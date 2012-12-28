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Происшествия
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58 минут назад
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«РИР Энерго» окажет получившей ожоги беременной липчанке необходимую помощь
Поврежденный участок сети выведен из работы, аварийно-ремонтные бригады устраняют повреждение.
«Сегодня в результате технологического повреждения участка теплосети в районе дома №6А по улице Литаврина произошел выход теплоносителя на поверхность, в результате чего получила ожоги женщина. Компания берет ситуацию на особый контроль и окажет ей всю необходимую помощь в лечении. Поврежденный участок сети выведен из работы, аварийно-ремонтные бригады устраняют повреждение. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РИР Энерго».
Напомним, при порыве на сетях горячего водоснабжения липчанка получила ожоги второй степени — размыло асфальт и беременная провалилась в него ногами. О происшествии сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.
Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина лично контролирует ситуацию.
В мэрии уже запросили у «РИР Энерго» документацию по этому участку, сведения о проверках, ремонтах и состоянии сетей. Также на контроль взяла ситуацию прокуратура.
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