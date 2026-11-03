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35 минут назад
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Михаил Щербаков: «Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет»

Мэр Липецка и директор липецкого филиала Росводоканала обсудили дальнейшее строительство самотечного канализационного коллектора в районе памятника Танкистам.

Как уже сообщал GOROD48, в воскресенье компания «Промэнергосервис» (подрядчик «РВК-Липецк») завершила восстановление дорожного полотна над местом строительства самотечного канализационного коллектора на спуске к Октябрьскому мосту от кольцевой развязки у памятника Танкистам. А сегодня глава Липецка Михаил Щербаков на улице Речной обсудил с гендиректором ООО «РВК-Липецк» Вадимом Негробовым дальнейшую модернизацию городской системы водоотведения.

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Вадим Негробов пояснил, что его компания взялась за укладку 800-миллиметрового коллектора на год раньше запланированного срока, так как старый коллектор сгнил полностью. Как только над ним 13 июля провалился участок дороги у памятника Танкистам, было решено поменять прохудившийся фрагмент трубы на новый, но диагностика показала, что это бесполезно: ядовитые газы полностью съели металл. Поэтому, уложив над дырявой трубой целую, энергетики решили тут же проложить новый коллектор к повороту на улицу Речную. Что и сделано к концу октября.

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После успешных гидравлических испытаний с давлением до 5 атмосфер подрядчик «РВК» восстановил проезжую часть спуска к Октябрьскому мосту.

Вадим Негробов рассказал мэру, что в следующем году «РВК-Липецк» завершит проект, продлив новый коллектор длиной 1,7 километра ещё на 200 метров с приёмной камерой на улице Речной, откуда канализационные стоки попадают на городские очистные сооружения. Михаил Щербаков выглядел довольным:

— Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет в Липецке. Новый коллектор нужен нам как воздух, ведь он принимает сточные воды половины Липецка. Есть и ещё одна позитивная новость: в октябре новый для нас подрядчик, ярославская «Группа компаний «ЕКС», начала по двухлетнему контракту с городским управлением строительства прокладку 900-миллиметрового самотечного напорного канализационного коллектора длиной 2,4 километра, так же, кстати, из чугуна, с переходом к городским очистным под руслом реки Воронеж. Как только два таких магистральных коллектора к концу 2028 года будут введены в эксплуатацию, можно будет сказать, что мы полностью сняли проблему канализования Липецка магистралями большого диаметра. И мы сможем начать реконструкцию уличных и квартальных коллекторов меньших диаметров.

Если говорить о новом коллекторе, то к концу года его соединят с приёмной камерой в районе магазина стройматериалов «Апельсин», что позволит уйти от неприятных запахов канализации в этой части города (оказалось, что старый коллектор был негерметичным).

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Что же до ветки старого коллектора, который идёт вдоль трамвайных путей к улице Речной, то его полностью выведут из строя (до окончательного понимания того, что он полностью сгнил, «РВК-Липецк» хотело законсервировать его и использовать в качестве резервного на случай аварий на новой ветке). Возможно, его затампонируют бетоном, так как над старым коллектором регулярно проваливается грунт. 
Михаил Щербаков
ЖКХ. канализационный коллектор
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Комментарии (5)

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Житель
12 минут назад
Компании «Промэнергосервис» огромное спасибо, быстро и надеюсь качественно. А вот РВК огромный МИНУС... Как проводили обследование, что провалилось??? И это специалисты там работают??? Только успевают бегать чтобы им подписали на увеличение тарифов. И им даже не стыдно за это...
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Вот это да
21 минуту назад
Как же мы раньше жили без Щербакова, 50 лет страдали и ждали его появления на посту мэра, чтобы обновить систему водоотведения...Сейчас заплачу от счастья
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Sергий
21 минуту назад
Хозяйство досталось М.Щербакову убитое, может быть успеет навести хоть какой-то порядок. Успехов Вам.
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22 минуты назад
Получается, что последние пятьдесят лет система водоотведения жила своей жизнью, однако выделяемые финансовые средства на её модернизацию регулярно использовались.
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Ага
28 минут назад
Все так преподносят материал , будто негробов из своего кармана деньги выложил на новый коллектор. Готовьте ваши кошельки , липчане , РВК с вас возмет по полной .
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