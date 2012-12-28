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сегодня, 10:48
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Дело о мошенничестве более чем на 160 миллионов рублей передано в суд

По данным следствия, липчанин собрал с 18 человек деньги на строительство домов в Кулешовке и дважды продал туристический комплекс «Чайка».

Прокуратура Липецкой области направила в суд уголовное дело 56-летнего уроженца Украины, который обвиняется в мошенничестве более чем на 160 миллионов рублей и в подделке документов.

Об этой громкой истории мы уже рассказывали. По версии следствия, мужчина предлагал знакомым вложиться в строительство коттеджей в деревне Кулешовка. При этом он уговаривал друзей брать кредиты на строительство и передавать их ему. 

Со знакомыми он заключал договоры о строительстве, заведомо зная, что они не имеют юридической силы. Полученные деньги липчанин просто присваивал. Таким образом он обманул 18 человек на общую сумму более чем в 110 миллионов рублей.

«Кроме того, следствие полагает, что для недопущения роста ставки по одному из кредитов обвиняемый подделал технический план дома и заявление, самостоятельно подписав их от имени потерпевшего. Также он обманом вынудил одного из потерпевших взять заём на 40 миллионов рублей для выкупа отданного под залог банку туристического комплекса «Чайка» в Задонском округе. После выкупа кредита у потерпевшего возникли права на комплекс, однако он не успел их зарегистрировать, поскольку обвиняемый продал комплекс другому лицу. Ущерб по этому эпизоду составил свыше 52 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Мужчина признал вину. По наиболее тяжкой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Для возмещения вреда потерпевшим наложен арест на объект недвижимости стоимостью 119 393 202 рубля (предполагается, что именно в него обвиняемый и вложил похищенные деньги) и туристический комплекс «Чайка».

Уголовное дело расследовало УМВД России по Липецкой области. Мужчина пытался покинуть Липецк, но его задержали полицейские при силовой поддержке Росгвардии. При нём были обнаружены три сумки с вещами, заграничный паспорт, печати, множество документов. После избрания домашнего ареста мужчина нарушал меру пресечения и его направили дожидаться суда в СИЗО
мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Гостья
39 минут назад
Спасибо полиции, успели задержать. Может быть, деньги вернёт потерпевшим. Люди! Не будьте так легковерны! Не верьте всем подряд. Верьте только себе, дв и то не всегда - вы можете заблуждвться.
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1
45 минут назад
Если при нем обнаружены 3 сумки с его вещами - то однозначно это криминал. У простого мужика столько вещей за всю жизнь не накоплено
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ха-ха
сегодня, 11:12
56-лет? Он уроженец не Украины, а УССР (СССР). Два разных государства. Пишите правильно.
Ответить
От
51 минуту назад
этого суть не меняется!!!
Ответить
Эхо
сегодня, 11:12
Да... хитёр бобёр...
Ответить
Любопытный
сегодня, 11:10
И на что он рассчитывал?
Ответить
Да уж
сегодня, 11:09
Вот если бы он пятёрку в магазине с пола поднял, ему бы дали два года! А так, пожурят немного, да и отпустят.
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Антуан
43 минуты назад
Ерунду писать не надоело?
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Александр Н.
сегодня, 10:53
Какие шустрые у нас "друзья из ближнего зарубежья", хорошо хоть не успел сбежать.
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