионеркой травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.