Избиение женщины — начальника склада молодым подчинённым: что осталось за кадром

В соцсети видео уже набрало 150 тысяч просмотров, липецкая полиция проводит проверку.

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150 тысяч просмотров за два дня набрало в запрещённой соцсети видео избиения в Липецке женщины — начальника склада подчинённым. GOROD48 выяснил подробности этой истории.21-летний Дмитрий избил 56-летнюю Маргариту 23 октября. Но о случившемся широко известно стало только на днях, когда близкие женщины обнародовали запись складской камеры наблюдения.Маргарита полгода работает начальником склада ООО «Система». Это склад кросс-докинга — логистический узел, через который транзитом проходят автозапчасти: их принимают, сортируют и отправляют дальше.Второй участник конфликта — 21-летний Дмитрий — кладовщик, непосредственный подчинённый Маргариты. Он работал на этом складе ещё раньше. Но отношения с новой начальницей не задались.Со слов Маргариты, Дмитрий — умный и исполнительный. Но на работе он хитрил, что стало вызывать нарекания начальства и некоторых коллег. Дело в том, что зарплата кладовщика складывается из оклада и премиальной части. Дмитрий старался основной работы по загрузке и разгрузке товаров избегать, а зарабатывать так называемыми «пиками» премиальную часть. Начальник склада это заметила и стала высказывать претензии.Потом с Дмитрием случилось ещё два инцидента, вызвавших нарекания руководителя. Первый — заказ на 380 000 рублей не был оформлен должным образом, исправлять ошибку пришлось задним числом.И финальной точкой стали события 23 октября. Товарно-транспортную накладную, которую уполномочены делать только начальник склада, его заместитель и ученик, почему-то по своей инициативе оформил Дмитрий, да ещё и с ошибкой — указал не тот номер автомобиля. Когда это вскрылось и началось разбирательство, кто уполномочил Дмитрия оформлять накладную, и на тему субординации, у кладовщика сдали нервы, и он набросился на начальницу с каким-то металлическим предметом — всё происходящее и записала камера наблюдения.После избиения Маргарита побывала в двух больницах — сокольской и тракторозаводской. На груди у неё осталась огромная гематома, а на голове — шишки. Также травмирована левая рука, содрана кожа. После нападения у Маргариты начались тошнота и головокружение, и, потеряв сознание, она упала и ещё и сломала руку. Женщина уже две недели на больничном.Но с тех пор, по мнению Маргариты и её близких, Дмитрий не понёс никакого наказания. Именно это заставило их предать служебный конфликт огласке.«Мою маму, которая является начальником, зверски избил на рабочем месте сотрудник. Она чудом осталась жива. В скорой помощи мама теряла сознание. Когда маму привезли в больницу, сотрудники полиции стали звонить и спрашивать её: «Вы сами приедете или нам приехать?» Скорая помощь объяснила сотрудникам полиции, что мама в тот момент не в состоянии разговаривать. 24 октября моя мама, находясь в шоковом состоянии после пережитого, самостоятельно поехала в отдел полиции писать заявление, потому что никто так и не приехал. 3 ноября прошло уже 11 дней с момента нападения. По состоянию на сегодняшний день, насколько нам известно, Дмитрий не задержан. Более того, он продолжает спокойно ходить на работу, словно ничего не произошло! Сотрудники полиции до сих пор не приезжали на место происшествия для его осмотра. И у меня возникает один огромный вопрос: как такое возможно? Прошу руководство отдела полиции № 4 дать объяснения по поводу сложившейся ситуации и проверить действия сотрудников, которые занимались обращением моей мамы. Мы не просим привилегий — мы требуем законного и объективного расследования, проверки действий полиции и обеспечения безопасности потерпевшей. Просим УМВД, прокуратуру и Следственный комитет взять ситуацию на контроль, а СМИ — предать её огласке», — пишет дочь Маргариты в соцсетях.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Управления МВД России по Липецкой области, историю избиения проверяет отдел полиции № 4.— В действиях мужчины усматриваются признаки противоправного деяния, квалификация которого возможна только после установления ущерба здоровью, получения заключения судебно-медицинской экспертизы и проведения всесторонней проверки, — сказали в управлении.