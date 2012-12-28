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Происшествия
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сегодня, 10:48
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Дело о мошенничестве более чем на 160 миллионов рублей передано в суд
По данным следствия, липчанин собрал с 18 человек деньги на строительство домов в Кулешовке и дважды продал туристический комплекс «Чайка».
Об этой громкой истории мы уже рассказывали. По версии следствия, мужчина предлагал знакомым вложиться в строительство коттеджей в деревне Кулешовка. При этом он уговаривал друзей брать кредиты на строительство и передавать их ему.
Со знакомыми он заключал договоры о строительстве, заведомо зная, что они не имеют юридической силы. Полученные деньги липчанин просто присваивал. Таким образом он обманул 18 человек на общую сумму более чем в 110 миллионов рублей.
«Кроме того, следствие полагает, что для недопущения роста ставки по одному из кредитов обвиняемый подделал технический план дома и заявление, самостоятельно подписав их от имени потерпевшего. Также он обманом вынудил одного из потерпевших взять заём на 40 миллионов рублей для выкупа отданного под залог банку туристического комплекса «Чайка» в Задонском округе. После выкупа кредита у потерпевшего возникли права на комплекс, однако он не успел их зарегистрировать, поскольку обвиняемый продал комплекс другому лицу. Ущерб по этому эпизоду составил свыше 52 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Мужчина признал вину. По наиболее тяжкой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Для возмещения вреда потерпевшим наложен арест на объект недвижимости стоимостью 119 393 202 рубля (предполагается, что именно в него обвиняемый и вложил похищенные деньги) и туристический комплекс «Чайка».
Уголовное дело расследовало УМВД России по Липецкой области. Мужчина пытался покинуть Липецк, но его задержали полицейские при силовой поддержке Росгвардии. При нём были обнаружены три сумки с вещами, заграничный паспорт, печати, множество документов. После избрания домашнего ареста мужчина нарушал меру пресечения и его направили дожидаться суда в СИЗО.
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