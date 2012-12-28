В Липецкой области приняты новые меры соцподдержки и повышены административные штрафы

Сессия областного Совета одобрила изменения в бюджет региона.

Сегодня очередная сессия Липецкого областного Совета одобрила изменения в региональный бюджет. Доходы бюджета увеличились на 3,3 миллиарда рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений. На 912 миллионов рублей сократились безвозмездные поступления в бюджет.— Доходы выросли за счёт поступлений от налога на доходы физических лиц, акцизов, штрафов, а также доходов от размещения денег бюджета на едином казначейском счёте, — рассказала министр финансов области Светлана Володина.Министерство социальной политики получит 68 миллионов рублей на оснащение реабилитационного центра, где восстанавливаются участники СВО. Около 19 миллионов рублей направлены на предоставление участникам СВО единовременных выплат взамен земельных участков (размер выплаты составляет 250 тысяч рублей). На различные меры социальной поддержки добавлены 187 миллионов рублей. Эти средства пойдут в том числе на региональные выплаты сотрудникам УМВД, УФСИН, Росгвардии, пенсии по потере кормильца и на поддержку многодетных семей.Таким образом, доходы областного бюджета в 2026 году составят 109 миллиардов рублей, расходы — почти 126 миллиардов рублей, с дефицитом 16,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета будет покрываться за счёт остатков прошлого года.— Важно отметить, что региону удаётся для сокращения дефицита бюджета не прибегать к коммерческим заимствованиям. При такой ключевой ставке любые коммерческие заимствования ложились бы тяжёлым бременем на бюджет, — сказал председатель Липецкого областного Совета Владимир Сериков. — Бюджет, безусловно, становится более сложным, однако в текущей ситуации все принятые социальные обязательства регион продолжает выполнять.Сессия приняла закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Пострадавшие могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в 15 675 рублей на человека. Её получат те, чьё жильё попало в зону ЧС. Самая крупная выплата — пособие в случае гибели — 1 567 500 рублей на каждого погибшего. Эту сумму разделят поровну между членами семьи.Приняты дополнительные меры поддержки обучающихся из членов семей участников СВО. Речь идёт о слушателях по программам профессиональной подготовки, обучающихся за счёт средств областного бюджета. Их обеспечат двухразовым горячим питанием стоимостью 172 рубля в день. В случае гибели родителей предоставят ежемесячную специальную выплату в размере 2 тысяч рублей. Также на таких обучающихся распространено право получения единовременной денежной выплаты в 25 тысяч рублей.Впервые почти за десять лет, с 2017 года, в Липецкой области повышены административные штрафы. Представляя законопроект, региональный министр безопасности Алексей Кащеев отметил, что в некоторых случаях дело дошло до абсурда — штрафы настолько малы, что не покрывают средства, потраченные на их фиксацию, оформление и устранение последствий нарушения.— В настоящее время они не воспринимаются нарушителями как действенное административное наказание за совершённое правонарушение, — сказал Алексей Кащеев.Депутаты согласились увеличить административные штрафы за незаконное пользование водными объектами, за невыполнение родительских обязанностей, за уничтожение редких животных и растений, за незаконную добычу полезных ископаемых, за нарушение порядка использования символов Российской Федерации. Также ужесточена ответственность за непринятие мер по очистке кровель, карнизов от снега и сосулек.Сегодня же сессия выбрала почётных граждан Липецкой области — трёх Героев России: Виталия Беликова, Евгения Саввина и Юрия Щербакова.