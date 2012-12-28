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759
45 минут назад
14

Тарифы ЖКХ в Липецке вырастут на 28,8% с июля 2027 года

Больше остальных вырастет тариф на водоотведение от «РВК-Липецк» — сразу на 45,9%.

Сегодня Липецкий горсовет собрался на внеочередную сессию, по сути, для рассмотрения всего одного вопроса: о согласовании губернатором проекта постановления правительства Липецкой области «О внесении изменений в постановление правительства Липецкой области от 15 декабря 2023 года № 711 «Об утверждении на период 2024 года по 2028 год предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Липецкой области».

За этим длинным набором слов скрывается одно: повышение тарифа «РВК-Липецк» на водоотведение. Как уже рассказывал GOROD48, компанию не устраивает та доля повышения тарифа, которую может согласовать регулятор — областное министерство энергетики и тарифов. Поэтому «РВК-Липецк» обратился напрямую к губернатору, перед этим согласовав своё обращение с городским Советом. На предыдущей, октябрьской, сессии горсовета главный инженер компании Александр Шачнев сообщил, что, начиная с 2023 года (когда Росводоканал взял в концессию на 49 лет городские водопровод, канализацию и станцию аэрации), компания вложила в их обновление 4,9 млрд рублей. При этом основные фонды липецкой дочки «РВК» за это время выросли вдвое за счёт включения в них бесхозяйных сетей и коммуникаций микрорайонов-новостроек. Существующего же тарифа на водоотведение, утверждаемого ежегодно профильным министерством правительства области, компании катастрофически не хватает на оплату электроэнергии, налогов, ремонты, утилизацию илового осадка на городских очистных, производственные и иные расходы. Дефицит тарифной выручки ООО «РВК-Липецк» в этом году составит 255,8 миллиона рублей, а с начала деятельности компании неоплаченные операционные расходы достигли отметки в миллиард рублей.

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Тогда же, в октябре, Александр Шачнев заявил, что компании для выполнения обязательств по модернизации сетей и очистных сооружений требуется рост тарифа на водоотведение с 1 июля 2027 года сразу на 45,9%. Если компании в повышении тарифа откажут, есть риск расторжения Росводоканалом существующего соглашения с мэрией, с возвращением муниципалитету всего имущественного комплекса в том виде, какой он есть.

Главный инженер «РВК-Липецк» заявил, что, несмотря на внешне пугающую цифру, большинство абонентов компании не заметит существенного роста тарифа. По его словам, для 59% потребителей, тех, кто платит за услугу водоотведения до 250 рублей в месяц, в платёжке прибавится до 77 рублей. Для 29% горожан, которые платят за водоотведение до 500 рублей, рост составит от 77 до 155 рублей. Для 8% липчан, которые платят до 750 рублей, платёж вырастет на 250 рублей. Шачнев отметил, что доля услуг водоснабжения и водоотведения в общем платеже за коммунальные услуги останется для горожан самой низкой — всего 7,7% от расходов по всем начислениям. То есть в общем росте оплаты по всем квитанциям «допналог» от «РВК» составит около 1%.

В прошлом месяце депутаты согласовали для «РВК» такой рост тарифа с оговоркой, что горсовет ожидает от компании продолжения работы по улучшению качества обслуживания инфраструктуры, своевременного выполнения работ и восстановления благоустройства в местах раскопок. А сегодня спикер горсовета Евгения Фрай сообщила депутатам, что губернатор согласовал «РВК» рост тарифа с 1 июля 2027 года на 45,9%. В целом же предельный рост тарифов за услуги ЖКХ для жителей Липецка со второй половины следующего года составит 28,8%.

Напомним, что 1 октября в Липецкой области тарифы ЖКХ, в среднем, выросли на 12,8% — больше, чем у всех наших соседей по Центральному Черноземью, за исключением Тамбовской области.
тарифы
ЖКХ
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Комментарии (14)

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Только
6 минут назад
Тамбов пересмотрел платежи в сторону понижения,наших надо обдирать по полной программе.Девиз прибавят рубль что. заберут
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Эхо
6 минут назад
Какая "забота"!!!
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Спрутс
6 минут назад
На коррупцию и дешевый "ремонт", а также на миллионные оклады если расходы убрать?
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Оксана
6 минут назад
Никогда такого не было и вот опять!
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Спрутс
9 минут назад
Даже выручив кучу денег за "ничего"?
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Виктор
9 минут назад
А когда брали в концессию считали расходы ,на что надеялись- на доброго богатого губера?
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ПЕНСИОНЕР
17 минут назад
ВОЗВРАЩАЕМСЯ В 90-Е ГОДА.
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???
22 минуты назад
Это значит, что ожидается инфляция в размере 30%?
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!
23 минуты назад
Так ведь писали, что губернатор одобрил около 28%. А оказывается 45.9. ЗдОрово! А если липчане обратятся к губернатору с просьбой понизить тарифы на ЖКХ, транспорт, продукты и т. д.? С учетом риска отказа оплачивать все это? Риторический вопрос: что скажет губернатор? А насчет улучшения качества обслуживания - при любом повышении это слышим, но не видим.
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777
29 минут назад
А ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ СРАЗУ ВСЮ ЗП БУДЕМ ОТДАВАТЬ ЗА КОМУНАЛКУ
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