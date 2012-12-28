Пострадавшую в лебедянской аварии 17-летнюю девушку перевели из реанимации в травматологию

Погибшая в этой жуткой аварии 18-летняя Лиза Подлесных училась в Лебедянском педагогическом колледже, была старостой группы, побеждала в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.