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сегодня, 17:15
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Пострадавшую в лебедянской аварии 17-летнюю девушку перевели из реанимации в травматологию

Погибшая в этой жуткой аварии 18-летняя Лиза Подлесных училась в Лебедянском педагогическом колледже, была старостой группы, побеждала в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.

Пострадавшую в лебедянской аварии 17-летнюю девушку перевели из реанимации в травматологию областной детской больницы.

«Состояние девушки — средней тяжести. Она в сознании, пациентке предстоит плановое оперативное вмешательство на плечевой кости», — рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства здравоохранения Липецкой области.

Вторая пострадавшая — 18-летняя девушка-водитель лечится в Данковской ЦРБ.

«Её состояние удовлетворительное. В аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас она всё ещё находится под наблюдением врачей в травматологическим отделении Данковской ЦРБ, прогнозы положительные», — добавили в минздраве.

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Напомним, ночью 30 октября на улице Советской в Лебедяни 18-летняя девушка-водитель «Хендая» не справилась с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся на крышу. Одна из версий произошедшего — девушка попыталась объехать выбежавшую на дорогу кошку. В ДТП погибла 18-летняя пассажирка «Хендая» Лиза Подлесных. Девушка-водитель и вторая пассажирка машины оказались в больницах.

Лиза Подлесных училась в Лебедянском педагогическом колледже.

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фото:  vk.ru/lebpedkol 

«Наш педколледж понёс невосполнимую утрату: в ДТП трагически погибла обучающаяся 35-й группы Лиза Подлесных — староста группы, душа коллектива, человек, который умел всех объединить и рассмешить даже в самый хмурый день. Лиза побеждала в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, но самой большой её победой было то, сколько сердец она успела согреть. Она была невероятно отзывчивой, искренней, настоящей. Нам всем будет не хватать её улыбки, её шуток, её энергии и того, как она умела слышать каждого. Скорбим и помним. Держимся вместе и поддерживаем тех, кому сейчас особенно тяжело. Соболезнования родным и близким. Светлая память, Лиза», — выразил соболезнования родным и близким Лизы педагогический колледж.

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В отношении девушки-водителя перевернувшегося «Хёндая» полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
авария
ДТП
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Да уж
10 минут назад
Зато кошечку не задавила!?
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Правда
17 минут назад
Жизнь на земле ,это Ад.Девочка попала в Рай.Соболезнование родным и близким.
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Нонка
24 минуты назад
Мы жизнь свою проживаем проходя сквозь потери и огонь предательств ...
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*
35 минут назад
Да причем тут инспектор. Разбиваются и професионалы тоже.
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Новость
50 минут назад
До слез.Соболезнование родителям,сил вам и терпения.
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водитель со стажем....
51 минуту назад
Уголовное дело надо заводить на инспектора, того кто подписал "экзамен сдан"
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