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395
сегодня, 18:43
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Движение от памятника Танкистам к Октябрьскому мосту восстановлено по прежней схеме

Энергетики уложили ветку канализационного коллектора возле проезжей части.

Сегодня вечером полностью открыто движение от памятника Танкистам до Октябрьского моста. Работы по реконструкции канализационного коллектора на этом участке завершены, сообщил мэр Липецка Михаил Щербаков.

«Дальше подрядчик продолжит работы уже за пределами проезжей части, поэтому дополнительных ограничений для движения на этом участке больше не потребуется», — добавил глава города.

Реконструкцией канализационного коллектора на спуске к Октябрьскому мосту — от памятника Танкистам к остановке «Улица Речная» — занят подрядчик «РВК-Липецк» компания «Промэнергосервис».
Проект предполагает укладку коллектора длиной 1,7 километра на глубине в 2,5 метра. Новый коллектор обеспечит водоотведение трети города. Старая ветка останется на случай аварий.
канализация
ремонт сетей
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Да ну
38 минут назад
Надолго,до утра?
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Ок
45 минут назад
Только что ехала из города на Тракторный. Все закопали, движение восстановлено.
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988
54 минуты назад
а что нет фото восстановленного движения? сегодня в обед проезжал - бетонные блоки все еще лежали на направлении к реке...
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