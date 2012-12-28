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сегодня, 12:33
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Водитель автобуса зажал дверью руку пассажирки и наехал ей на ногу: дело ушло в суд

Ногу женщине пришлось частично ампутировать. Происшествие в салоне рейсового автобуса записала камера наблюдения.

В Липецке перед судом предстанет 60-летний водитель рейсового автобуса, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).

ДТП произошло днём 14 июля этого года на остановке.

«Водитель автобуса «Волгабас» закрыл двери, не дав возможности 79-летней пассажирке выйти из салона. Руку женщине зажало дверями, она упала, а водитель, продолжив движение, наехал колесом на ее ногу», — сообщает областное управление МВД.

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С места происшествия липчанка была госпитализирована. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, правую ногу женщине пришлось частично ампутировать. 

Полученные пенсионеркой травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
ДТП
общественный транспорт
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Лиза
13 минут назад
Лучше всего пешком ходить.
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Почему бы
17 минут назад
не сделать в салонах над дверьми надписи: "Во избежании травм, пожалуйста, готовьтесь к выходу заранее и на выходе не задерживайтесь." И расписание для каждой остановки повесить. И по автобусному радио предупреждать об этом.
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Илларион
24 минуты назад
В этом возрасте обоим надо уже дома сидеть. Да только водитель ещё пенсионного возраста не достиг, а бабушке ни дети, ни внуки не помогают.
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Вот умники
44 минуты назад
бабульке 80 лет, а они о каком-то заранее. Смотреть надо в зеркало заднего вида и в салон в т.ч., а не только на улицу. Там очевидно было, что пассажирка выходит
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Кто-то
сегодня, 13:07
Сама виновата готовится надо заранее пассажиры уже зашли потом она начала выхходить
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...
40 минут назад
Доживите до её возраста!!!
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Липчанин
46 минут назад
Ничего что, стоять в автобусе ,а уж и готовиться на ходу сложно. Это обусловленно , тем что, водилы унас с лесовозов слезли, а тут бабуля 70 лет с гаком.
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М
сегодня, 13:05
Так люди сидят до последнего а потом когда автобус начинает отезжать им надо выходить
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Соседка
сегодня, 13:05
Вот такие водилы!Шумахер нервно курит в уголочке!
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Коренная липчанка
сегодня, 12:55
Бедная женщина,всегда боюсь этого когда выхожу.
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