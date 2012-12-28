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сегодня, 15:43
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Михаил Щербаков: «Дошло до безумия! Зачем нам такая управляющая компания?»

В нескольких многоэтажках обслуживаемых компанией «Перспектива» холодные батареи, а самой «управляшке», по словам мэра, нет даже слесаря!

Энергетики подали тепло во все жилые дома Липецка. В остававшиеся холодными административные здания в центре — на улицах Советской, 3, Льва Толстого, 1 и Театральной площади, 1 — компания «РИР Энерго» подаст тепло сегодня. Об этом на оперативном совещании в мэрии главе города Михаилу Щербакову доложил председатель департамента ЖКХ Владимир Яриков.

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При всем при том в 10 многоэтажках и одном социальном объекте до сих пор нет тепла. Причина — гнилые сети, рвущиеся во время подачи горячей воды. Их до сих пор восстанавливает «РИР Энерго», хотя в прошлый понедельник на оперативном совещании в мэрии представитель компании обещал завершить аварийно-восстановительные работы в октябре. Куда больше проблемных домов с отоплением по вине управляющих компаний: на прошлой неделе департамент ЖКХ зафиксировал рекордное количество жалоб горожан на УК с начала этого отопительного сезона — 2654! При этом «управляшками» отработаны лишь 42% таких обращений. Больше всего жалоб пришлось на УК «Домком» — 75 от жителей домов по улицам Катукова, 26, 28, 30 и 20 — от тех, кто живет в домах №№ 41 и 43 на проспекте 60 лет СССР. На втором месте по числу жалоб – УК «Перспектива»: жители домов проспекте Победы, 51/3 и 55 написали во все инстанции 30 обращений.

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Глава Липецка в минувшие выходные, кстати, побывал в нескольких проблемных домах, которые обслуживает «Перспектива» и в своем посте написал, что у него возникли вопросы к УК не только по отоплению. «В некоторых подъездах — откровенная антисанитария». Михаил Щербаков поделился с подчиненными наблюдениями от общения с директором компании Татьяной Заливиной:

— Она разводит руками, говорит, что у нее в штате нет ни слесаря, ни теплотехника! Дошло до безумия! Зачем нам такая управляющая компания? Зачем такая управляющая компания вообще существует? Представители «РИР Энерго» даже спросили, дать ли этой УК своих специалистов, чтобы те отладили циркуляцию горечей воды по внутридомовым сетям!

Мэр тут же поставил задачу проанализировать деятельность «управляшек»-аутсайдеров, подключив к разбору полётов Госжилинспекцию. Также он поручил проверить с привлечением энергетиков и УК традиционно самый проблемный микрорайон в плане отопления — 15-й.

Владимир Яриков сообщил, что вся документация департамента ЖКХ о подготовке Липецка к отопительному сезону передана на проверку в Ростехнадзор. В администрации ждут, что к 20 ноября получат от контролирующей организации паспорт готовности к зиме. «Рисков нет», — сказал председатель департамента.
отопление
ЖКХ
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Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Михаилу Щербакова!!!
10 минут назад
На ул. Воронежской уже неделю течёт вода из неисправной колонки. Примите меры.
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гостъ
20 минут назад
Все услуги , в том числе услуги ЖКХ для граждан бесплатно ( ст 8 ФЗ РФ № 210 от 2010г , и оплачивается из бюджета !!!
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Интересно
21 минуту назад
А директор УК у которой нет слесаря, деньги собираемые с жильцов, куда девает? В тумбочку кладёт?
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Ах
22 минуты назад
Какая неожиданность! Опомнились!
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гостья
24 минуты назад
Так проверять УК надо до того, как выдавать им лицензию. И на наличие специалистов, техники. Кто не проверил, того наказать.
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Эхо
29 минут назад
Просто пипец...всему...
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Абсурд
30 минут назад
По проспекту 40
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знающий
35 минут назад
Разогнать все У;К в городе и создать ЖЭКИ в подчинении городу. Со штатом специалистов и хорошими зарплатами. В УК "Новолипецкая" работает дворником бабушка 86 лет!!!!!!!??????? Какой с нее работник? Она еле ноги передвигает, поэтому появляется в доме 1 раз в месяц, подметает первый этаж и все!!!!!
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Разоблачитель
37 минут назад
ВСе дома в Домкоме по поддельным протоколам. С каждым годом все хуже и хуже, дома разбегаются от них, и вам надо уходить
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Житель
42 минуты назад
Поговорили и разошлись а упровляшка в том же режиме и оставе работает.
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