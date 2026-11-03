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Михаил Щербаков: «Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет»
Общество
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Михаил Щербаков: «Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет»
Мэр Липецка и директор липецкого филиала Росводоканала обсудили дальнейшее строительство самотечного канализационного коллектора в районе памятника Танкистам.
Вадим Негробов пояснил, что его компания взялась за укладку 800-миллиметрового коллектора на год раньше запланированного срока, так как старый коллектор сгнил полностью. Как только над ним 13 июля провалился участок дороги у памятника Танкистам, было решено поменять прохудившийся фрагмент трубы на новый, но диагностика показала, что это бесполезно: ядовитые газы полностью съели металл. Поэтому, уложив над дырявой трубой целую, энергетики решили тут же проложить новый коллектор к повороту на улицу Речную. Что и сделано к концу октября.
После успешных гидравлических испытаний с давлением до 5 атмосфер подрядчик «РВК» восстановил проезжую часть спуска к Октябрьскому мосту.
Вадим Негробов рассказал мэру, что в следующем году «РВК-Липецк» завершит проект, продлив новый коллектор длиной 1,7 километра ещё на 200 метров с приёмной камерой на улице Речной, откуда канализационные стоки попадают на городские очистные сооружения. Михаил Щербаков выглядел довольным:
— Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет в Липецке. Новый коллектор нужен нам как воздух, ведь он принимает сточные воды половины Липецка. Есть и ещё одна позитивная новость: в октябре новый для нас подрядчик, ярославская «Группа компаний «ЕКС», начала по двухлетнему контракту с городским управлением строительства прокладку 900-миллиметрового самотечного напорного канализационного коллектора длиной 2,4 километра, так же, кстати, из чугуна, с переходом к городским очистным под руслом реки Воронеж. Как только два таких магистральных коллектора к концу 2028 года будут введены в эксплуатацию, можно будет сказать, что мы полностью сняли проблему канализования Липецка магистралями большого диаметра. И мы сможем начать реконструкцию уличных и квартальных коллекторов меньших диаметров.
Если говорить о новом коллекторе, то к концу года его соединят с приёмной камерой в районе магазина стройматериалов «Апельсин», что позволит уйти от неприятных запахов канализации в этой части города (оказалось, что старый коллектор был негерметичным).
Что же до ветки старого коллектора, который идёт вдоль трамвайных путей к улице Речной, то его полностью выведут из строя (до окончательного понимания того, что он полностью сгнил, «РВК-Липецк» хотело законсервировать его и использовать в качестве резервного на случай аварий на новой ветке). Возможно, его затампонируют бетоном, так как над старым коллектором регулярно проваливается грунт.
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