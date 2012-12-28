Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Выходные в Липецке: театральный фестиваль, культовый фильм ужасов и примерный ученик Ларисы Долиной
Следком возбудил уголовное дело после порыва трубопровода с кипятком, в результате чего ожоги получила липчанка
Происшествия
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сегодня, 07:48
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Елец и несколько округов провели ночь под красным уровнем
Небо очистилось в 6 утра.
Тревогу сняли только к 5 часам утра, при этом на территории всего региона сохранялся введенный накануне вечером жёлтый уровень опасности. Но и он прекратился ровно в 06:00.
Ночь в Липецкой области опять выдалась тревожной
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