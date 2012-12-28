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Общество
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сегодня, 18:43
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Движение от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту восстановлено по прежней схеме
Энергетики уложили ветку канализационного коллектора возле проезжей части.
«Дальше подрядчик продолжит работы уже за пределами проезжей части, поэтому дополнительных ограничений для движения на этом участке больше не потребуется», — добавил глава города.
Реконструкцией канализационного коллектора на спуске к Октябрьскому мосту — от памятника Танкистам к остановке «Улица Речная» — занят подрядчик «РВК-Липецк» компания «Промэнергосервис».
Проект предполагает укладку коллектора длиной 1,7 километра на глубине в 2,5 метра. Новый коллектор обеспечит водоотведение трети города. Старая ветка останется на случай аварий.
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