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Общество
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43 минуты назад
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Из больницы выписали единственную выжившую при падении БПЛА на коттедж в пригороде Липецка
13-летний сын липчанки и ее отец Олег Орехов погибли сразу, а мать Светлана Орехова 5 сентября умерла в больнице от ожогов.
Напомним, ночью 26 августа в селе Косырёвка Липецкого округа БПЛА попал в двухэтажный коттедж, в котором жила семья из четверых человек: 55-летняя Светлана Орехова, её 55-летний муж Олег Орехов и их 37-летняя дочь Вероника с 13-летним сыном.
В доме начался пожар. В огне погибли 13-летний подросток и его 55-летний дед Олег Орехов. 1 сентября мальчик должен был пойти в седьмой класс. Но 30 августа его вместе с дедом похоронили на Ново-Ссёлковском кладбище. А 5 сентября в реанимации от тяжелейших ожогов 34% тела и термоингаляционной травмы умерла Светлана Орехова — воспитатель детского сада Nº22 Липецка, её похоронили на том же кладбище 9 сентября.
Из всей семьи спаслась только 37-летняя Вероника: она выпрыгнула со второго этажа.
«Два с половиной месяца пациентка провела в больнице «Липецк- Мед». У нее диагностировали перелом пяточных костей и компрессионный перелом пятого поясничного позвонка. Травматологи прооперировали ее, наложили гипс на обе ноги. Все эти недели женщина была прикована к постели. Сегодня на служебной «Ниве» отвезли Веронику к сестре. Там она поживет какое-то время. В начале декабря пациентка продолжит реабилитацию. Ее примут в Центре «Сосновый бор» под Липецком», — рассказала Лилия Самошина.
Накануне выписки коллектив больницы «Липецк-Мед» собрал Веронике сумму, которой хватит на первое время. Веронику приютила её сестра Анастасия Никитина. Сама Анастасия — многодетная мать.
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели людей при атаке БПЛА.
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